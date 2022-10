Dit is Matter 1.0: Google, Apple en Samsung bundelen hun smart home krachten

Het huidige smart home bestaat uit een allegaartje van protocollen en "standaarden" die naast elkaar lopen en zelden een gemeenschappelijke basis hebben. Die basis zou er eindelijk kunnen komen, want vandaag onthulde de Connectivity Standards Alliance, een groep van 550 techbedrijven waaronder Apple, Google, Amazon, versie 1.0 van het nieuwe Matter protocol (opens in new tab). Dit moet het belangrijkste probleem in de smart home wereld oplossen.

Matter is ogenschijnlijk een oplossing die smart home gemakkelijker en sneller zal adopteren, waardoor het betrouwbaarder en meer interoperabel zal worden. TechRadar sprak met een aantal van deze bedrijven om een volledig beeld te krijgen van de nieuwe standaard.

Waarom samenwerking essentieel is voor Matter

Matter in het kort Wat is het? Matter is een nieuw protocol waardoor smart home apparaten beter kunnen samenwerken. Wie ondersteunt het? Apple, Amazon, Google, Samsung en meer dan 550 andere bedrijven. Wanneer is het beschikbaar? Vanaf 4 oktober 2022 Wanneer krijgen mijn apparaten de update? We verwachten de eerste updates begin november.

Dat is de ongelukkige realiteit van smart home vandaag de dag is dat niet alles goed met elkaar kan communiceren. Soms blijft een schakelaar de meest betrouwbare en snelle manier om het licht aan te doen. Daarom is Matter ontstaan uit een partnerschap tussen Amazon, Apple, Google en uiteindelijk Samsung.

"Je moet je realiseren dat wij en Amazon op dat moment gewoon aan het strijden waren om wie het grootste ecosysteem kon krijgen," zei Turner van Google. "Maar we realiseerden ons dat consumenten een mix van apparaten in hun huis kregen. Net zoals ze Android en iPhones in hun huis hebben, hebben ze Google Home en Alexa. We wilden er zeker van zijn dat we de juiste dingen deden voor de consument."

Nog maar vijf jaar geleden waren smart home-apparaten een allegaartje van verschillende standaarden en merken die probeerden de wereld te veroveren. Zigbee, Zwave en SmartThings waren de belangrijkste protocollen, die verbinding maakten via Bluetooth en Wi-Fi en meer. Smart home platformen waren er in overvloed: Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa...Dat waren te veel protocollen en platformen om alles goed samen te laten werken.

Als het niet zo snel en betrouwbaar als een lichtschakelaar is, waarom zou je het dan doen? Michele Turner, Google

"Toen we naar dit begrip van standaarden keken, ging het niet alleen om Zibgee-radio's, maar om de taal die ze spraken," legt Tobin Richardson uit, CEO en voorzitter van de CSA. Dat is de Connectivity Standards Alliance (opens in new tab), de IoT groep die één protocol voorstelt om ze allemaal te beheren.

De CSA was ooit de Zigbee Alliance en dat protocol vormt vandaag één deel van de nieuwe Matter standaard. Zibgee op zichzelf deed te veel tegelijk, legt hij uit. Om verder te komen, moest het eenvoudiger.

"Zigbee definieerde de taal en de radio. We hebben die twee elementen gesplitst", voegt hij eraan toe.

Wat zijn de gevolgen van Matter?

Dus wat betekent het allemaal? Dit is de essentie: Waar een Zigbee-apparaat ooit een Zigbee-radio had die communiceerde met behulp van Zigbee-standaarden, zal een Matter-apparaat voortaan Matter "spreken" en het protocol gebruiken dat het wil communiceren. Dat zal Bluetooth Low Energy omvatten voor de eerste koppeling, die sneller verloopt dankzij enkele recente aanpassingen. Het kan in feite gebeuren via eender welk bestaand communicatiekanaal. De taal die over die kanalen wordt gesproken, is nu eindelijk verenigd.

Het Matter-alfabet en de taal bepalen de eenvoudige aspecten: Ik ben een gloeilamp. Ik ga aan en uit. Ik kan roze, oranje of blauw worden. Meer geavanceerde functionaliteiten zijn er ook, het zal alleen (voorlopig) geen deel uitmaken van Matter.

Dat klinkt allemaal handig, maar het was niet eenvoudig om te ontwikkelen. Matter zal gebruik maken van ontwikkelingswerk en protocollen van vele bestaande systemen, waaronder Amazon Alexa's Smart Home, Apple's HomeKit, Google's Weave, The Alliance's Zigbee Cluster Library (ook bekend als Dotdot) en meer. Het kost bijgevolg tijd om Matter te integreren in alle producten die je al in huis hebt en de producten die je later in huis zal halen.

Wat betekent Matter voor jou?

De meeste consumenten zullen geen idee hebben of hun nieuwe slimme lamp zal werken met hun bestaande apparaten zoals hun Alexa of Google Home speakers. Matter verandert dat allemaal. Dit is wat het betekent voor de grote vier:

Apple: Matter-accessoires zullen worden ondersteund door de Home-app en Siri op toestellen van Apple, waaronder de HomePod mini en Apple TV, ongeacht of ze zijn gebouwd door Apple of alleen Apple's HomeKit ondersteunen. Om dit klaar te spelen, zal Apple dit najaar een geheel nieuwe Home-app lanceren. Zodra Matter wordt gelanceerd, zal Apple zijn softwareplatforms bijwerken om ondersteuning voor Matter aan te bieden.

Google: Google vertelt ons dat het zijn doel is om elk Nest-apparaat dat Matter ondersteunt compatibel te maken met de standaard en om Matter in de toekomst naar meer toestellen te brengen.

Samsung: De losse SmartThings V3 Hub en de Aeotec SmartThings Hub zullen worden bijgewerkt om Matter te ondersteunen bij de lancering. Ondertussen wordt SmartThings dieper geïntegreerd in het hele Samsung portfolio, met SmartThings Hub software in bepaalde Smart TV's, Smart Monitors en Family Hub koelkasten. Deze apparaten zullen gebruikers ook in staat stellen om verbinding te maken met een breed scala van bestaande smart home-apparaten. Samsung zegt dat het ook van plan is om Matter als controller te ondersteunen op de SmartThings Hub V2, waardoor bestaande gebruikers Matter-apparaten kunnen aansluiten en bedienen.

Amazon: Amazon heeft bevestigd dat zijn 4e generatie Echo speaker en Eero mesh routers Matter zullen ondersteunen. De plannen voor oudere toestellen zijn vooralsnog onduidelijk.

Wanneer wordt Matter interessante materie voor jou?

Matter is nog steeds in ontwikkeling die de deur opent naar een certificeringsproces voor de eerste groep van meer dan 50 bedrijven die deel hebben uitgemaakt van het testproces. We verwachten dat sommige topmerken begin november updates zullen uitbrengen om Matter te ondersteunen, maar het is nog te vroeg om dat met zekerheid te zeggen. Matter is een fundamentele technologie die smart home producten de komende jaren zal verenigen.