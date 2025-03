Nieuwe vouwbare iPhone-geruchten voorspellen 6 dingen die we kunnen verwachten

De afgelopen jaren hebben vooral Samsung en Google een aantal van de beste foldables op de markt gebracht, maar Apple heeft zich tot nu toe nog niet gewaagd aan deze relatief nieuwe vormfactor. Het zal misschien echter niet lang meer duren voordat het bedrijf ook zijn eerste vouwbare telefoon introduceert. Een nieuw verslag heeft nu ook de zogenaamde plannen van het bedrijf voor een vouwbare iPhone gedeeld en er zijn verrassend veel details bekendgemaakt. Er staan ons misschien een aantal interessante verrassingen te wachten.

Dit nieuwe verslag komt vanuit de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo, die een goede reputatie heeft op het gebied van Apple-leaks. In het verslag deelt Kuo zijn verwachtingen over de prijs en features van het apparaat, plus over hoe goed dit model zou kunnen verkopen. Hieronder vind je zes van deze verwachtingen.

1. Een enorm hoge prijs

Vouwbare smartphones hebben helaas nog steeds erg hoge adviesprijzen en het lijkt erop dat het eerste model van Apple hier geen verandering in gaat brengen. Kuo voorspelt dat de vouwbare iPhone "meer dan 2.000 dollar" zou kosten en misschien zelfs zou kunnen oplopen tot 2.500 dollar. Wat de verwachte europrijs zou zijn weten we nog niet, maar "extreem duur" zegt voor nu misschien wel even genoeg.

Aangezien de duurste iPhone uit de huidige line-up, de iPhone 16 Pro Max, een startprijs van 1.479 euro (1.199 dollar) heeft, betekent dit dat het nieuwe toestel dus echt veel duurder wordt. Die verwachte prijs zou ook nog eens een stuk hoger zijn dan de prijzen van de duurste foldables van Samsung en Google (die hier respectievelijk adviesprijzen van 1.999 euro en 1.899 euro hebben).

Die prijs maakt uiteindelijk misschien niet eens zo heel veel uit. Apple heeft nou eenmaal erg loyale fans, dus Kuo denkt dan ook dat er toch nog veel vraag naar het apparaat kan zijn "als de kwaliteit aan de verwachtingen voldoet".

Schijnbaar zal de massaproductie in het vierde kwartaal van 2026 van start gaan en zal Apple naar verwachting 3,5 miljoen stuks verkopen volgens Kuo. Een tweede generatie zou vervolgens alweer in de tweede helft van 2027 in productie gaan en naar verwachting misschien 20 miljoen stuks verkopen.

2. Focus op AI

'Artificial intelligence' (AI) is natuurlijk momenteel binnen de hele industrie erg populair en Apple heeft dan ook al zijn eigen Apple Intelligence-systeem geïntroduceerd (al is het hier nog steeds niet beschikbaar). Apple Intelligence zal volgens Kuo ook centraal staan bij de vouwbare iPhone. Het apparaat zou echt een "ware AI-gestuurde telefoon" worden.

Dat betekent dat hij voorzien zal zijn van "multimodale functionaliteiten en cross-app-integratie," volgens Kuo. "Grotere schermen [zullen] de AI-ervaring verbeteren" en "scenario's mogelijk maken zoals het chatten met een chatbot over reisplannen terwijl [je] tegelijkertijd een volledige kaarten-app bekijkt".

Met andere woorden, we kunnen waarschijnlijk dus een echte next-gen iPhone verwachten. Dat zou erg mooi zijn, want daar wachten we nu eigenlijk ook al een paar jaar op.

3. Een boekvormig design

De vouwbare iPhone zou schijnbaar volgens Kuo ook een boekvormig design met een verticale vouwlijn krijgen, in plaats van een klaptelefoon met een horizontale vouwlijn. Dat betekent dus dat het waarschijnlijk een Galaxy Z Fold 7-rivaal wordt (of misschien eerder een Galaxy Z Fold 8-rivaal tegen die tijd).

Het scherm lijkt ook geen last te hebben van een vouwlijn en het scharnier zal schijnbaar "roestvrijstaal en [een] titaniumlegering gebruiken, terwijl de behuizing voor [een] 'titaniumlegering' kiest," volgens Kuo.

Het apparaat zal verder blijkbaar voorzien zijn van een 7,8-inch vouwbaar display en een 5,5-inch coverscherm. Hij zal 9 tot 9,5 mm dik zijn wanneer dichtgevouwen volgens het verslag en 4,5 tot 4,8 mm dik wanneer opengevouwen.

Dit zou de iPhone Fold (of hoe hij uiteindelijk dan ook zal heten) iets dikker maken dan de OPPO Find N5. Die nieuwe foldable is 8,93 mm dik wanneer dichtgevouwen. Het camerablok achterop zal eventueel echter ook nog wel wat extra millimeters toevoegen, dus het dunste model zal de aankomende iPhone sowieso niet zijn.

4. Terugkomst van Touch ID

Toen de iPhone 16e heel recent nog de iPhone SE verving, zei Apple dus vaarwel tegen Touch ID op zijn iPhones. Toch bestaat er volgens Kuo een kans dat Touch ID weer terugkeert op de vouwbare iPhone. Het zou dan echter een knop aan de zijkant kunnen worden die lijkt op de Touch ID-knop op bijvoorbeeld de iPad Air.

Waarom zou deze oudere technologie terugkeren terwijl Face ID veiliger is? Kuo geeft aan dat "Face ID misschien afwezig is vanwege de dikte en interne ruimtebeperkingen".

5. Twee camera's achterop

(Image credit: Future)

Als je vooral graag foto's maakt met je smartphone, dan wordt de vouwbare iPhone misschien niet de beste keuze voor jou. Kuo voorspelt namelijk dat het apparaat maar twee camera's achterop krijgt.

Het camerasysteem zal naar verwachting minder geavanceerd zijn dan het camerasysteem achterop de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max (met drie camera's). Dit idee dat er maar twee camera's achterop zullen zitten, komt overeen met een eerder verslag over Apple's vouwbare iPhone.

Natuurlijk wordt er ook wel een selfiecamera verwacht en volgens Kuo zou het gaan om twee selfiecamera's, zodat je ze in de open- en dichtgevouwen staat kan gebruiken.

6. Een extreem dunne batterij

Kuo heeft het ook kort over de batterij van de vouwbare iPhone gehad. Hij zegt dat deze "dezelfde batterijcellen met een hoge dichtheid zal gebruiken als de ultradunne iPhone 17". Daarmee refereert hij waarschijnlijk naar de zogenaamde iPhone 17 Air (of hoe dat model ook zal heten). Dat zou een extra dunne iPhone moeten worden en die zal naar verwachting in september van dit jaar gelanceerd worden.

We weten nog niet wat voor batterijduur we van de nieuwe foldable kunnen verwachten, maar gezien Apple's typische marketing zou het ons niets verbazen als het bedrijf nog steeds een volledige dag aan batterijduur belooft, ondanks het dunne design.