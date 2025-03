Apple vernieuwt iPad Air met krachtige M3-chip en koppelt deze aan het Pro-level Magic Keyboard

Nauwelijks 24 uur nadat Tim Cook teasde met de woorden: "There’s something in the AIR," heeft Apple de volgende generatie iPad Air officieel aangekondigd. Naast de upgrade naar de M3-chip, blijft de tablet verkrijgbaar in verschillende speelse en opvallende kleuren en is hij nu compatibel met het ‘nieuwe’ Magic Keyboard, dat oorspronkelijk werd geïntroduceerd samen met de iPad Pro M4.

Dit is een vrij vroege vernieuwing voor de iPad Air, aangezien deze op 7 mei 2024 nog werd geüpgraded naar de M2-chip en een vernieuwd ontwerp kreeg. Toch blijkt het model populair binnen de line-up en krijgt het nu een nog krachtigere chip om allerlei taken nog vloeiender te laten verlopen.

De iPad Air blijft beschikbaar in twee formaten: 11 inch en 13 inch, zodat je kunt kiezen wat het beste bij jouw behoeften past. De 11-inch versie heeft een startprijs van 719 euro, terwijl de 13-inch variant begint bij 969 euro. Beide modellen hebben standaard 128GB opslag en zijn verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Paars, Starlight en Space Gray.

De schermen blijven Liquid Retina-displays, wat betekent dat er geen Dynamic OLED-technologie is zoals bij de iPad Pro. Toch bieden ze een levendige en scherpe kijkervaring, met een standaard anti-reflecterende coating. Daarnaast ondersteunen ze de P3 Wide Color-gamut en True Tone, waardoor de kleurtemperatuur zich automatisch aanpast aan de omgeving. Dit zijn fijne functies, en aangezien deze iPad Air ook compatibel is met de Apple Pencil Pro, kun je de pen boven het scherm houden om een voorbeeld te zien van je penseelstreek voordat je deze daadwerkelijk toepast.

Wat betekent de M3?

iPad Air M3 met Magic Keyboard (Image credit: Apple)

Wat de M3-chip betreft: deze beschikt over een 8-core CPU, verdeeld in 4 performance- en 4 efficiëntiecores, een 9-core GPU met ondersteuning voor hardwareversnelde ray tracing en een 16-core Neural Engine. Bovendien heeft Apple bevestigd dat de nieuwe iPad Air standaard wordt geleverd met 8GB RAM. Kortom, dit zou meer dan genoeg vermogen moeten bieden voor dagelijkse prestaties in iPadOS 18, de Stage Manager-multitaskingervaring en Apple Intelligence-functies zodra die naar Europa komen. De iPad Air met M2 was al krachtig, maar deze upgrade zorgt ervoor dat het apparaat nog toekomstbestendiger is.

De iPad Air behoudt de Touch ID-sensor in de aan-/uitknop voor eenvoudige authenticatie en ontgrendeling. Daarnaast blijft de 12-megapixel frontcamera zich aan de horizontale zijde bevinden, wat aangeeft dat dit toestel vooral bedoeld is om in landschapsmodus te gebruiken.

Daarom is het logisch dat Apple het luxe, meer MacBook-achtige Magic Keyboard, dat in 2024 werd geïntroduceerd, nu ook naar de iPad Air brengt. Dit toetsenbord biedt bijna een volledig formaat toetsenbord met 14 functietoetsen voor snelle aanpassingen van bijvoorbeeld helderheid, afspeelinstellingen, microfoon en volume. Daarnaast heeft het een groter trackpad.

Net als eerdere Smart Keyboards en alle Magic Keyboards van Apple, hoef je je geen zorgen te maken over opladen of het gedoe van koppelen, want het toetsenbord maakt gebruik van de ingebouwde Smart Connector. Opvallend genoeg blijft de instap-iPad het enige model dat het tweedelige Magic Keyboard ondersteunt, terwijl de iPad Air vasthoudt aan het zwevende ontwerp. Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad Air is verkrijgbaar voor 329 euro voor het 11‑inch model en 349 euro voor het 13‑inch model.

Aan de achterkant blijft de iPad Air voorzien van een 12-megapixelcamera voor foto’s en video’s. Deze vernieuwing draait echter vooral om meer rekenkracht en betere prestaties dankzij de M3-chip. In het persbericht benadrukt Apple de prestatiewinst niet in vergelijking met de M2 iPad Air, maar met oudere modellen: tot twee keer sneller dan de M1 iPad Air en zelfs drieënhalf keer sneller dan het model met de A14 Bionic-chip.

We zullen de nieuwe iPad Air met M3 zo snel mogelijk zelf testen, maar als je nu al overtuigd bent, kun je hem direct bestellen. De officiële lancering vindt plaats op 12 maart.