iPadOS 26.2 wordt nu uitgerold en maakt multitasking veel gemakkelijker

Naast de lancering van iOS 26.2 en macOS 26.2 de afgelopen dagen, wordt nu ook iPadOS 26.2 uitgerold naar miljoenen iPads wereldwijd. Als je Apple-tablet iOS 26 ondersteunt, werkt deze update daar ook gewoon op.

De belangrijkste nieuwe functie is, zoals 9to5Mac opmerkt, een verbetering van de multitasking. Deze upgrade werd vorig jaar al geïntroduceerd met iPadOS 18, maar verdween weer toen iPadOS 26 werd uitgebracht.

Nu is de functie terug. Dat betekent dat je opnieuw een app-icoon vanuit het Dock of vanuit de Spotlight-zoekresultaten kunt slepen naar een Slide Over- of Split View-multitaskingindeling. Dat maakt het werken met meerdere apps tegelijk op één scherm een stuk eenvoudiger.

App-icoontjes kunnen bovenop andere appvensters worden gesleept om een weergave naast elkaar te maken, naar de linker- of rechterrand van het scherm om een Slide Over-paneel te openen, of bovenop een bestaande Slide Over-weergave om de app die daar actief is te vervangen.

Nieuwe software voor de iPad (Image credit: Future)

Er zit nog meer in de iPadOS 26.2-update: zo zijn er nu extra aanpassingsmogelijkheden voor Liquid Glass op het vergrendelscherm, is er een nieuwe functie voor ‘dringende meldingen’ in Herinneringen en heeft de Freeform-app nu ondersteuning voor tabellen.

Ook de Podcasts-app krijgt verbeteringen, waaronder door AI gegenereerde hoofdstukken. In Apple Music is ondersteuning voor offline songteksten toegevoegd. In Apple Games zijn de mogelijkheden om nieuwe games te ontdekken uitgebreid en kun je games in je bibliotheek beter filteren.

Apple News heeft eveneens enkele ontwerpwijzigingen gekregen die het navigeren door de verschillende secties en publicaties makkelijker moeten maken. Veel van deze verbeteringen komen overeen met de upgrades in iOS 26.2, zoals je mag verwachten.

De gratis iPadOS 26.2-update wordt nu uitgerold, dus je zou deze binnenkort op je iPad moeten zien verschijnen. Zie je de update nog niet? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Software-update om te controleren of de nieuwe versie al voor je klaarstaat.