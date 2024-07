iPhone 16 Pro krijgt misschien grote Wi-Fi-upgrade

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zullen ongetwijfeld weer krachtiger worden dan hun voorgangers, maar ze zullen misschien ook hogere internetsnelheden ondersteunen als we een recente leak moeten geloven.

Volgens een verslag van DigiTimes (via MacRumors) zullen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max ondersteuning hebben voor Wi-Fi 7. Dat zou een upgrade zijn ten opzichte van de huidige Wi-Fi 6E-ondersteuning op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Wi-Fi 7 kan echt veel snellere verbindingen bieden dan Wi-Fi 6E, met theoretische snelheden van meer dan 40Gbps. Dat is vier keer sneller dan wat je momenteel kan krijgen bij Wi-Fi 6E. De verbinding is niet alleen sneller, maar biedt ook een lagere latency en is over het algemeen betrouwbaarder. Dit alles moet samen voor een veel soepelere ervaring zorgen en dat is vooral handig bij online gamen en het downloaden van grote bestanden.

Zoals altijd raden we je aan om dit nieuws met een korreltje zout te nemen, maar dit is niet de eerste keer dat we iets horen over Wi-Fi 7-ondersteuning. In oktober claimde Jeff Pu, een analist van Haitong International Securities, ook al dat Wi-Fi 7 onderweg was naar deze iPhones. Pu heeft het redelijk vaak bij het juiste eind en hoewel het toen nog erg vroeg was voor iPhone 16-leaks, suggereert het feit dat we dezelfde spec nu weer horen dat deze leak misschien wel accuraat is.

Maar één deel van een groter systeem

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Natuurlijk heb je meer nodig om gebruik te kunnen maken van Wi-Fi 7. Zo moet je telefoon ook verbonden zijn met een router die ondersteuning heeft voor Wi-Fi 7 en dat hebben veel routers nog niet. Daarnaast kan je ook niet van de topsnelheden genieten als je niet voor hoge snelheden betaalt bij je internetprovider. Je hebt dus meer nodig dan alleen een iPhone met Wi-Fi 7 om hier ook echt het meeste uit te halen.

Voor de meeste mensen zal de toevoeging van Wi-Fi 7 dus vooral een gevalletje 'futureproofing' zijn op de iPhone 16 Pro en Pro Max. Het is een fijne upgrade om te hebben, maar niet iedereen zal er meteen veel profijt van hebben.

We komen er natuurlijk pas in september achter of dit ook echt inderdaad een van de upgrades is. Dat is namelijk wanneer de iPhone 16-serie naar verwachting onthuld wordt.