Apple Intelligence mogelijk uitgesteld tot na lancering iPhone 16

De publieke bèta van iOS 18 is beschikbaar, maar er is één onderdeel dat ontbreekt: Apple Intelligence is nergens te bekennen. Als je de bèta vandaag uitprobeert, zul je zien dat het AI-platform dat de mogelijkheden van je Apple-apparaat moet uitbreiden, volledig afwezig is. Erger nog, het is misschien niet eens op tijd klaar voor het debuut van de iPhone 16 in september.

In feite lijkt Apple een stap achteruit te zetten en je kunt de tekenen hiervan zien als je weet waar je moet kijken. 9to5Mac heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat op de officiële Apple Intelligence-landingspagina niet langer staat dat de bèta deze zomer beschikbaar zal zijn. In de plaats daarvan staat er nu dat de bèta in de herfst verschijnt. Apple heeft dus subtiel hun eigen deadline enkele maanden opgeschoven.

MacRumors merkte dat de iOS 18 bèta 3-versie van Apple's Xcode simulator-app een "Apple Intelligence & Siri" sectie bevatte binnen de Instellingen-app, maar deze is inmiddels verwijderd. Anderen hebben erop gewezen dat een knop "Nieuwe Emoji Maken", die gebruik zou maken van de generatieve AI van Apple Intelligence, kort verscheen in bepaalde apps wanneer je overschakelde naar het emoji-menu van het toetsenbord. Ook dit is nu afwezig.

Het feit dat deze functies en verwijzingen naar Apple Intelligence verschenen en vervolgens net zo snel weer verdwenen, kan natuurlijk toeval zijn. Apple voegt voortdurend functies toe aan zijn bèta's en verwijdert die ook weer. Maar het zou er anderzijds op kunnen wijzen dat Apple zijn AI-platform wil uitstellen om de laatste hand te leggen aan de ontwikkeling ervan. Dat zou op zijn beurt een vertraagde lancering kunnen betekenen.

Wanneer wordt Apple Intelligence gelanceerd?

(Image credit: Apple)

Als Apple Intelligence kan worden uitgesteld tot na de volledige release van iOS 18, wanneer zullen we het dan zien? Op dit moment is elke gok pure speculatie, maar zoals 9to5Mac heeft aangegeven, is er een precedent uit het verleden dat aanwijzingen zou kunnen geven.

Apple bracht in eerste instantie "Stage Manager" naar de bèta van iOS 16, maar het was in zo'n problematische staat dat het werd opgeschoven naar iOS 16.1. Die versie werd in augustus als bèta gelanceerd, maar de volledige versie van iOS 16.1 zag het daglicht pas in oktober, een maand na iOS 16.

Apple zou kunnen besluiten om een vergelijkbaar pad te bewandelen met Apple Intelligence, door bètatesters het in augustus te laten uitproberen en het voor gewone gebruikers te bewaren tot oktober. Dat is nadat de iPhone 16 in september wordt gelanceerd. Toch is het een suggestie die wordt onderschreven door Mark Gurman van Bloomberg, die zegt dat ontwikkelaars Apple Intelligence deze week al kunnen testen, terwijl de volledige release in oktober komt.

Gezien de potentieel baanbrekende manieren waarop Apple Intelligence iOS zou kunnen veranderen, is het teleurstellend om te moeten wachten. Geduld is echter een schone zaak hier. Gezien het belang van Apple Intelligence lanceert Apple liever een volledig afgewerkte versie dan een halfbakken poging. De meeste gebruikers zullen daar waarschijnlijk (zij het met enige tegenzin) hetzelfde over denken.