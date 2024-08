Apple Intelligence kan wel tot 20 dollar per maand gaan kosten

Met zijn vernieuwde versie van Siri, mogelijkheden om afbeeldingen te genereren en nieuwe fotobewerkingstools, kan Apple Intelligence, Apple's aankomende verzameling van AI-features, wel eens veel interessanter worden dan iOS 18 zelf. Volgens een nieuw verslag kan het echter ook een duur grapje gaan worden.

Volgens Neil Shah, een partner bij Counterpoint Research (in een gesprek met CNBC), zal Apple Intelligence waarschijnlijk niet (volledig) gratis worden aangeboden. Apple zou tussen de 10 en 20 dollar per maand kunnen vragen voor een aantal van de meer geavanceerde features binnen Apple Intelligence.

Shah gaf niet aan welke features zogenaamd betaald zouden zijn en welke je wel gewoon gratis kan gebruiken, maar we kunnen ons voorstellen dat een geüpgradede versie van Siri of de ChatGPT-integratie wel iets zullen kosten.

Hij voegde overigens wel toe dat als Apple kosten in rekening zal brengen, dat de Apple Intelligence-features dan misschien via een nieuw Apple One-abonnement worden aangeboden. In dat geval zou je dus ook nog andere voordelen krijgen voor je maandelijkse betaling, zoals iCloud-opslag en eventueel abonnementen voor diensten zoals Apple TV Plus en Apple Music.

AI kost bij concurrenten ook geld

(Image credit: Google)

Die bundel via een Apple One-abonnement zou vergelijkbaar kunnen zijn met wat Google biedt bij zijn Google One AI Premium-abonnement. Dat abonnement geeft je toegang tot de Gemini Advanced AI-dienst, plus cloudopslag en Fitbit Premium.

Apple zou dus niet de eerste zijn die zijn AI-features bundelt met andere voordelen in een abonnement en ook het betalen voor AI is natuurlijk niets nieuws. OpenAI biedt zijn meest geavanceerde ChatGPT-model ook alleen via een betaald abonnement aan.

Shah gaf verder ook nog aan dat AI Apple een kans geeft om zijn klanten nog beter binnen zijn ecosysteem te houden. Apple Intelligence kan namelijk na een tijdje het gedrag van een gebruiker leren kennen en vervolgens een meer gepersonaliseerde ervaring bieden. Dat kan je niet ineens van iOS meenemen naar Android als je overschakelt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wanneer de dienst meer gepersonaliseerd wordt, zal je het waarschijnlijk ook meer gaan gebruiken en er meer afhankelijk van worden voor bepaalde dingen. In dat geval ben je waarschijnlijk ook eerder bereid om ervoor te betalen.

Natuurlijk moet Apple mensen eerst nog weten te overtuigen om een abonnement af te sluiten, maar we gokken dat Apple Intelligence daarom eerst een tijdje gratis zal worden aangeboden bij de aankoop van een iPhone 16 en eventueel ook bij andere Apple-producten.

Dit is momenteel natuurlijk allemaal nog speculatie en we zullen Apple's plannen voor Apple Intelligence pas echt te weten komen wanneer de dienst wordt gelanceerd. Die lancering lijkt echter nog tot ergens in oktober op zich te laten wachten. In de tussentijd zal dus eerst nog de iPhone 16-serie worden gelanceerd. Die toestellen verschijnen waarschijnlijk ergens in september en we zullen je tegen die tijd dan ook op de hoogte houden van alle aankondigingen.