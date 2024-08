Apple belooft dat ChatGPT "tegen het einde van het jaar" in iOS 18 zit

Tijdens WWDC 2024 in juni kregen we een voorproefje van de nieuwe Apple Intelligence-functies voor iOS 18 en andere Apple-softwarepakketten. Hoewel deze functies nog niet op apparaten zijn uitgerold, weten we nu dat de integratie van ChatGPT voor het einde van 2025 beschikbaar zal zijn.

In een recente meeting over de financiële resultaten bevestigde Apple CEO Tim Cook dat ChatGPT geïntegreerd zal worden in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia "tegen het einde van het kalenderjaar". We verwachten dat iOS 18 ergens in september beschikbaar zal zijn voor iPhones.

Wanneer deze functie live gaat, krijg je de optie om Siri bepaalde vragen door te laten verwijzen naar ChatGPT. Bovendien zal het deel uitmaken van de schrijfassistentiefunctie die kan helpen bij het opstellen van berichten, e-mails en meer.

Daarnaast kun je afbeeldingen genereren in verschillende stijlen, allemaal aangedreven door het nieuwste GPT-4o-model. Toegang tot ChatGPT zal gratis zijn en je hoeft geen account bij OpenAI te registreren. Als je echter een betalend ChatGPT Plus-lid bent, kun je je account koppelen om toegang te krijgen tot extra betaalde functies.

AI voor iedereen

(Image credit: Apple)

Toen Apple de ChatGPT-integratie aankondigde, beloofden ze dat de functie tegen het einde van het jaar beschikbaar zou zijn en dat lijkt dus nog steeds het plan te zijn. Er was enige speculatie dat bepaalde Apple Intelligence-functies vertraging zouden oplopen na de lancering van de iPhone 16 en iOS 18, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

Apple lijkt ook open te staan voor de toevoeging van andere AI-bots aan Siri in de toekomst, waaronder mogelijk Google Gemini. Apple-medewerkers werken hard om Siri op hetzelfde niveau te brengen als ChatGPT en Gemini. Een beperkt aantal Apple Intelligence-functies is al beschikbaar in de ontwikkelaarsbèta van iOS 18.1. Hoewel we de software zelf hebben getest, zouden deze versie nog niet aanraden aan de gemiddelde gebruiker.

Naar verwachting zullen we meer horen over Apple Intelligence en de exacte datum tijdens het iPhone 16-lanceringsevenement, dat waarschijnlijk in september plaatsvindt. Apple zal vrijwel zeker ook de Apple Watch 10 en de definitieve versie van iOS 18 presenteren.