De camera's van iPhone 17 Pro en Pro Max zouden dit jaar zowel downgrades als upgrades kunnen krijgen

De verwachte lancering is misschien nog zo'n acht maanden verwijderd, maar we horen nu al talloze lekken en geruchten over de iPhone 17. Het laatste nieuws van insiders suggereert dat de camera's op de Pro- en Pro Max-modellen zowel upgrades als downgrades zullen krijgen.

Volgens de leaker Digital Chat Station (via MacRumors) zullen de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max een drievoudige camera aan de achterkant hebben met drie 48MP-sensoren. Dit is een grote sprong in megapixels ten opzichte van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max die twee 48MP-camera's en één 12MP-camera hebben.

Dat is de upgrade, maar de downgrade is dat de primaire 48MP-camera naar verwachting een 1/1,3-inch sensor zal gebruiken in plaats van een 1/1,28-inch sensor. Over het algemeen geldt: hoe groter de sensor, hoe beter, omdat deze meer licht en meer details kan vastleggen. Geruchten over een upgrade van de telefotocamera van 12MP naar 48MP doen al sinds vorig jaar de ronde, maar dit is de eerste keer dat we horen dat de primaire camera een kleinere sensor krijgt.

Zoek de verschillen

De iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoeveel verschil de veranderingen daadwerkelijk zullen maken, is moeilijk te zeggen, vooral omdat moderne smartphones veel beeldverwerking toepassen op foto’s en video’s nadat ze zijn vastgelegd. De hardware die de beelden vastlegt, is slechts deels verantwoordelijk voor de kwaliteit van foto’s en video’s.

Als de hoofdcamerasensoren van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max inderdaad kleiner worden, kan dit ruimte vrijmaken voor andere componenten, zoals een grotere batterij of krachtigere chip. Er gaan geruchten dat de iPhones van 2025 de eerste zullen zijn die gebruik maken van een door Apple ontworpen Wi-Fi- en Bluetooth-chip.

Dit specifieke gerucht zegt niets over wat er met de camera’s van de standaard iPhone 17 gaat gebeuren. Zoals je in onze review van de iPhone 16 kunt lezen, bevatten het huidige model en de iPhone 16 Plus een 48MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera.

Misschien wil je zelfs wachten tot 2026 en de iPhone 18: er wordt gesproken over de mogelijkheid dat dit toestel een variabel diafragma krijgt op de camera’s van de Pro- en Pro Max-modellen. Dit zou betere foto’s bij weinig licht opleveren en meer controle geven over de scherptediepte.