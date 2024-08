Wordt dit de lanceringsdatum van de iPhone 16, iOS 18, de Apple Watch 10 en meer?

Apple lanceert zijn nieuwe iPhones en Apple Watches meestal in september en het lijkt erop dat dit ook dit jaar weer zal gebeuren. Het lanceringsevenement zou dit jaar specifiek op dinsdag 10 september plaatsvinden. Op die datum krijgen we waarschijnlijk de iPhone 16-serie (plus iOS 18), de Apple Watch 10, de Apple Watch Ultra 3 en de AirPods 4 te zien.

Dit is allemaal nog niet officieel bevestigd, maar deze informatie komt vanuit de bekende leaker Mark Gurman van Bloomberg. Gurman levert vaak accurate voorspellingen over Apple-producten. De nieuwe iPhones zullen waarschijnlijk vanaf 13 september te pre-orderen zijn en vanaf 20 september in de winkel liggen.

Deze datum van 10 september klinkt ook wel erg logisch als we de kalender bekijken en rekening houden met wat Apple in het verleden heeft gedaan. Het is ook een datum die eerder is genoemd door andere leakers en misschien wordt macOS 15 Sequoia tegelijkertijd met dit evenement gelanceerd.

Gurman zegt dat "mensen die bekend zijn met deze zaak" 10 september hebben aangewezen als de lanceringsdatum, maar Apple heeft dit zelf nog niet bevestigd. Aangezien we nog maar een paar weken verwijderd zijn van deze datum, zou het kunnen dat we ergens deze week of volgende week een officiële aankondiging krijgen.

Wat kunnen we verwachten?

Er zou onder andere een opvolger voor de Apple Watch 9 kunnen verschijnen. (Image credit: Apple)

Er zijn al meer dan genoeg leaks en geruchten verschenen over de vier verwachte iPhone 16-modellen. We verwachten onder andere snellere processoren, grotere schermen voor de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, een aantal verbeteringen op het gebied van de camera's en misschien ook weer dezelfde startprijzen als vorig jaar.

We hebben nog niet echt heel veel gehoord over de aankomende Apple Watch-modellen, maar er is wel een beetje informatie verschenen. Het lijkt er namelijk op dat de aankomende Apple Watch 10 een groter scherm krijgt dan zijn voorganger, terwijl de Apple Watch Ultra 3 naar verwachting hetzelfde design zal behouden als het huidige Ultra-model.

Apple heeft daarnaast al redelijk veel informatie gedeeld over iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 en macOS 15 Sequoia tijdens zijn WWDC 2024-evenement in juni. We krijgen misschien echter niet meteen toegang tot alle nieuwe features. Het schijnt dat sommige Apple Intelligence-features nog even op zich laten wachten.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als je erg benieuwd bent naar alle nieuwe Apple-aankondigingen, markeer dan vooral 10 september in je agenda. We zullen je hier natuurlijk ook op de hoogte houden van alle nieuwe aankondigingen en waarschijnlijk kan je het evenement zelf ook online volgen, maar daar zal later pas meer informatie over verschijnen.