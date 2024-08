5 upgrades die de AirPods 4 moeten overnemen van Sony, Bose en meer

De Apple AirPods 4 zijn een beetje te laat. Het is bijna drie jaar geleden sinds de lancering van de Apple AirPods 3 en op het moment van schrijven heeft Apple nog geen officiële details vrijgegeven over de opvolger.

Volgens de betrouwbare Apple-expert van Bloomberg, Mark Gurman, zou het wachten binnenkort voorbij kunnen zijn. Hij verwacht dat de AirPods 4 in september of oktober 2024 worden uitgebracht. Deze voorspelling heeft geleid tot speculaties over wat de nieuwe draadloze oordopjes van Apple te bieden hebben.

We bespreken hier niet alleen de technische specificaties en ontwerpverbeteringen die we willen van de AirPods 4, maar ook de innovaties die Apple zou kunnen “lenen” van rivalen zoals Sony, Bose en anderen om voorop te blijven.

1. Noise-cancelling van Bose en Nothing

Als je noise-cancelling wilt van een paar Apple-oordopjes, moet je investeren in de Apple AirPods Pro (2019) of AirPods Pro 2. Het kan dat de reguliere AirPods nooit ANC (Active Noise Cancellation) zullen krijgen.

Als Apple echter echt zijn reguliere AirPods wil verbeteren, zou het toevoegen van noise-cancelling een uitstekend beginpunt zijn. Zelfs de beste budget oordopjes ondersteunen tegenwoordig ANC. Maar waar zou Apple inspiratie vandaan moeten halen? Als het om ANC gaat, is Bose de onbetwiste leider.

Besef wel dat deze Bose-oordopjes een premium prijskaartje hebben, hoger dan wat we verwachten voor de AirPods 4. ANC is echter niet langer een functie die exclusief is voor high-end oordopjes. Tegenwoordig zijn enkele van de beste oordopjes met noise-cancelling beschikbaar in de middenklasse en zelfs het budgetsegment.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de Nothing Ear (1). Hoewel ze niet de prestaties van Bose evenaren, bieden ze toch een meeslepende ervaring voor bijna een derde van de prijs van de QuietComfort Ultra. Dit toont aan dat Apple in staat zou moeten zijn om ANC in de volgende generatie AirPods te integreren, zelfs als ze geen deel uitmaken van de duurdere Pro-serie.

2. Betere batterijduur van Earfun en JBL

De AirPods 4 zullen naar verwachting worden uitgerust met Apple's nieuwste H2-chip, die ook de AirPods Pro 2 aandrijft. Als dat het geval is, kunnen we niet alleen verbeterde geluidskwaliteit verwachten, maar ook een verbeterde batterijduur. Beide zouden zeer welkome upgrades zijn.

De AirPods 3 hadden een goede batterijduur. De oordopjes boden tot zes uur luistertijd, met nog eens vier extra keer opladen in de case, wat in totaal neerkomt op maximaal 30 uur. Hoewel dit destijds indrukwekkend was, is dat in 2024 gemiddeld op zijn best. Hoewel het nog steeds standaard is voor veel oordopjes met ANC, beginnen de AirPods 3 achter te lopen, vooral als we kijken naar luistertijd zonder noise-cancelling bij concurrenten.

Net als bij ANC is een goede batterijduur niet langer exclusief voor premium oordopjes. Sterker nog, veel betaalbare en middenklasse opties blinken hier in uit. Neem bijvoorbeeld de Earfun Air Pro 3, die 9,5 uur afspeeltijd bieden met de oordopjes zelf en in totaal 36 uur met de case. Of kijk naar de JBL Live Beam 3, die indrukwekkende 12 uur batterijduur bieden in de oordopjes en tot 48 uur met de oplaadcase.

De Apple AirPods 4 zullen waarschijnlijk betere all-rounders zijn en batterijduur hoeft niet hun belangrijkste verkoopargument te zijn. Apple kan echter zeker inspiratie halen uit deze concurrenten en streven naar een aanzienlijke verbetering van de batterijduur om relevant te blijven op de markt.

3. Verbeterde pasvorm en comfort van Bose, Sony en Technics

Apple zou, geïnspireerd door producten zoals de Bose QuietComfort Earbuds 2, het ontwerp, comfort en de pasvorm van de AirPods 4 moeten verbeteren. Het ontwerp van de AirPods 3 was een grote verbetering ten opzichte van de eerdere versies. De kortere steeltjes en beter gevormde uiteindes zorgden voor een comfortabelere pasvorm en we hopen dat de AirPods 4 deze trend voortzetten met verdere verfijningen.

Hoewel de AirPods 3 comfortabel waren, waren het geen oordopjes waar we 100% zeker over voelen om die in te doen tijdens een intensieve workout. Een lichte hardloopsessie is nog wel te doen.

Een eenvoudige oplossing zou zijn om het ontwerp van de AirPods aan te passen door verwisselbare oordopjes toe te voegen, wat ook essentieel zou zijn als ANC wordt geïntroduceerd om een goede afdichting te garanderen. De meeste andere merken bieden al oordopjes met verwisselbare dopjes, zoals de Bose QuietComfort Earbuds 2 en de Technics EAH-AZ80. De Bose-oordopjes gaan nog een stap verder en worden geleverd met een selectie van dopjes én bandjes om een veilige en comfortabele pasvorm te garanderen.

Door deze designelementen te integreren, zou Apple de pasvorm en het comfort van de AirPods 4 aanzienlijk kunnen verbeteren, waardoor ze niet alleen comfortabeler, maar ook veiliger worden.

4. Hi-res audio-ondersteuning van Nothing, Samsung en Sony

De AirPods 3 ondersteunen alleen de SBC- en AAC-codecs. Dit betekent dat er geen hi-res audio is. Hoewel Apple Music ondersteuning biedt voor ruimtelijke en lossless audio, heeft het nog steeds de oude draadloze audiocodec AAC. Dit geeft de AirPods 3 een duidelijk nadeel ten opzichte van andere concurrenten, omdat veel muziekliefhebbers hi-res audio willen.

Apple zou moeten leren van Sony en de oordopjes van het merk, meest recentelijk de Sony WF-1000XM5, en een codec zoals Sony's LDAC. LDAC maakt hi-res audio mogelijk via Bluetooth, waardoor luisteraars dichter bij geluid van studiokwaliteit komen, waar ze ook zijn.

Hi-res audio-ondersteuning is niet alleen voorbehouden voor premium oordopjes. De Nothing Ear (1) ondersteunen de LDAC hi-res audio en Samsung-gebruikers kregen al hi-res ondersteuning in de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Om relevant te blijven, is het tijd dat Apple zijn audiokwaliteit verbetert door een betere codec te ondersteunen voor de AirPods.

5. Een sportvriendelijk ontwerp van Beats, Samsung en Sony

Het verbeteren van comfort en stabiliteit zou de aantrekkingskracht van de Apple AirPods 4 als sportvriendelijke oordopjes aanzienlijk vergroten. Een andere cruciale verbetering zou zijn om de waterbestendigheid te upgraden. Momenteel hebben de AirPods 3 een IPX4-classificatie, wat de oordopjes tegen zweet en tegen spatwater beschermt.

Apple zou echter een stap verder kunnen gaan door zowel de water- als stofbestendigheid te verbeteren, waardoor de AirPods 4 een aantrekkelijkere keuze zouden worden voor fitnessliefhebbers en buitensporters. Hoewel de AirPods zijn ontworpen als veelzijdige allrounders en we niet zouden verwachten dat ze echte sportoordopjes evenaren, is er ruimte voor verbetering.

Zo hebben de Samsung Galaxy Buds 2 Pro een IPX7-classificatie, wat betekent dat ze beter waterbestendig zijn en tot 1 meter diep onder water kunnen worden ondergedompeld. Ook de Sony WF-SP800N beschikken over een IP55-classificatie, wat een betere bescherming biedt tegen water en stof in vergelijking met de huidige AirPods. Bovendien hebben Apple's eigen Beats PowerBeats Pro ook een IPX7-classificatie, wat benadrukt dat de AirPods 4 soortgelijke functies zouden kunnen overnemen om beter in te spelen op de behoeften van actievere gebruikers.