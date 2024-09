Garmin Fenix 8 Pro mogelijk gelekt, slechts enkele dagen na de lancering van de Fenix 8

Slechts enkele dagen nadat de Garmin Fenix 8 volledig werd onthuld, in drie verschillende maten met zowel AMOLED- als MIP Solar-displayopties, lijkt het erop dat er al een Pro-versie op komst is. Een nog betere versie van de Fenix 8 betekent dat er dit jaar geen gebrek zal zijn aan kanshebbers voor de titel van beste Garmin-horloge.

Screenshots van de Garmin Connect-app, die zijn opgedoken op Reddit, tonen een Fenix 8 Pro in twee maten (47 mm en 51 mm) en een Fenix 8 MicroLED, zij het met placeholder foto's. Het lijkt erop dat Garmin per ongeluk de verrassing heeft verpest, tenzij er een soort fout is opgetreden of de screenshots nep zijn.

In de techwereld hebben we altijd oog voor wat er daarna komt. Natuurlijk kijken we uit naar de iPhone 16, maar we zijn ook al nieuwsgierig naar de iPhone 17. Toch gebeurt het niet vaak dat een nieuw product lekt slechts dagen na de lancering van zijn voorganger, maar het lijkt erop dat dat precies is wat er bij Garmin is gebeurd.

Hoe Pro kan een Garmin Fenix 8 Pro zijn?

Het is belangrijk op te merken dat, ondanks het mogelijke bestaan van een 'Pro'-model van de Fenix 8, de bestaande versie nauwelijks een 'simpele 'smartwatch is.

Het bedrijf heeft het zelfs aangeduid als een 'premium' product, en het heeft een prijskaartje van 1.099 euro. Gezien het feit dat het verbeterde krachttraining, een LED-zaklamp, een microfoon en een ongelooflijke batterijduur van 48 dagen biedt op de MIP-modellen, zijn we benieuwd hoe een Pro-model de zaken nog verder zou kunnen brengen zonder een geheel eigen model te worden.

Een microLED-model is misschien gemakkelijker te voorspellen, aangezien het vermoedelijk een hoger helderheidsniveau en een energie-efficiënter display zou bieden. Maar gezien het feit dat de standaard Fenix 8 al meerdere displayopties heeft, zou dat genoeg zijn voor een geheel nieuw smartwatch?