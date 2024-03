iPhone 17 krijgt misschien nieuwe displaytechnologie om reflecties te bestrijden

Het is geen geheim dat het gebruiken van een smartphone in fel zonlicht een uitdaging kan zijn. Het is in dat soort gevallen vrijwel onmogelijk om nog te zien wat er op je scherm gebeurt zonder je helderheid flink te verhogen. Dat kan echter je batterijduur flink verlagen, dus er is in zo'n situatie niet echt een ideale oplossing.

Daar komt misschien in de nabije toekomst verandering in, want Apple schijnt te werken aan een nieuwe displaytechnologie die het veel aangenamer moet maken om je iPhone in fel zonlicht te gebruiken. Dit wordt gesuggereerd door een aantal leaks die verder nog meer goed nieuws voor toekomstige iPhones voorspellen.

Het eerste gerucht komt vanuit de Chinese Weibo-leaker Instant Digital (via MacRumors). Deze leaker claimt dat de iPhone 17 voorzien zal zijn van een soort glas aan de buitenkant met een "superharde anti-reflectieve laag" en die laag is schijnbaar "krasbestendiger dan je zou denken".

Dat klinkt erg vergelijkbaar met de 'Corning Gorilla Armor' die Samsung heeft gebruikt op de Samsung Galaxy S24 Ultra en waarmee dat toestel ook een aantal meedogenloze krastesten wist te doorstaan. Volgens Corning weet deze technologie ook reflecties met tot 75% te verminderen (vergeleken met standaard glas). Als iPhone display-leak dus naar dezelfde soort technologie verwijst, dan zullen iPhone-gebruikers over een tijdje ook een veel betere gebruikerservaring hebben in de buitenlucht.

Het slechte nieuws is dat Instant Digital claimt dat de nieuwe feature te laat zal arriveren om nog te worden toegepast op de iPhone 16. We zullen dus nog wat langer moeten wachten om de technologie in actie te zien op een iPhone. De iPhone 17 leek volgens geruchten sowieso al een aantal flinke display-upgrades te krijgen, dus dit nieuwste gerucht maakt deze iPhone alleen maar aantrekkelijker voor mensen die op zoek zijn naar het beste smartphonedisplay.

De strijd tegen reflecties

(Image credit: Future)

De displaytechnologie waar dit nieuwe gerucht over gaat is schijnbaar niet de enige anti-reflectieve technologie die Apple aan het ontwikkelen is. Een patent dat recent is toegewezen (nummer 11934063, gespot door Patently Apple), onthult dat toekomstige iPhones misschien de mogelijkheid zullen hebben om de eigenschappen van het oppervlak van hun displays aan te passen om reflecties te verminderen en content beter weer te geven bij fel licht.

Het patent geeft onder andere aan hoe een iPhone zijn sensor voor omgevingslicht kan gebruiken om het huidige verlichtingsniveau te detecteren. Als het licht te fel is, zou er een aanpasbaar filter of een getinte laag automatisch kunnen worden geactiveerd om het contrast van het display te verhogen of om de tint te veranderen en op die manier content beter zichtbaar te maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het toekomstige iPhone-display zou ook voorzien kunnen zijn van een 'ambient light rejection'-element dat ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk van de de content op de telefoon je ogen bereikt, terwijl het tegelijkertijd ook zoveel mogelijk reflecties moet verwijderen. Volgens het patent zou deze technologie tot 90% van het gereflecteerde licht moeten kunnen absorberen.

Of de technologie uit dit patent ook echt op een toekomstige iPhone zal verschijnen, is natuurlijk nog maar de vraag. Het is alleen nog maar een patent en niet al Apple's ideeën verschijnen uiteindelijk ook echt op de consumentenmarkt. Dit maakt echter wel duidelijk dat Apple in ieder bezig is met de zichtbaarheid van het display onder verschillende omstandigheden. Als er daarnaast dus ook inderdaad gewerkt wordt aan een anti-reflectief glas, dan zouden toekomstige iPhones ook echt wel eens veel fijner kunnen zijn om te gebruiken in direct zonlicht.