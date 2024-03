Vouwbare iPhone wordt eigenlijk vervanger voor iPad mini

Er zijn al zoveel geruchten en speculaties geweest over een vouwbare iPhone dat het ons zou verbazen als Apple hier helemaal niet mee bezig is. Het nieuwste gerucht geeft aan dat de vouwbare iPhone misschien wel de plaats van de iPad mini kan innemen.

Dit gerucht is afkomstig van analist Omdia en werd gedeeld door bekende leaker Revegnus. Omdia Senior Researcher Min-soo Kang heeft gemeld dat dit product in de iPad mini-serie zal worden geplaatst. Kang zegt verder dat de opvouwbare iPhone qua formaat vergelijkbaar zal zijn met de Samsung Galaxy Z Fold 5, die een 7,6-inch scherm aan de binnenkant heeft en een 6,2-inch coverscherm.

Volgens de informatie van Omdia zou er in 2026 een opvouwbare iPhone komen, maar het is niet duidelijk of Apple dat gaat halen. Apple zou namelijk proberen om de camerasensoren van het Dynamic Island onder het scherm te verwerken, zoals Samsung doet met de selfiecamera binnenin de Galaxy Z Fold 5. Dat proces loopt naar verluidt vertraging op en is uitgesteld tot minstens 2027.

Telefoon of tablet?

Apple Under-Panel Displays & Foldables News (by Omdia)Omdia's Senior Researcher Min-soo Kang stated, "Apple has been pursuing differentiation in display design by changing the iPhone notch to a dynamic island screen and thinning the bezels." He added, "However, the development…March 14, 2024 See more

Het is niet helemaal duidelijk in welke categorie dit vouwbare toestel van Apple zich zal bevinden. Enerzijds kan het een iPhone zijn, maar anderzijds zou dit vouwbare apparaat het formaat van een iPad mini hebben. We vragen ons ook af wat Apple zal doen met de software: draait het toestel iOS of iPadOS?

In de afgelopen maanden hebben lekken duidelijk de voorkeur gegeven aan de term vouwbare iPad. Volgens sommige bronnen zou er dit jaar zelfs een vouwbare iPad met kickstand op de markt kunnen komen, terwijl een ander gerucht erop wijst dat Apple daarnaast nog werkt aan een vouwbare MacBook.

Als we naar de concurrentie kijken, dan zien we dat de Samsung Galaxy Z Fold 5 duidelijk als een telefoon in de markt wordt gezet. Als je hem openklapt, heeft hij nochtans ook het formaat van een kleine tablet. Wat we vooral niet gaan doen, is de term "phablet" nieuw leven inblazen.

In een lek van vorige maand werd ten slotte de schermgrootte van dit opvouwbare toestel genoemd, evenals de lanceringsdatum. De bron sprak over een scherm van 7,8 inch en de lancering zou pas in 2026 of zelfs 2027 plaatsvinden. Ook die bron geeft aan dat Apple zelf nog niet weet of ze het toestel als een iPad of iPhone in de markt gaan zetten.