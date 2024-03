Gelekte roadmap van Apple toont lanceringsdata nieuwe iPhone SE, vouwbare iPhone en AR-bril

A mockup box of the Apple AR glasses

We hebben al heel wat geruchten gehoord over de iPhone SE 4, vouwbare iPhone en AR-bril. Nu heeft een uitgelekte roadmap ons een beter idee gegeven van wanneer deze apparaten gelanceerd zullen worden. Het document, blijkbaar afkomstig van financieringsmaatschappij Samsung Securities, is uitgelekt door de bekende tipgever @Tech_Reve (via Wccftech). Het geeft een overzicht van wat er de komende jaren op de planning staat.

In 2027 zien we blijkbaar de augmented reality-bril. We hebben de afgelopen maanden niet veel gehoord over de specs, aangezien de Apple Vision Pro de meeste aandacht kreeg. Het lijkt er ook op dat we in de loop van 2026 een goedkopere Vision Pro krijgen.

Een opvouwbare 20-inch iPad staat gepland voor 2027, terwijl de opvouwbare 8-inch iPhone een jaar eerder verschijnt. Dat spreekt andere recente geruchten tegen, die beweren dat de opvouwbare iPad als eerste zou verschijnen. Gezien het feit dat een opvouwbare iPhone ongeveer zo groot zou zijn als een iPad mini, kan er enige verwarring ontstaan over welk product het nu gaat.

Binnenkort

Apple's next product roadmapSource: Samsung securities pic.twitter.com/n3TT7W9vqEMarch 16, 2024 See more

In de roadmap zien we bovendien dat de MacBook met OLED-scherm, waarover al langer wordt gesproken, in 2026 wordt verwacht. De iPhone SE 4 zou daarentegen al in 2025 verschijnen. Dat komt overeen met een gerucht van vorige maand dat wees op een lancering begin 2025, waarin ook sprake was van een moderner ontwerp en OLED-scherm. Verder lijkt het erop dat we dit jaar nog een 11-inch en 12,9-inch iPad Pro krijgen, beide met OLED-scherm. De meeste geruchten voorspellen een lancering in 2024 en ze kunnen letterlijk elk moment verschijnen.

Zoals altijd zijn deze data misschien niet helemaal accuraat en zelfs als dat wel zo is, kunnen de plannen van Apple veranderen. De roadmap ziet er wel geloofwaardig uit, aangezien alle data overeenkomen met andere geruchten en leaks rond de producten in kwestie.