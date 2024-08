Garmin onthult Fenix 8 met betere duikmodus dan Apple Watch Ultra en energiezuinige Enduro 3

Garmin heeft eindelijk de Fenix 8 onthuld, die een Apple Watch Ultra-concurrent lijkt te worden, samen met de Garmin Enduro 3. Beide horloges lijken tot de beste Garmin-horloges tot nu toe te behoren.

De Garmin Fenix 8 is verkrijgbaar in de maten 43mm, 47mm of 51mm, met twee schermopties: een helder AMOLED-scherm en het oudere, energiezuinigere memory-in-pixel (MIP) scherm, dat dankzij Garmin's Power Glass technologie kan worden opgeladen op zonne-energie. De modellen met AMOLED-scherm gaan tot 29 dagen mee in smartwatchmodus, terwijl de modellen met MIP-scherm tot 48 dagen meegaan in smartwatchmodus, met het always-on scherm ingeschakeld.

De Garmin Fenix 8 heeft nu ook duikmodi, waarbij het een werkende duikcomputer kan worden om af te dalen tot 40 meter diepte. Volgens een exclusief gesprek dat we hadden met Jon Hosler, de productmanager van de Fenix 8, zorgen de lekvrije knoppen ervoor dat duikers zelfs onder de 40 meter diepte nog steeds kunnen terugkeren naar de 40 meter en dat de Fenix 8 dan prima werkt. Naast de lekvrije knoppen zullen er ook modellen met een optionele titanium behuizing en saffierglas verkrijgbaar zijn.

Functies zoals de ledzaklamp van de Garmin Epix Pro, een nieuwe luidspreker en een microfoon voor telefoongesprekken en eenvoudige opdrachten zoals “stel een timer in van vijf minuten” zijn allemaal aanwezig. De Fenix 8 belooft ook verbeterde modi voor krachttraining en nieuwe kaartfunctionaliteiten zoals een “dynamische route” die opties voorstelt om je terug te leiden naar het begin van je route. Hardlopers krijgen hier nu een melding van als ze ongeveer 40% van hun route hebben afgelegd.

De Garmin Fenix 8 is nu beschikbaar voor pre-order en begint bij 1.099 euro. Voor alle modellen kan je terecht op de Garmin-webshop.

Garmin Enduro 3

De Garmin Enduro 3 is het nieuwste model in Garmins assortiment van super-premium horloges. Ontworpen om “lichter dan ooit” te zijn met een gewicht van 63 gram deelt de Garmin Enduro 3 veel van de krachtige tools met de Garmin Fenix 8. De dynamische routeplanning van de Fenix 8 is aanwezig, naast de ingebouwde ledzaklamp en duizenden offline TopoActive-kaarten.

De Enduro 3 is er maar in één maat, 51 mm, met een titanium rand en krasbestendig saffierglas. Het MIP-scherm is ook voorzien van oplaadtechnologie op zonne-energie, die 320 uur meegaat in gps-modus en tot 90 dagen in smartwatchmodus. Garmin zegt dat het inschakelen van de “SatIQ-technologie", die automatisch schakelt tussen gps-modi, de superieure positioneringsnauwkeurigheid van multi-band gps tot 120 uur lang garandeert.

Enduro 3 voegt ook Garmin Messenger toe, de berichtenwidget in het horloge, naast Garmin Pay en de mogelijkheid om nummers te downloaden van streamingdiensten zoals Spotify en Deezer om zonder telefoon te beluisteren. De microfoon en luidspreker van de Garmin Fenix 8 ontbreken hier echter.

De Enduro 3 is nu beschikbaar voor pre-order voor 899,99 euro in de Garmin-webshop.