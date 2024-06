Apple Watch 10 zou groter display en dunner ontwerp hebben

Als Apple zich aan het gebruikelijke schema houdt, zou de Apple Watch 10 in september moeten verschijnen. We hebben wat meer geruchten over de designveranderingen van het nieuwe model gehoord. De informatie is afkomstig van Ming-Chi Kuo, een van de meest betrouwbare Apple-analisten. Hij zegt dat de Apple Watch 10 een groter scherm en een dunner ontwerp krijgt in vergelijking met de Apple Watch Series 9 van vorig jaar.

2H24 新款Apple Watch關注焦點:Series 10、鉑力特/3D列印 / The focus of the 2H24 New Apple Watch: Series 10 and BLT/3D Printinghttps://t.co/5KIdhvec0dJune 17, 2024

De twee kastgroottes worden groter en gaan van respectievelijk 41mm en 45mm naar 45mm en 49mm. De reden is natuurlijk het grotere scherm dat meer plaats vraagt. Kuo vermeldt echter niet of de schermranden kleiner worden, waardoor gebruikers nog meer schermruimte krijgen.

Verder zegt Kuo alleen dat er een "dunner" ontwerp op komst is. Mark Gurman (Bloomberg) heeft ook gezegd dat Apple hun smartwatches dunner wil maken, net als de iPhone, MacBook en iPad Pro.

3D-geprinte onderdelen

Kleine upgrades voor de Apple Watch Ultra 2. (Image credit: Future)

Kuo zegt dat de Apple Watch Ultra 3, die ook in september wordt verwacht, kleinere upgrades krijgt. De specificaties blijven blijkbaar "ongeveer hetzelfde", hoewel er mogelijk een donkerdere kleurenoptie wordt geïntroduceerd.

In zijn bericht meldt Kuo dat de Apple Watch in de toekomst 3D-geprinte onderdelen zal bevatten. Dit is iets waar de analist al eerder over sprak en dat zou ervoor zorgen dat het algehele productieproces sneller en goedkoper wordt voor Apple. Er wordt verder nog gesproken over een upgrade van de displaytechnologie, die de batterijduur zou kunnen verbeteren, iets waar watchOS 11 eveneens aan kan bijdragen.

We horen al sinds vorig jaar over een mogelijk herontwerp van de standaard Apple Watch. In 2024 kan Apple zelfs overstappen op Apple Watch X als naam. Dit gebeurde namelijk ook (min of meer) bij de iPhone. Apple koos toen bewust voor iPhone X als naamgeving om het drastische herontwerp tegenover de iPhone 8 Plus in de kijker te zetten.