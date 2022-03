Nieuwe iPhone SE 2022 versus iPhone SE 2020: de budget-iPhones vergeleken

Op het Peek Performance-evenement van Apple was de belangrijkste aankondiging zonder meer de iPhone SE 2022. Hoe verhoudt de nieuwe betaalbare iPhone zich ten opzichte van zijn voorganger, de iPhone SE 2020?

Voor een uitgebreid oordeel moeten we wachten totdat we zelf aan de slag kunnen gaan met de smartphone, maar hieronder nemen we alvast de verschillen op papier met je door.

Hoewel de toestellen er nogal hetzelfde uitzien, zijn er hier en daar wat verschillen op te merken tussen de tweede en derde generatie SE-telefoons.

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: prijs en beschikbaarheid

De iPhone SE 2022 kent een adviesprijs van 529 euro voor het instapmodel met 64GB. De 128GB-versie kost 579 euro, en voor 256GB aan opslaggeheugen betaal je 699. Pre-orders zijn te plaatsen vanaf 11 maart. en vanaf 18 maart is de nieuwe SE officieel verkrijgbaar in winkels en webshops.

De iPhone SE 2020 kwam in april 2020 op de markt. De adviesprijs voor het 64GB-model was 489 euro, 539 euro voor de 128GB-versie, en 659 euro voor de 256GB-variant.

De nieuwe SE is dus minstens vier tientjes duurder dan zijn voorganger. Geen wereld van verschil, maar wel iets om in je achterhoofd te houden.

De nieuwe iPhone SE 2022. (Image credit: Apple)

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: design

De iPhone SE 2022 houdt in principe vast aan hetzelfde design als de iPhone SE 2020, wat op zijn beurt weer erg lijkt op de iPhone 8. Die iPhone leent zijn basisontwerp van de iPhone 6.

Je krijgt een iPhone tot je beschikking met vrij grove randen, en met aan de voorkant een fysieke homeknop met Touch ID. De tweede generatie iPhone SE kent een screen-to-body ratio van 65,4 procent, en hetzelfde lijkt het geval te zijn voor de iPhone SE 3.

Het is jammer dat Apple vasthoudt aan dit inmiddels zeer gedateerde (7,5 jaar oude) design, maar het is niet anders. De verbeteringen van Apple liggen op het vlak van prestaties, niet design.

Net als de iPhone SE 2020 geniet de nieuwe smartphone van een IP67-certificering. Daarmee is het toestel iets minder waterbestendig dan de iPhone 13 met zijn IP68-certificering.

De iPhone SE 2020 is identiek aan de nieuwe SE. (Image credit: Apple)

Het design van de nieuwe SE is niet volledig overgenomen van het voorgaande model. Apple meldt dat er hetzelfde robuuste glas omheen zit als bij de iPhone 13-familie aan zowel de voor- als achterzijde.

Je hebt de keuze uit drie verschillende kleuren: Midnight (zwart), Starlight (wit) en Product Red (rood).

In onze review van de iPhone SE 2020 beschreven we dat het toestel prettig in de hand ligt. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de iPhone SE 2022, ondanks het gedateerde design.

Met afmetingen van 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter is de nieuwe SE identiek aan zijn voorganger op dit vlak. Het gewicht is met 144 gram wel 4 gram lager. Opvallend.

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: Display

Op dit vlak is er op papier weinig om de twee smartphones uit elkaar te houden. Beide zijn uitgerust met een 4,7 inch LCD IPS-scherm. De resolutie bedraagt 750 x 1.334, kent een pixeldichtheid van 326ppi en een 60Hz verversingssnelheid.

De twee telefoons bieden een maximale helderheid aan van 625 nits.

We moeten dit alles nog bevestigd krijgen natuurlijk, maar het ziet ernaar uit dat het display van de iPhone SE 2022 identiek is aan dat van zijn voorganger (en de iPhone 8).

Geen van deze specificaties zijn indrukwekkend vandaag de dag, zelfs niet bij toestellen uit dit prijssegment. Neem de OnePlus Nord 2, welke beschikt over een 6,43 inch 1.080 x 2.400 AMOLED-display met een verversingssnelheid van 90Hz.

De iPhone SE 2022 (hierboven) heeft hetzelfde display als zijn voorganger. (Image credit: Apple)

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: Camera

Apple is niet in detail getreden over de hardware, maar noemt de enkele 12MP f/1.8 camera van de iPhone SE 2022 wel een all new camerasysteem.

Qua hardware lijkt de camera-opzet gelijk aan die van de iPhone SE 2020. Zoals we echter geleerd hebben van laatstgenoemde, kan Apple dankzij nieuwe processortechnologie en softwaretrucjes indrukwekkende stappen voorwaarts maken.

De nieuwe iPhone SE lijkt een boost te krijgen op cameravlak door de nieuwe A15 Bionic-chipset. Deze chip neemt enkele camerafuncties van de iPhone 13-serie met zich mee. Denk hierbij aan Deep Fusion, Smart HDR4, en Fotografische Stijlen.

Apple claimt verder dat de nieuwe SE een verbeterde videokwaliteit aanbiedt, zeker in situaties met weinig licht. Beide iPhones zijn in staat om video's te schieten in 4K en 60 frames per seconde.

Aan de voorkant beschikken beide iPhones over een 7MP f/2.2 frontcamera. Wederom moet de A15 Bionic-chipset hier zorgen voor de superieure selfies op het nieuwere toestel.

Beide smartphones hebben dezelfde front- en achtercamera. (Image credit: Apple)

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: Specificaties en prestaties

Veel van de nieuwe iPhone SE is gelijk of zo goed als gelijk aan zijn voorganger, maar op één vlak heeft het toestel echt een streepje voor: prestaties.

Apple rust zijn nieuwe betaalbare iPhone uit met de A15 Bionic-chipset. Dit is dezelfde chip als in de iPhone 13 zit. Ter vergelijking: de iPhone SE 2020 draait op de A13 Bionic, de chipset die je onder andere vindt in de iPhone 11.

Vreemd genoeg koos Apple ervoor om de iPhone SE 2022 qua prestaties te vergelijken met de iPhone 8 in plaats van de SE 2020. De A15 Bionic CPU is 1,8 keer zo snel als die van de iPhone 8, terwijl de GPU 2,2 keer zo snel werkt.

Apple vergeleek de iPhone SE 2020 destijds ook met de iPhone 8, waarvan de CPU 1,4 keer zo snel is als die van de iPhone 8, en de GPU 2 keer zo snel. Een snel rekensommetje wijst uit dat de iPhone SE 2022 significant sneller moet zijn dan de iPhone SE 2020.

De nieuwe 16-core Neural Engine ontgrendelt activiteiten als live tekst lezen in de camera-app. On-device Siri en tekst dicteren zijn ook ingeschakeld op het nieuwere toestel.

De ondersteuning van 5G is een andere belangrijke troef die de nieuwe iPhone SE 2022 in huis heeft ten opzichte van zijn voorganger. Qua connectiviteit zit het nieuwe model op hetzelfde niveau als de iPhone 13-serie.

Beide SE-modellen komen met 64GB, 128GB of 256GB aan opslaggeheugen. We hadden graag gezien dat de 64GB-optie geschrapt zou worden en dat 128GB de standaard was geworden, maar helaas.

De nieuwe iPhone SE komt met de A15 Bionic-chipset van Apple. (Image credit: Apple)

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020: Batterij

We weten nog niets over de accucapaciteit van de iPhone SE 2022 momenteel. Het lijkt niet aannemelijk dat deze groter is dan de 1.821mAh van de iPhone SE 2020. Dat gezegd hebbende: ondanks hetzelfde design wist Apple wel grotere accu's in de iPhone 13-serie te stoppen ten opzichte van de iPhone 12-reeks.

De batterijduur van de iPhone SE 2020 behoort tot een van de grootste minpunten van de telefoon. Bij licht tot gemiddeld gebruik voelt het toestel zich het meest comfortabel, en aan het eind van de dag is de accu dan vaak alsnog leeg.

Gelukkig claimt Apple dat de nieuwe SE een betere batterijduur kent, mede dankzij de efficiënte A15 Bionic-chipset in combinatie met de 'nieuwste generatie batterijchemie en hechte integratie met iOS 15'. Er zou video playback van 15 uur mogelijk zijn in plaats van 13 uur, zoals bij de iPhone SE 2020.

In het persbericht van de iPhone SE 2022 zien we dat het toestel binnen 30 minuten voor 50 procent opgeladen kan zijn aan de hand van een 20W adapter (die Apple niet meelevert). Apple claimt dezelfde snelheid met de iPhone SE 2020 en een 18W adapter. Het wordt interessant om te zien of de accucapaciteit dan ook is voorzien van een boost.

Is dit de iPhone SE 2022 of de iPhone SE 2020? Jij mag het zeggen. (Image credit: Apple)

Conclusie

Zonder de iPhone SE 2022 fysiek getest te kunnen hebben, is het lastig om sluitende conclusies te trekken. De eerste impressies wijzen erop dat de nieuwe SE niet zoveel geavanceerder is dan zijn voorganger.

Het design lijkt identiek, zij het ietsjes robuuster, terwijl het display gelijk is gebleven. De camera-opzet ziet er hetzelfde uit, al kan de nieuwe chipset wel voor een boost in prestaties zorgen.

Over de nieuwe chipset gesproken: de A15 Bionic-chipset is een merkbare stap vooruit ten opzichte van de A13 van de iPhone SE 2020. Dat lijkt ook meteen de grootste stap voorwaarts te zijn voor de nieuwe SE.

Het is een licht teleurstellende evolutie op het eerste gezicht, maar Apple heeft ons vaker weten te verbazen. We gaan binnenkort aan de slag met de nieuwe SE en kunnen dan een écht sluitend oordeel vellen.