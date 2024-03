Heeft Google per ongeluk onthuld dat de Pixel 8a eraan komt?

De volgende smartphone die we van Google kunnen verwachten, is de Google Pixel 8a. Er is nog geen officiële informatie gedeeld over de aankomende middenklasser, maar toch weten we nu iets meer dankzij de Android bug tracker die online voor iedereen beschikbaar is.

In een thread over batterijstatistieken (via 9to5Google) zei een software engineer van Google dat de feature (het vertonen van batterijstatistieken) terug zal keren op de Pixel 8a. Dit is nog niet heel veel informatie, maar dit lijkt wel een teken te zijn dat de opvolger van de Google Pixel 7a onderweg is.

De thread bij de Android bug tracker was gestart omdat een bepaald scherm met extra informatie over de batterijgezondheid ineens werd toegevoegd in de software en vervolgens weer werd verwijderd. Volgens de thread zal dit scherm dus wel weer terugkeren bij de Google Pixel 8a.

Dat suggereert dus dat we dit soort statistieken over oplaadcycli en de datum waarop de batterij geproduceerd is ook op andere Pixel-telefoons zullen krijgen. Misschien dat het vervolgens later dit jaar ook naar alle andere Android-apparaten zal worden uitgerold bij de introductie van Android 15.

Prijzen en verpakking

De Pixel-middenklassers verschijnen meestal tijdens Google I/O. (Image credit: Google)

Google's middenklasser van vorig jaar, de Google Pixel 7a, werd tijdens Google I/O 2023 in mei aangekondigd (en de Pixel 6a rond dezelfde tijd het jaar daarvoor). Naar verwachting zal de Pixel 8a ook weer rond dezelfde periode worden gelanceerd.

De Pixel 7a kostte in zijn lanceringsperiode 509 euro. We verwachten een vergelijkbare prijs voor het model van dit jaar, maar toch zijn er wel wat geruchten voorbij gekomen die suggereren dat de prijs weer omhoog zal gaan (de Pixel 7a was ook al duurder dan de Pixel 6a).

We zijn inmiddels hier en daar een paar leaks en geruchten over de Pixel 8a tegengekomen. Zo werd er in augustus een benchmark gespot die wees op enigszins teleurstellende prestaties voor de processor. Laten we hopen dat de telefoon sindsdien beter geoptimaliseerd is.

Het toestel zal waarschijnlijk voorzien zijn van een 6,1-inch scherm, net als de Pixel 7a. Daarnaast hebben we ook al een eerste blik gekregen op de verpakking van de Pixel 8a. Er is nog geen datum geprikt voor Google I/O 2024, maar waarschijnlijk zal de nieuwe middenklasser tijdens dat evenement worden onthuld.