Nieuwe Pixel 8a is misschien groter dan de Pixel, maar minder krachtig

Op het moment van dit schrijven is het minder dan een week geleden dat de Pixel 8-serie werd onthuld, en nu al krijgen we gelekte info voor de aankomende smartphone uit het middensegment: de Pixel 8a.



In samenwerking met industrie-insider OnLeaks deelde tech nieuwssite SmartPrix onlangs meerdere renders van het mogelijke ontwerp van de toekomstige smartphone. Op het eerste gezicht lijkt het toestel op een kruising tussen de standaard Pixel 8 en de Pixel 7a, omdat het kenmerken van beide heeft. De Pixel 8a zal dezelfde afgeronde hoeken hebben als de andere modellen in de serie, waarmee het afstand neemt van de vorm van de vorige generatie. Hij zal echter iets groter zijn dan het standaardmodel, want de afmetingen zijn 152,1 x 72,6 x 8,9 mm.



Maar ondanks de extra omvang zal het scherm niet groter zijn. In feite is het tegenovergestelde het geval. Het rapport onthult dikkere randen rond de hoeken, waardoor het scherm effectief krimpt tot 6,1 inch. Ter vergelijking: de Pixel 8 heeft een scherm van 6,2 inch.

Ander design

Andere opvallende designkenmerken zijn de cameramodule aan de achterkant die de band behoudt waar de serie bekend om staat. Aan de voorkant zie je een klein gaatje voor de selfie-lens. De aan/uit-knop en volumeknop bevinden zich aan de linkerkant en de simlade aan de andere kant. Aan de onderkant vind je een USB-C oplaadingang tussen de speakers. Aan de bovenkant zit volgens SmartPrix "een ultrabreedbandantenne". Het toestel zal verkrijgbaar zijn in Sky Blue en wat lijkt op Peach Pink.



Wat vooral interessant is, is dat deze renders overeenkomen met een ander lek van eind september. Industrie insider Abhishek Yadav kreeg blijkbaar een prototype in handen en postte er afbeeldingen van op X (Twitter). Het is dus mogelijk dat het rondere ontwerp geloofwaardiger is dan we aanvankelijk dachten.

Midrange chip

Omdat het een mid-ranger is, zal de Pixel 8a uiteraard niet krachtiger zijn dan de rest van de serie. Het rapport van SmartPrix maakt melding van een benchmarktest die al in augustus werd ontdekt voor de smartphone, maar die wordt aangeduid met de codenaam: Google Akita. De resultaten suggereren dat het model een "ondergeklokte variant van de Tensor G3-chipset, gekoppeld aan de Mali-G715 GPU" zal bevatten. De hoeveelheid geheugen blijft hetzelfde en wordt "vermeld met 8GB RAM". Android 14 wordt het OS.

In addition 1/1 #Google #Pixel7a VS #Pixel8 VS #Pixel8a... #FutureSquad 🫡 pic.twitter.com/0spMsmue0qOctober 10, 2023 See more

Om terug te komen op de camera aan de achterkant: we weten dat de Pixel 8a twee lenzen zal hebben als we afgaan op de afbeeldingen, maar we weten niet hoeveel megapixels elke lens zal hebben. Als de geschiedenis zich herhaalt, kan de camera van de telefoon meer megapixels hebben dan het standaardmodel. Het is vergelijkbaar met hoe de lenzen op de Pixel 7a technisch gezien betere lenzen zijn dan die van de Pixel 7. Houd er echter rekening mee dat meer megapixels niet altijd betere foto's betekenen. Je moet ook rekening houden met andere dingen, zoals de processor.

Zoals altijd moet je deze informatie met een korreltje zout nemen. Dingen kunnen altijd veranderen. Een releasedatum werd niet gegeven in de lekken. Maar nogmaals, als de geschiedenis zich herhaalt, zouden we een lancering in mei 2024 kunnen zien, net zoals we zagen met de Pixel 7a toen die in mei 2023 werd gelanceerd.