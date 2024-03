Nieuwe leaks hinten naar een grotere Pixel Watch 3 en de Pixel Buds Pro 2

In onze Google Pixel Watch 2 review noemden we hem "lichter, sneller en absoluut beter dan het origineel", dus wat gaat de derde generatie van de smartwatch bieden?

Volgens bronnen die spreken met 9to5Google zal de Pixel Watch 3 een formaat van 45 mm krijgen, naast het bestaande formaat van 41 mm. Veel mensen hebben hier blijkbaar om gevraagd en het lijkt erop dat Google hier rekening mee heeft gehouden.

Dit gerucht is niet helemaal nieuw. Vorige maand hoorden we soortgelijke onbevestigde geruchten, hoewel specifieke maten niet werden genoemd, maar dit is nu meer bewijs dat er inderdaad een grotere Google Pixel Watch 3 aan zit te komen, misschien later dit jaar.

Het is een logische zet. De Apple Watch 9 is er natuurlijk in de maten 41 mm en 45 mm, terwijl je de Samsung Galaxy Watch 6 kunt kopen in de maten 40 mm en 44 mm, dus Google is een beetje laat voor dit specifieke feestje.

Nieuwe oordopjes onderweg

De Pixel Buds Pro hebben nieuwe kleuren gekregen in 2023. (Image credit: Google)

Uit dezelfde bron heeft 9to5Google vernomen dat de Pixel Buds Pro 2 in ontwikkeling zijn, als opvolger van de Google Pixel Buds Pro die in 2022 werd gelanceerd. Er is nog niet bekend wanneer ze het levenslicht zullen zien.

Er zijn niet veel eerdere lekken en geruchten geweest rond de Google Pixel 3 of de Google Pixel Buds 2 Pro, maar het lijkt erop dat Google zich nog steeds inzet voor het bredere ecosysteem van Pixel-apparaten nu we verder gaan naar 2024.

Het meest recente Wear OS smartwatch nieuws is de OnePlus Watch 2, met een indrukwekkende batterijduur van 100 uur. Hij wordt geholpen door nieuwe batterijbesparende innovaties in Wear OS die hopelijk ook op de Pixel Watch 3 zullen verschijnen.

Het volgende hardware-apparaat dat we mogelijk van Google gaan zien is de Pixel 8a, aangezien de Google Pixel 7a in mei 2023 is gelanceerd. Er komt ongetwijfeld nog een Google I/O in mei van dit jaar en het is goed mogelijk dat we dan veel meer horen over al deze apparaten.