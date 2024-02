OnePlus Watch 2 onthuld: batterijduur van 100 uur en Wear OS 4

OnePlus heeft de OnePlus Watch 2 onthuld tijdens MWC 2024. Deze nieuwe smartwatch zal draaien op Wear OS 4 en beschikken over een indrukwekkende batterijduur van 100 uur in zijn standaard smartwatchmodus.

De OnePlus Watch 2 heeft een adviesprijs van 329 euro gekregen. Aan de hand van wat we tot nu toe over dit horloge gehoord hebben, is er een grote kans dat hij een plaats zal krijgen op onze lijst met de beste smartwatches. Hij beschikt over een 1,43-inch display beschermd door saffierkristal met een resolutie van 326ppi en een behuizing van roestvrijstaal. De Watch 2 weet zijn lange batterijduur te leveren dankzij het gebruik van twee verschillende processors die allebei een ander besturingssysteem aansturen.

De smartwatch draait dus op een soort "hybride" versie van de Wear OS 4-interface dankzij de Qualcomm Snapdragon W5-chip, maar draait daarnaast ook 'RTOS' dankzij de BES2700-chip. RTOS is het besturingssysteem waar alle basisfuncties van het horloge op draaien. Wanneer je vervolgens de interface van de Watch 2 wil navigeren of apps van derden wil downloaden, zal het horloge automatisch wisselen naar Wear OS.

OnePlus noemt deze ontwikkeling een "dual engine-architectuur". Dit is duidelijk een flinke verbetering ten opzichte van het erg beperkte besturingssysteem waar de originele OnePlus Watch uit 2021 op draaide.

(Image credit: OnePlus)

Dankzij de GPS met dubbele frequentie moet de smartwatch ook nog eens erg accuraat zijn als het gaat om het tracken van activiteiten zoals hardlopen, fietsen en andere outdoor workouts. Natuurlijk vind je hier ook standaard smartwatchfeatures voor het bijhouden van je hartslag, voor stressdetectie en voor slaaptracking. De slaapfunctie biedt je ook advies aan de hand van hoe je eerder geslapen hebt, net als bijvoorbeeld bij de slaapprofielen die je vindt op de Samsung Galaxy Watch 6. Daarnaast kan de Watch 2 ook identificeren wanneer je snurkt.

Je kan die batterijduur van 100 uur overigens nog verder verlengen als je het horloge in zijn energiebesparende modus gebruikt. Die modus zet in principe eigenlijk gewoon het Wear OS-gedeelte van het horloge uit en laat je alleen nog maar je beweging, sportactiviteiten en slaap tracken, en hardloop- en fietsprofielen met GPS gebruiken. Ook kan je nog wel berichten lezen in deze modus. Hierdoor kan je tot 12 dagen aan batterijduur krijgen en dat is acht keer meer dan zelfs de beste Apple Watch, de Apple Watch Ultra 2, kan leveren.

De Watch is maar beschikbaar in één maat, maar er zijn wel twee kleurvarianten om uit te kiezen: 'Black Steel' en 'Radiant Steel'. De smartwatch weegt 80 gram (inclusief het horlogebandje), is waterbestendig met een 5ATM-certificering en is getest om extreme hitte tot 70 °C en extreme kou tot -40 °C te weerstaan. Opmerkelijk genoeg zijn er ook geen features aanwezig waar je alleen als eigenaar van een OnePlus-smartphone gebruik van kan maken, zoals wel het geval is bij Apple en Samsung. Elke Android-telefoon met de OHealth-app geïnstalleerd zal perfect moeten kunnen samenwerken met de OnePlus Watch 2.

Conclusie: een aantrekkelijk Pixel Watch 2-alternatief

(Image credit: OnePlus)

Is dit dan misschien ook een goedkoop Wear OS-alternatief voor de Apple Wacht Ultra? Er zijn zeker vergelijkingen te vinden tussen de Ultra en de OnePlus Watch 2, zoals een indrukwekkende batterijduur en de bescherming voor in extreme omstandigheden. Dat zijn grote pluspunten voor avonturiers die liever niet ineens zonder batterij willen komen te zitten tijdens een lange wandeling of anders soort expeditie.

Zelfs als je niet echt aan veel activiteiten in de buitenlucht deelneemt, is een Google Pixel Watch 2-alternatief dat draait op Wear OS 4, en niet na een dag al leeg is, zeker een aantrekkelijke optie.

We vinden hem ook erg redelijk geprijsd, dus voor nu hebben we nog niet echt een groot minpunt gezien. We moeten de smartwatch natuurlijk wel eerst nog zelf in handen krijgen en testen voor we echt een oordeel kunnen vellen. We zullen dus ook nog moeten zien hoe het horloge in de praktijk presteert en of hij zijn indrukwekkende claims ook kan waarmaken. Hou onze website dus zeker in de gaten voor een review van de OnePlus Watch 2.