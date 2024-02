De Google Pixel Fold 2 zou een radicaal nieuw ontwerp kunnen krijgen

De geruchtmakende Google Pixel Fold 2 zou een aanzienlijk ander ontwerp kunnen hebben dan zijn voorganger door het cameravizier te schrappen en mogelijk een nieuwe richting in te slaan met de telefoon.

Dat blijkt uit renders van de volgende generatie Pixel Fold, die zijn gedeeld door de betrouwbare leaker @OnLeaks in samenwerking met SmartPrix, die een nieuw ontwerp laten zien dat overeenkomt met vermeende foto's van een prototype van de Pixel Fold 2 die eerder deze maand opdoken. Houd er rekening mee dat het onduidelijk is of deze renders officieel gelekt zijn door Google of gemaakt zijn op basis van vroege CAD-informatie.

Als deze renders kloppen, dan ruilt Google mogelijk de bestaande horizontale cameralay-out in voor een verhoogd, gebogen en licht rechthoekig camera-eiland. Dit nieuwe ontwerp bestaat uit twee elliptische balkjes die verticaal zijn gestapeld en drie camera's lijken te bevatten. De derde cirkel is waarschijnlijk een focussensor, maar zou ook een temperatuursensor kunnen zijn, zoals bij de Google Pixel 8 Pro.

So #FutureSquad... Here comes your first comprehensive and detailed look at the massive #Google #PixelFold2 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!...😏Once again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/9abIZNOvRl pic.twitter.com/RKPqd0i9XVFebruary 21, 2024 See more

Google introduceerde het opvallende cameravizierontwerp met de Google Pixel 6 in 2021. En sindsdien hebben alle volgende Pixel-telefoons dat cameradesign gebruikt.

Volgens OnLeaks en Smartprix komen er echter meer ontwerpwijzigingen aan. De binnencamera is getipt om een cut-out ontwerp aan te nemen in plaats van in de rand zoals bij de Google Pixel Fold. Maar de locatie lijkt niet al te veel te zijn verschoven en bevindt zich nog steeds in de rechterbovenhoek van het scherm.

Naast camera-updates wijst de render op een dunnere en slankere telefoon met kleinere randen. Dit zou een welkome update zijn ten opzichte van de originele Pixel Fold, die bekend stond om zijn dikke randen. De Fold 2 zal naar verwachting ook groter zijn dan zijn voorganger, want volgens Smartprix meet de telefoon ongeveer 155,2 x 150,2 x 5,27 mm als hij is uitgevouwen. Hij zou ook een vierkantere vorm kunnen hebben wanneer hij is uitgevouwen en een groter coverscherm, dat naar verwachting zal groeien van 5,8 naar 6,4 inch.

Vertrouwd ontwerp

(Image credit: Android Authority)

Zoals gezegd lijken de renders op een eerder leak van het prototype van de Pixel Fold 2. Zowel die leak als de nieuwe Pixel Fold 2 renders tonen de antracietkleurige versie, een afwisseling van Google's typische kleurrijke opties. De verwachting is echter dat de uiteindelijke versie een reeks fellere kleuren zal bieden.

De releasedatum voor de Google Pixel Fold 2 moet nog worden bevestigd, maar de telefoon zou kunnen worden aangekondigd tijdens Google I/O 2024, die naar verwachting net als voorgaande jaren begin mei wordt gehouden. Dezelfde bron zei echter eerder dat de Pixel Fold 2 tegelijk met de Google Pixel 9 zou kunnen worden gelanceerd, die pas in oktober 2024 wordt verwacht.

Hoewel sommigen het jammer zullen vinden dat de Pixel Fold 2 mogelijk het unieke Pixel-design laat vallen, zou dit nieuwe ontwerp voor een naadloze overgang kunnen zorgen bij het zoomen en schakelen tussen sensoren vanwege hun nabijheid. Het is op dit moment niet bekend of dit nieuwe ontwerp uniek is voor alleen de Pixel Fold-serie of dat het een nieuwe look is voor alle Google Pixel-telefoons. Maar omdat Google sterk vasthoudt aan ontwerpuniformiteit, zou het prototype van de Pixel Fold 2 een nieuw uiterlijk kunnen betekenen voor toekomstige Pixel-telefoons.