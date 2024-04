Acer onthult compacte gaming laptops met AMD Ryzen 8040-processoren

Acer heeft vandaag de nieuwe Nitro 14 gaminglaptop aangekondigd die wordt aangedreven door processors uit de AMD Ryzen 8040-serie met Ryzen AI Hij beschikt over een laptop-GPU tot NVIDIA GeForce RTX 4060, ondersteund door DLSS 3.5 technologie en NVIDIA's RTX AI-platform voor een uiteenlopende reeks capaciteiten in meer dan 500 games en applicaties, verbeterd met AI. Gamers worden volledig ondergedompeld in het beeld dankzij het NVIDIA G-SYNC compatibele 14 inch-scherm met een resolutie tot WQXGA (2.560 x 1.600).

Videocalls of streaming: Acer PurifiedVoice 2.0 omarmt de kracht van AI om externe geluiden te blokkeren. Acer PurifiedView zorgt dat gebruikers altijd centraal staan. Microsoft Copilot in Windows (met een speciale Copilot-toets) helpt alledaagse taken op deze AI-laptops te versnellen. Bovendien kunnen gamers met één maand gratis Xbox Game Pass Ultimate bij elk apparaat, genieten van honderden hoogwaardige pc-games. Met één klik op de NitroSense-toets gaan gebruikers naar het controlcenter en de bibliotheek met beschikbare AI-functies via de nieuwe Experience Zone. Zo kunnen ze moeiteloos zelf de prestaties en aanpassingen van het apparaat regelen.

Balans van prestaties, draagbaarheid en prijs

De nieuwe Nitro 14 (AN14-41) combineert een strakke vormgeving en elementen van een krachtpatser in een compacte vorm, voorzien van een processor tot AMD Ryzen 7 8845HS met geïntegreerde Ryzen AI en een laptop-GPU tot NVIDIA GeForce RTX 4060 met DLSS 3.5 technologie voor adembenemende visuals en snellere framesnelheden. Gebruikers kunnen bovendien gebruikmaken van het NVIDIA RTX AI-ecosysteem voor rekenkracht, gamingcapaciteiten en acceleraties, alsook RTX Video die AI-upscaling en visuele kwaliteit van HDR-niveau biedt. Het 14-inch WQXGA-beeldscherm (2.560 x 1.600) met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, een responstijd van 9 ms en ondersteuning voor het volledige sRGB-kleurengamma zorgt voor foutloze frames en kleurkwaliteit.

Het dubbele ventilatorsysteem met Vortex Flow trekt continu lucht in het apparaat vanuit zowel de boven- als de onderkant van de ventilatoren, en creëert daarmee een aerodynamische stroom die de koeling van de CPU, GPU en cruciale componenten verbetert. Daarnaast zorgt warmtegeleiding door thermisch vet op basis van vloeibaar metaal op de CPU ervoor dat de Nitro laptop voor alles klaarstaat. De laptop is bovendien voorzien van een ruim aanbod aan cruciale connectiviteitsfuncties, waaronder volledig functionele USB 4 en USB 3.2 Type-C-poorten, dubbele Type A-poorten (één met opladen in slaapstand), HDMI 2.1 en een microSD-kaartlezer.

Er wordt fantastisch waarheidsgetrouw geluid geproduceerd tijdens gaming en communicatie met DTS:X Ultra Audio, plus Acer PurifiedVoice 2.0, in combinatie met een drievoudig microfoonsysteem en bundelvorming. Zo worden de stemmen van gebruikers geïsoleerd en wordt ongewenst achtergrond geluid buitengesloten. De HD-webcam gebruikt de door AI aangestuurde Acer PurifiedView om videogesprekken te optimaliseren. Gebruikers krijgen meer controle met de NitroSense-applicatie waardoor ze de game- en prestatie-instellingen van de laptops, de ventilatorsnelheden en de 4-zone RGB-toetsenbordverlichting naar wens kunnen aanpassen. Daarnaast kunnen ze in de nieuwe Experience Zone duiken met informatie voor alle AI-gerelateerde functies van de Nitro laptop.

De Acer Nitro 14 (AN14-41) is in de Benelux vanaf juli verkrijgbaar vanaf 1199 euro.