Meer games voor Google Stadia onthuld, maar geen exclusieve content

We hebben wederom een Google Stadia Connect gezien en wachten nog steeds op een gegronde reden om onze consoles bij het vuil te gooien en aan boord te klimmen van Google's gamestreamingplatform.

De Google Stadia Connect van augustus 2019 was bedoeld om meer games in de schijnwerpers te zetten die we binnenkort op de "Netflix voor games" mogen verwachten. In een bepaald opzicht was het een succes, want er zijn inderdaad heel wat games beschikbaar.

Google heeft zijn best gedaan om de grootste franchises in de gamingwereld aan boord te krijgen, waaronder Watch Dogs Legion, Mortal Kombat 11, Cyberpunk 2077 en Borderlands 3.

Het probleem is dat al deze games (op één uitzondering na) reeds waren bevestigd voor consoles zoals de PS4 en Xbox One of voor de pc. Met die ene exclusieve game is trouwens niets mis, maar kan je amper een blockbuster noemen.

De strijd om exclusiviteit

Orcs Must Die! 3 is een leuke actiegame die in het tower defense genre past en gaat aanvankelijk exclusief voor Google Stadia zijn. De game heeft een trouwe, maar niet heel grote groep fans. De laatste game in deze serie was trouwens Orcs Must Die! Unchained en was gratis te spelen. Na een tijdje werd de game noodgedwongen stopgezet vanwege een te kleine groep spelers om de operationele kosten te dekken.

Tijdens de Google Stadia Connect waren we vol spanning aan het wachten op een nieuwe exclusieve game, maar die hebben we helaas niet gezien. Alleen Darksiders Genesis kwam in de buurt, maar werd eerder dit jaar al aangekondigd voor andere platformen. De game maakt bovendien deel uit van een reeks die al jaren moeite heeft om te concurreren met de grote actie RPG-games zoals Path of Exile en Diablo.

In een tijdspanne van 30 minuten hebben we dus één exclusieve game gezien, niet heel indrukwekkend dus.

Geen exclusieve games, geen persoonlijkheid

Op deze manier wordt het moeilijk om een persoonlijkheid toe te kennen aan Google Stadia. In de wereld van de consoles is het vaak een strijd om de beste exclusieve games om daarmee de doelgroep te vergroten en meer consoles te verkopen. Dat geldt voor zowel de PlayStation, Nintendo Switch en Xbox One.

Tot dusver heeft Google nog niet voldoende exclusieve games onthuld om ons te doen branden van verlangen. Op dit moment is Google Stadia simpelweg niet uniek, aangezien alle games op zichzelf voor een ander platform gekocht kunnen worden (of gratis te spelen zijn).

Wat overblijft, is een platform dat staande gehouden wordt door een lijstje games die je op andere plaatsen ook kan vinden zonder te investeren in een service die zichzelf nog moet bewijzen.

De mogelijkheid om games te streamen op de hoogste instellingen met een 4K-resolutie en bij 60fps is verleidelijk, al moet je internetverbinding wel sterk genoeg zijn. Maar als je komt voor de games en niet de magische cloud-technologie, dan heeft Google Stadia weinig aan te bieden.

We moeten er wel rekening mee houden dat cloudgaming amper in zijn kinderschoenen staat. Een gloednieuw platform van deze grootte is een hele opgave, zelfs voor technologiereus Google. Daarnaast heeft Google nog tijd om andere exclusieve games te onthullen voor de lancering en meer mensen aan boord te krijgen van het gamestreamingplatform. Maar als Stadia wil winnen van de consoles, dan moet Google op termijn indrukwekkende exclusieve games aanbieden.