Google Stadia zal slechts op vier smartphones werken bij de lancering

Het grootste voordeel van het gamestreamingplatform Google Stadia is dat het topklasse game-ervaringen kan afleveren, ongeacht je locatie, via het internet zonder veel vertraging.

"Gamen op elk scherm dat je hebt" is in feite wat Google hier belooft. Maar bij de lancering zal die belofte iets beperkter zijn dan we verwacht hadden.

Een uitgebreide update aan de Google Stadia FAQ-pagina toonde dat slechts een beperkt aantal smartphones de streamingdienst zullen ondersteunen bij de lancering in november van dit jaar.

Als je in het bezit bent van een Pixel 3 of Pixel 3a (of de andere varianten, de Pixel 3a XL en de Pixel 3XL) of een tablet met Chrome OS, dan zit je goed. Maar alle andere toestellen, waaronder ook de iPhones, moeten nog even wachten.

Content aankopen of beheren is echter wel mogelijk met elk toestel dat draait op iOS 11 of Android M (of hoger).

Voor de Benelux komt dit nieuws nog harder aan, aangezien de noch Pixel-smartphones noch Chrome OS-tablets hier officieel beschikbaar zijn.

Geen appeltje voor de dorst

Als je een trouwe Apple-fan bent, dan is dit natuurlijk teleurstellend nieuws. Google Stadia was vooral aantrekkelijk door de mogelijkheid om games onderweg te spelen, waardoor je meteen kan verdergaan waar je gestopt was op tv. Maar momenteel is er geen indicatie wanneer iOS-gebruikers toegang zullen krijgen tot gamestreaming op hun toestellen.

De FAQ gaf daarnaast nog wat positiever nieuws. Stadia zal co-op-sessies met vier spelers ondersteunen, waarbij vier Stadia-controllers tegelijk zullen werken. Hoewel er Bluetooth Low Energy gebruikt wordt voor de set-up en wifi voor het gamen, kunnen de controllers ook via USB-C verbonden worden indien nodig.

Als je vervolgens een game gekocht hebt in de Stadia-catalogus en die verwijderd zou worden, dan belooft Google dat die game toch voor altijd beschikbaar zal blijven. Als je een code voor een game cadeau zou willen doen, dan kan Stadia ook die codes versturen naar een e-mailadres naar keuze, waarna die codes geclaimd kunnen worden door eender welk Stadia-account.

Nu we dichterbij de lancering komen, worden de mogelijkheden en beperkingen van Stadia steeds duidelijker. Apple-gebruikers blijven in de kou staan in het begin, waardoor de Apple Arcade-dienst een kans krijgt om zichzelf te bewijzen.