Gelekt: foto's van de Google Nest Mini

Er gaan al een tijdje geruchten rond dat Google werkt aan een nieuwe kleinere smart speaker, genaamd de Google Nest Mini, maar nieuwe gelekte beelden lijken dit nu te bevestigen.

Foto's voor promotionele doeleinden van de nieuwe Google luidspreker zijn gepubliceerd door WinFuture. Op de beelden is te zien dat de Google Nest Mini veel wegheeft van de originele Google Home Min i- en zoals voorspeld, met een gaatje aan de achterkant van de speaker om hem gemakkelijk aan de muur te bevestigen.

De gelekte beelden komen net voor het Google Pixel 4 evenement naar buiten, dat vandaag plaatsvindt en waar het bedrijf naar verluidt de Google Nest Mini zou gaan onthullen.

Hoewel Google zelf niets heeft bevestigd, heeft het bedrijf onlangs nog een FCC-certificering gekregen voor een nieuw 'media streaming apparaat'. Dit samen met de gelekte foto's, lijkt enigszins wel te wijzen op een aankomende lancering van de Google Nest mini.

(Image credit: WinFuture/Google)

Wat onthullen de gelekte beelden?

Buiten het feit dat je uit de foto's kunt halen dat de Google Nest Mini te bevestigen is aan de muur, kunnen we ook een aantal andere details uit de beelden halen.

Ten eerste, lijkt het er niet op dat het ontwerp erg veel verschilt van zijn voorganger, de Google Home Mini; hij lijkt hetzelfde formaat en vorm te hebben en gemaakt te zijn van dezelfde stof.

WinFuture zegt dat het rooster is gemaakt van versnipperde plastic flessen, de onderkant van de behuizing zou bestaan uit minstens 35% gerecycled plastic.

Ook kunnen we opmaken dat hij net als zijn voorganger beschikbaar is in een reeks neutrale kleuren. Volgens 9to5Google gaat het om de volgende uitvoeringen: houtskool, grijs, koraal en lichtblauw.

We hadden verwacht dat de nieuwe Google Nest Mini zou beschikken over een 3.5mm audio-aansluiting, maar die kunnen we aan de hand van de foto's nergens vinden.

Volgens WinFuture, werkt de nieuwe smart speaker met Bluetooth 5.0, en is er Chromecast ondersteuning ingebouwd, net als bij de Google Home Mini.

Voor zover bekend heeft Google nog niet bevestigd dat deze beelden ook daadwerkelijk de beelden zijn van de Google Nest Mini. Dus we zullen tot vanmiddag moeten wachten tot de echte onthulling op het Google Pixel 4 evenement.