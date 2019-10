Google Pixel 4 gebruikt niet de nieuwste Snapdragon chipset

De Google Pixel 4 moet hét paradepaardje van de techgigant worden dit jaar. Hoewel de fabrikant zich voornamelijk focust op de cameraprestaties, mag high-end hardware natuurlijk niet ontbreken.

Qualcomm bevestigt vandaag echter dat zowel de Pixel 4 als de Pixel 4 XL niet gebruik maken van de Snapdragon 855 Plus. In plaats daarvan is de 'oudere' Snapdragon 855 inbegrepen. Deze chipset vinden we onder meer terug in de OnePlus 7 Pro en Sony Xperia 1.

Heel veel verschil zit er niet tussen de twee chipsets. De grootste verbetering is gedaan op het gaming aspect: de Snapdragon 855 Plus moet nét iets soepeler werken met spellen. Dat betekent echter niet dat de reguliere 855 ongeschikt is.

De bevestiging is afkomstig van Qualcomm CEO Cristiano Amon op Twitter. Het ziet ernaar uit dat hij per ongeluk enkele uren voor de release al heeft verklapt door welke chipset de Pixel 4-toestellen aangedreven worden. De tweet is inmiddels verwijderd.

De Google Pixel 4 wordt vanmiddag uit de doeken gedaan om 16:00. Het evenement vindt plaats in New York. Daar zullen we alles te weten komen over de Pixel 4-toestellijn, en eventuele andere apparaten van Google.

Heb je geen uitnodiging gekregen voor het event van Google? Wees gerust: via een livestream kun je live meekijken naar de onthulling van de nieuwe Pixel-smartphones.

