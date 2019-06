Google Pixel 4 lanceringsdatum, prijs, nieuws en lekken

Update: We weten nu meer over de mogelijke schermformaten en afmetingen van de Pixel 4. Plus, de Pixel 4 is misschien zelfs in het wild gespot.

Disclaimer: Tot op heden zijn de Google Pixels nog niet officieel verkrijgbaar in de Benelux. Je kan ze echter wel via grijze import verkrijgen of via buitenlandse webshops (De Duitse of Franse website van Amazon bijvoorbeeld). Er wordt dan ook niet verwacht dat de Google Pixel 4 wel officieel in de verkoop zal gaan in de Benelux.

De Google Pixel is geen geheim meer. We weten precies hoe de Pixel 4 eruit gaat zien, omdat Google ons dat zelf heeft laten zien.

Dat komt niet doordat de Google Pixel 4 al bijna gelanceerd gaat worden - we verwachten nog steeds dat dit in oktober zal gebeuren - maar schijnbaar omdat de zoekgigant geen zin heeft in maandenlange speculatie over hoe zijn nieuwe telefoon eruit gaat zien.

Natuurlijk neemt dit een deel van de spanning in de aanloop naar de lancering weg en betekent het dat we niet hoeven te speculeren over de wel erg vierkante camerabult op de achterkant. Deze zal zeker niet door iedereen zal worden geapprecieerd, al bestaat er een kans dat de iPhone 11, die waarschijnlijk een maand voor de Pixel 4 uitkomt, mensen alvast laat wennen aan een dergelijk ontwerp.

Sinds de Pixel-lijn eerst werd uitgebracht in 2016 zijn deze telefoons uitgegroeid tot een terugkerende pijler in de releasekalender. Door een enorme lijst features aan te bieden en enorm strakke software hebben deze toestellen erg hard gewerkt om vele fans voor zich te winnen binnen de tech community.

Dat wil niet zeggen dat de concurrentie achterblijft en in 2019 moet Google weer flink zijn best doen om ervoor te zorgen dat de volgende iteratie van de Pixel aan alle verwachtingen voldoet.

Lees verder voor de meest actuele lijst geruchten wat betreft het ontwerp en de prijs van de Pixel 4 en een volledig overzicht van alles wat we graag zouden willen zien in Google's kleine nieuwe krachtpatser.

Tot de kern van de zaak

Wat is het? Google's volgende krachtpatser op fotografie- en AI-gebied

Google's volgende krachtpatser op fotografie- en AI-gebied Wanneer komt het uit? Waarschijnlijk oktober 2019

Waarschijnlijk oktober 2019 What gaat het kosten? Mogelijk tegen de 1.000 euro

Google Pixel 4 lanceringsdatum

Al jaren heeft Google ervoor gekozen om de nieuwe Pixels in de tweede helft van het jaar uit te brengen, nadat de achtbaan van smartphonelanceringen in de eerste zes maanden achter de rug is.

Iets concreter verwachten we dat de Google Pixel 4 ergens vroeg in oktober aangekondigd gaat worden op basis van het verleden. Google zal waarschijnlijk ook van de lancering gebruik maken om een paar andere hardware-opties te introduceren, zoals de langverwachte Pixel Watch.

Na de aankondiging is het waarschijnlijk dat de Pixel 4 en Pixel 4 XL begin november uitgebracht worden, als Google besluit hetzelfde te doen als in vorige jaren.

Google Pixel 4 prijs

Pixel-toestellen worden al tijden elk jaar duurder, en de Google Pixel 4 zou deze trend voort kunnen zetten.

Met een reeks extra functies en de nadruk op premium hardware en afwerking zal de Pixel 4, in ieder geval de XL, het eerste Pixel model zijn die de grens van 1.000 euro doorbreekt.

Google zal waarschijnlijk ook versies met meer opslagruimte aanbieden voor andere prijzen. We zullen meer te weten komen naarmate de aankondiging dichterbij komt, dus hou deze pagina in de gaten!

Google Pixel 4 nieuws en geruchten

We weten dus hoe de Google Pixel 4 eruit gaat zien (de achterkant alleszins), omdat Google zelf een tweet heeft geplaatst met een foto van het toestel.

Het is nu zeker dat de Google Pixel 4 een grote, vierkante camerabult zal hebben op de achterkant, die we al in meerdere geruchten waren tegengekomen voordat Google de tweet plaatste.

Bij nadere beschouwing blijkt dat er twee camera's in de bult te vinden zijn - een primeur voor Pixel telefoons, die in het verleden slechts een enkele achtercamera hadden - boven een flitser, samen met twee sensoren.

Een ander belangrijk punt dat we uit de officiële foto van de Google Pixel 4 kunnen afleiden is dat het toestel geen vingerafdrukscanner zal hebben. Tot nu toe heeft elke Pixel-telefoon een vingerafdrukscanner gehad op de achterkant, wat erop wijst dat de Google Pixel 4 een in-display scanner zal hebben of zelfs überhaupt geen scanner zal bevatten.

Deze theorie sluit goed aan bij deze gelekte renders, waarvan wordt beweerd dat ze van de Pixel 4 zijn, die een vierkant camerablok tonen met twee of drie lenzen.

Er lijkt ook een notch of bezel aan de voorkant van de telefoon te zijn, luidsprekers die naar beneden zijn gericht en mogelijk een vingerafdrukscanner in het scherm.

Het is zelfs mogelijk dat de Pixel 4 en Pixel 4 XL helemaal geen vingerafdrukscanners krijgen als Google ervoor kiest om zich volledig op gezichts-, retina- of stemherkenning te richten, zoals eerder werd beweerd.

Hoewel het ontwerp van de voorkant niet helemaal duidelijk is, gaan er ook geruchten dat de Pixel 4-serie misschien een volledige schermrand aan de bovenkant heeft, in plaats van een notch of punch-hole. Dit wordt ook beweerd door iemand die een Pixel 4 in het wild lijkt te hebben gevonden, al is de voorkant niet zichtbaar op de foto.

Toch is er een kans dat we een Pixel 4 gaan zien met dezelfde punch-hole die eerst gebruikt werd door de Honor View 20 en daarna mainstream werd na de Samsung Galaxy S10.

Althans, dat is wat deze screenprotector, die schijnbaar is ontworpen voor de Pixel 4, aan lijkt te tonen, evenals de aanwezigheid van stereo speakers en het bijna volledige ontbreken van een schermrand.

Bron afbeelding: Skinomi

Dan is er nog deze gelekte afbeelding, die de Google Pixel 4 XL lijkt te tonen met een dubbele lens in de rechter bovenhoek. Aangezien we weten dat de achterkant die in deze afbeelding wordt getoond niet klopt, lijkt het er echter op dat we de andere beweringen ook niet kunnen geloven.

Bron afbeelding: SlashLeaks

Sindsdien gaat er inderdaad het gerucht dat er drie ontwerpen waren voor de Pixel 4 voordat Google voor het vierkante camerablok koos, dus het is goed mogelijk dat dit gewoon een eerder ontwerp was.

Elders hebben we ook gehoord dat de Pixel 4 een scherm van 5,6-5,8 inch zou kunnen krijgen en dat de Pixel 4 wordt uitgerust met een scherm van 6,2-6,4 inch, vergeleken met het 5,5-inch scherm van de Pixel 3 en het 6,3-inch scherm van de Pixel 3 XL).

Dezelfde bron zegt dat de afmetingen van de Pixel 4 ongeveer 147,0 x 68,9 x 8,2mm zullen bedragen (of 9,3mm dik als je de camerabult achterop meetelt) en dat de Google Pixel 4 XL ongeveer 160,4 x 75,2 x 8,2mm groot zal zijn (of 9,3mm dik door de camerabult).

We zijn ook een Geekbench benchmark tegengekomen die schijnbaar bij de Google Pixel 4 hoort. Deze benchmark lijkt aan te geven dat de nieuwe telefoon een topklasse Snapdragon 855 chipset zal krijgen en 6GB werkgeheugen - 2GB meer dan de Pixel 3. Het mag ook niet als een verrassing komen dat de telefoons werken op Android Q.

Op de benchmark haalt de telefoon een single-core score van 3.296 en een multi-core score van 9.235, wat weliswaar prima maar niet bepaald opmerkelijke resultaten zijn voor een topklasse telefoon. Het is natuurlijk mogelijk dat dit komt door pre-release hardware en software, waardoor de prestaties van de uiteindelijke smartphone beter zullen zijn.

Het is wat opmerkelijker nieuws, maar we hebben ook gehoord dat de Google Pixel 4 wellicht capacitieve knoppen krijgt in plaats van mechanische klikknoppen. De afbeelding die door Google is gedeeld, lijkt dit echter tegen te spreken, aangezien de verhoogde knoppen aan de zijkant van het toestel waarschijnlijk mechanisch zijn.

Het is mogelijk dat deze wijziging wordt doorgevoerd om Active Edge (de technologie waarmee gebruikers Google Assistant kunnen openen door in de telefoon te knijpen, zoals op voorgaande Pixels) mogelijk te maken langs de volledige lengte van de smartphone. Daarnaast zou deze aanpassing ook het ontwerp van de telefoon ten goede komen. Hierbij moet wel worden gemeld dat gelekte afbeeldingen gewoon fysieke knoppen bevatten, dus het is beter om dit met een korrel zout te nemen.

Dezelfde bron voegde ook toe dat de Pixel 4 naar voren gerichte speakers zal hebben en een punch-hole camera.

Tenslotte, lijkt een stuk code toegevoegd aan Android open-source foundation er ook op te wijzen dat de Google Pixel 4 wellicht verbeterde dual-SIM ondersteuning biedt, waardoor je tegelijkertijd een gewone SIM en een eSIM zal kunnen gebruiken.

Er zullen later in het jaar zeker meer lekken komen, dus blijf deze pagina in de gaten houden voor alle laatste ontwikkelingen.

Wat willen we zien

We weten nog niet veel over de Google Pixel 4, maar we weten wel wat we graag willen zien. Lees verder voor onze suggesties.

1. Meerdere camera's achteraan

Sinds het prille begin van de Pixel-lijn in 2016 heeft Google niet alleen gedefinieerd wat je allemaal kan doen met een enkele camerasensor, maar wat smartphonecamera's überhaupt kunnen.

Met trucjes zoals zoom in hoge kwaliteit, nachtfoto's en meer domineerde vooral de Pixel 3 gemakkelijk concurrenten zoals Huawei, Apple en Samsung in 2018. De concurrentie heeft echter niet stil gezeten en de Huawei P30 Pro lijkt een geduchte tegenstander te zijn.

Het zou ons niet verbazen als Google een onverwachte, mogelijk baanbrekende softwarefeature toevoegt aan de Pixel 4, maar om alle verwachtingen echt te overtreffen zouden ze ook een tweede, derde of zelfs vierde sensor kunnen toevoegen.

Je hebt ultra-groothoek, telezoom, monochroom en zo nog een hele lijst opties. We zouden Google graag een beetje zien experimenteren, wat mogelijk kan leiden tot spectaculaire resultaten.

2. Geen notch

De Google Pixel 3 XL. Bron afbeelding: TechRadar

Als je kijkt naar hoe het ontwerp van smartphones zich heeft ontwikkeld, staat het buiten kijf dat 2018 het jaar van de notch was. Ongeacht de grootte van het scherm, volgde elke fabrikant de trend die vooral werd gezet door de Apple iPhone X, die veel werd gekopieerd.

Google's Pixel 3 XL is een bijzonder berucht voorbeeld van een opmerkelijke notch, aangezien deze nogal wat groter is dan veel andere inkepingen.

We zouden Google dit jaar graag van de notch af zien stappen zonder terug te keren naar de grote schermranden van de standaard Pixel 3, ofwel door een pin-hole camera te gebruiken of met een schuifmechanisme.

3. Meer RAM

Ondanks het feit dat de Google Pixel 3-lijn gebruikers een prima software-ervaring bood, kregen de toestellen zeker ook te maken met enkele controverses, met name op het gebied van RAM-beheer.

In de eerste weken meldden veel gebruikers dat met name de camera-app zoveel geheugen in beslag nam dat alle andere apps die ook open waren automatisch afgesloten werden.

Dit valt misschien te vergeven bij budgettelefoons met een kleine hoeveelheid RAM, maar voor een vlaggenschip is dit echt onacceptabel. We willen het liefst dat de Pixel 4 minstens 6GB ram heeft en een krachtige chipset, waardoor niemand teleurgesteld hoeft te zijn in de prestaties van deze toestellen.

4. Stereo speakers

De eenvoudige stereoluidspreker, meestal naar voren gericht, heeft een vreemd bestaan achter de rug. Hoewel ze populair zijn op de weinige smartphones die van hun aanwezigheid mogen genieten, zijn ze vaak het eerste slachtoffer van ruimtebesparende maatregelen.

In 2019 zijn stereospeakers uit veel populaire toestellen verdwenen, al zijn ze soms vervangen door een luidspreker onder het scherm.

Door de hoge audiokwaliteit en betere luisterervaring die stereospeakers bieden, zouden we ze graag terugzien in de Pixel 4, zodat Google zich kan blijven onderscheiden van de concurrentie.

5. Langere batterijduur

Grote batterijen zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit vlaggenschepen anno 2019. Bijna alle topklasse smartphones hebben nu batterijen waar we enkele jaren geleden bijzonder van hadden opgekeken.

Tot nu toe heeft Google ervan afgezien om zijn toestellen van veel grotere batterijen te voorzien onder het mom van steeds hogere efficiëntie.

En hoewel de nieuwe Snapdragon 855 waarschijnlijk beduidend efficiënter is dan zijn voorganger, de Snapdragon 845, zouden we liever zien dat Google batterijduur eens goed aanpakt.

We willen een Pixel die dagenlang meegaat, in plaats van uren. Laten we hopen dat Google dit kan bewerkstelligen.

6. Stadia-ambities

Bron afbeelding: Google

Eerder in 2019, 'verraste' Google de wereld door zijn game-streaming platform 'Stadia' aan te kondigen, dat gebruikt maakt van compressietechnologie om de dienst voor iedereen toegankelijk te maken.

Er werd beloofd dat de dienst zou worden uitgerold naar een groot aantal mobiele toestellen, consoles en andere apparaten. Voor mobiele toestellen is dit echter nogal complex, want hoewel Google waarschijnlijk ambieert de dienst voor alle Android-apparaten toegankelijk te maken, lijkt het er vooralsnog op dat Stadia alleen op Pixel-apparaten zal worden ondersteund.

Met dit in gedachten zouden we graag willen dat Google zo ver mogelijk doorgaat met dit concept - maar wat zou dat betekenen? Wat we echt willen zien is een betere focus op netwerkprestatie om vertragingsproblemen tegen te gaan en een specifiek ontwikkeld accessoire.

Dit zou idealiter lijken op Xiaomi's innovatieve Black Shark gamingtoestellen, aangezien aanraakbediening niet geweldig is voor complexere bedieningssystemen en een specifiek ontwikkeld accessoire zou helpen om de kloof te overbruggen.

7. Meer kleuren

In de meeste situaties, van vergaderruimtes tot slaapkamers, zijn wit en zwart prima opties voor telefoons. Ze voegen een vleugje klasse toe en vallen niet al te erg op.

Pixels zijn zeker geschikt voor mensen die dit op prijs stellen, maar in het verleden heeft Google ook een wildere kant laten zien, zoals met het originele model in de kleur 'Really Blue', wat inderdaad nogal blauw was.

We zouden dan ook graag zien dat Google teruggrijpt op dit origineel en de Pixel 4 uitbrengt in meerdere ongebruikelijke kleuren, net zoals de iPhone XR en de Samsung Galaxy S10e. Of ze nou gaan voor groen, blauw, geel of een andere kleur, de nieuwe optie moet zich onderscheiden van alle even kleurrijke concurrenten.

8. Betere bouwkwaliteit

De Google Pixel 3. Bron afbeelding: TechRadar

De Pixel 3 is qua bouwkwaliteit ongetwijfeld beter dan zijn voorganger. Met zijn strakke lijnen en een glazen achterkant is het echt een concurrent geworden van de verschillende iPhones die in 2018 zijn uitgebracht.

Je kan deze smartphone er daarentegen op geen enkele manier van beschuldigen onvernietigbaar te zijn, integendeel... De steenachtige afwerking van de achterkant krast erg makkelijk, nog makkelijker zelfs dan we hadden verwacht.

Veel van de mensen die honderden euro's hadden uitgegeven aan hun gloednieuwe Google-telefoon kwamen er dan ook snel achter dat ze ook meteen een hoesje hadden moeten halen.

We zouden daarom graag zien dat Google het ontwerp iets toepasselijker maakt voor een gebruiksvoorwerp als een smartphone, ofwel door middel een volledig metalen frame of een ander soort materiaal - misschien zelfs een ander type glas of afwerking. Zo zou de volgende Pixel door iedereen kunnen worden gebruikt op elk moment van elke dag.