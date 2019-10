Google Pixel 4 bevat mogelijk 'optillen om te spreken' voor Google Assistant

Op dit moment kan je Google Assistant activeren door op een knop te tikken, "Hey Google" te zeggen of te knijpen op de zijkanten van je smartphone. Maar de nieuwe Google Pixel 4 bevat mogelijk een nieuwe manier om de spraakassistent op te roepen.

Volgens 9to5Google is een nieuwe "optillen om te spreken" optie in ontwikkeling. Op die manier moet je simpelweg je smartphone optillen om tegen Google Assistant te spreken.

Het spraakcommando zal dan meteen moeten gebeuren nadat je de smartphone hebt opgetild. De nodige stemherkenning wordt dan ook meteen uitgevoerd zodat alleen jij toegang hebt tot de functies van Google Assistant.

Ook goedkope smartphones ondersteunen Google Assistant

Het is echter nog niet zeker dat "optillen om te spreken" voor Google Assistant op tijd klaar zal zijn voor de lancering van de Pixel 4 op 15 oktober. De kans bestaat dat die update later pas wordt uitgerold.

Aftellen maar

Het is zeker dat er een nieuwe en verbeterde Google Assistant onderweg is, aangezien Google enkele nieuwe functies toonde tijdens het Google IO event in mei.

De update zal er ook voor zorgen dat Google Assistant bepaalde vragen kan beantwoorden zonder internetverbinding. Google lijkt dus sterk in te zetten op software om de Pixel 4 reeks bijzonder te maken.

Daarnaast zijn er heel wat geruchten over de hardware verschenen, dankzij een eindeloze reeks lekken. Er zijn zelfs hands-on video's verschenen van de Pixel 4.

De Pixel 4 en Pixel 4 XL zullen officieel uit de doeken worden gedaan op 15 oktober. We denken tot slot dat Google nog enkele andere hardware-verrassingen op het menu heeft staan.

We houden jullie op de hoogte, zodra we meer weten.