'Google Pixel 4 verschijnt zonder USB-C oortjes of 3,5mm adapter'

Hoewel de Google Pixel 4 op het moment van schrijven nog uit de doeken moet worden gedaan, weten we dankzij enkele gelekte foto's op Reddit wat de fabrikant gebruikers meegeeft in het doosje van de nieuwe Pixels.

In de foto's van het Google Pixel-forum zien we de Just Black-versie met specificaties over zowel het toestel zelf als de accessoires.

We kunnen de bronnen niet bevestigen, maar de verpakking ziet er merkbaar vergelijkbaar uit met die van de Pixel 3a en Pixel 3a XL, waardoor we goed hoop hebben dat het hier gaat om de real deal.

Jammerlijke verrassing

De achterkant van het doosje bevestigt de specificaties die we al eerder hebben gespot, waaronder het feit dat de basisversie over 'slechts' 64GB aan intern opslaggeheugen beschikt, en dat het display 5,7 inch groot is.

Onder de accessoires bevindt zich onder andere een snellaadadapter. Deze is in staat om 18W via de USB-C-kabel te leveren.

Er is geen enkel teken van een USB-C-koptelefoon, laat staan een 3,5mm dongel. Consumenten die gefrustreerd zijn over voorgaande Pixels vanwege het gebrek aan een koptelefooningang worden waarschijnlijk weer teleurgesteld.

Het ziet ernaar uit dat je zelf een dongel moet kopen, óf moet accepteren dat fabrikanten Bluetooth je willen opdringen. Dat is jammer, want met de Pixel 3a-telefoons geeft Google je wel de optie om bedrade oortjes meteen in te steken.

