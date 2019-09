Volledige Google Pixel 4 XL specificaties uitgelekt

De award voor meest uitgelekte smartphones van 2019 gaat zonder twijfel naar de Google Pixel 4 en Google Pixel 4 XL. Op een bepaald moment heeft Google zelf beelden van de smartphone gepubliceerd omdat er zodanig veel informatie uitgelekt werd.

Vandaag zien we mogelijk het grootste lek tot nu toe. Er zijn namelijk beelden verschenen van een werkende Google Pixel 4 XL waarop eveneens alle specificaties te zien zijn. Het enige dat we nog niet weten, is de prijs van het toestel.

Voor de gemakkelijkheid zetten we hier de belangrijkste specificaties kort op een rijtje:

Resolutie : QHD+ (3040 x 1440 pixels)

: QHD+ (3040 x 1440 pixels) Refresh rate : 90Hz

: 90Hz SoC : Snapdragon 855

: Snapdragon 855 RAM : 6GB (LPDDR4X)

: 6GB (LPDDR4X) Camera's achteraan : 12,2MP-hoofdlens + twee andere sensoren

: 12,2MP-hoofdlens + twee andere sensoren Frontcamera's : 8,1MP-hoofdlens + VGA-sensor

: 8,1MP-hoofdlens + VGA-sensor Batterij: 3.700mAh

Het meest opvallende hier is het scherm. De Google Pixel 4 XL zal dus een refresh rate van 90Hz hebben in tegenstelling tot de gewoonlijke 60Hz. OnePlus heeft eerder dit jaar dezelfde keuze gemaakt voor de OnePlus 7 Pro.

De vingerafdrukscanner is op de foto niet meer te zien op de achterkant. Dit wijst erop dat ook Google meedoet met de trend van in-screen vingerafdrukscanners. Bovenaan zien we daarnaast geen notch, maar een dikke bezel met daarin twee camera's en een hoop andere sensoren.

Die combinatie van sensoren bevat onder andere de Soli Radar. De Pixel 4 XL zal dus niet alleen betere gezichtsherkenning hebben, maar ook bepaalde acties kunnen uitvoeren op basis van handgebaren die de Soli Radar detecteert.

(Image credit: Google)

Google Pixel 4 (XL) lancering

Tot slot is er vandaag ook officieel bevestigd wanneer Google de nieuwe Pixel-smartphones zal lanceren. The Verge heeft namelijk op Twitter laten weten dat het een officiële uitnodiging van Google heeft gehad om een presentatie bij te wonen op 15 oktober.

Er werd weliswaar niet uitdrukkelijk vermeld wat er gelanceerd zou worden, maar je hoeft geen detective te zijn om te weten dat het o.a. om de Pixel-smartphones gaat.