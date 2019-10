PlayStation Now krijgt prijsverlaging en nieuwe content

De abonnementsdienst PlayStation Now is al enkele jaren te gebruiken. Deze cloud based-gamingdienst haal je in huis voor een vast bedrag per jaar of per maand. Er zijn zowel spellen van de originele PlayStation te vinden als spellen van de PlayStation 4.

Door de jaren heen zijn er tal van nieuwe games toegevoegd, terwijl de prijs hetzelfde is gebleven. Daar komt nu verandering in, zo blijkt uit een persbericht van Sony.

Geheel tegen de verwachting in verhoogt Sony niet de prijzen, maar is er sprake van een prijsverlaging. Het maandelijkse abonnement daalt van 14,99 euro naar 9,99 euro. Ook blijft de optie om een jaarlijks abonnement af te sluiten behouden; de prijs daalt van 99,99 euro per jaar naar 59,99 euro.

Nieuw kwartaalabonnement en 'nieuwe' games

Helemaal nieuw is het kwartaalabonnement. Wanneer je relatief voordelig oude games wil spelen zonder dat je hiervoor de hoofdprijs wil betalen, maar niet weet of de dienst de moeite waard is? Dan kun je het beste deze optie kiezen.

Voor 24,99 euro per kwartaal beschik je over de grootste digitale gamebibliotheek ter wereld. Alle drie de abonnementen bieden je dezelfde games. Op dit moment zijn er meer dan 700 games te vinden op het platform. De titels variëren van PlayStation One-klassiekers tot relatief nieuwe PlayStation 4-spellen.

(Image credit: PlayStation)

Wat betreft PlayStation 4-games: Sony 'viert' de prijsverlaging van haar clouddienst met vier nieuwe, tijdelijke PS4-games: God of War, Grand Theft Auto V, InFamous Second Son, en Uncharted 4: A Thief's End.

Bovengenoemde titels zijn beschikbaar vanaf 1 oktober tot 2 januari 2020. Elke maand moet er een nieuwe selectie aan exclusieve (tijdelijke) games toegevoegd worden, om zo de content af te wisselen. De games zijn na afloop van deze periode dus niet meer speelbaar via PlayStation Now. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij PlayStation Plus-games die één maand gratis te downloaden zijn.