Zo installeer je de PS5 of PS5 Digital Edition

Is het jou gelukt om een PS5 of PS5 Digital Edition te bemachtigen? Dan wil je natuurlijk weten hoe je jouw nieuwe PlayStation zo snel mogelijk instelt.

Gelukkig is het instellen van de PlayStation 5 redelijk gemakkelijk. Je kunt hier geen app voor gebruiken, zoals bij de Xbox Series X, maar het volledige proces is redelijk simpel en snel. Terwijl je de console instelt, kun je gelijk wat games en apps installeren.

Ben jij klaar om in de next-gen PlayStation te duiken? Lees dan onze gids waarin we stap voor stap uitleggen hoe jij jouw PS5 (Digital Edition) instelt.

Het bevestigen van de PS5-standaard

(Image credit: Future)

Als je de PS5 horizontaal wil plaatsen is het handig om de PS5-standaard te bevestigen voordat je de PlayStation 5 op zijn plek neerzet. De console kan in principe ook zonder standaard worden neergezet, maar horizontaal staat deze niet bepaald stabiel. Bovendien kun je de witte kappen beschermen door de console boven de grond te laten zweven. Het is ook mogelijk om de standaard te bevestigen aan de onderkant van de console, zodat deze in verticale stand kan staan. Wij hebben daarentegen gemerkt dat de console steviger staat zonder standaard in deze verticale stand.

Horizontale plaatsing

Bij het horizontaal plaatsen van de console kun je de standaard gemakkelijk bevestigen. Haal de zwarte plastic standaard uit de doos en zorg ervoor dat de uitstekende haken niet in het midden van de opening zitten, maar aan de zijkant. Je kunt deze draaien door het bovenste en onderste deel in tegengestelde richting van elkaar te duwen, als deze niet automatisch in de juiste stand staat.

De diskdrive van de console moet zich bij het platleggen aan de onderkant bevinden. De Digital Edition is aan beide kanten gelijk, waardoor dit niet uit zou moeten maken. De haken plaats je aan de achterkant van de console in het midden van de witte behuizing, waar de PlayStation-symbolen staan. Druk de standaard goed vast en je bent klaar om verder te gaan.

(Image credit: Sony Computer Entertainment)

Verticale plaatsing

Het kan een beetje vervelend zijn om de standaard aan de onderkant van de PS5 te bevestigen, maar het is eigenlijk erg simpel. Haal de zwarte plastic standaard uit de doos en draai deze om zodat de onderkant zichtbaar is. Draai het bovenste en onderste deel in tegengestelde richting van elkaar tot je een klik hoort. Er moet nu een klein compartiment zichtbaar worden met een schroef aan de binnenkant. Haal deze schroef eruit en zorg dat je deze niet kwijtraakt.

Plaats de PS5 met de achterkant (met de poorten) naar boven. Verwijder nu het zwarte ronde dopje met je nagels aan de onderkant van de console. Je kunt dit dopje in het gat plaatsen waar je de schroef net hebt gevonden. Je kunt de standaard nu bevestigen door de haken in de inkepingen aan de achterkant van de console te plaatsen. Met de schroef draai je de standaard vervolgens vast. Gebruik hiervoor een platte schroevendraaier, munt of sleutel.

In de snelstartgids die zit meegeleverd bij je doos kun je ook vinden hoe je de standaard moet bevestigen.

Het aansluiten van de console

(Image credit: Future)

De volgende stap is om jouw nieuwe PlayStation aan te sluiten op stroom. Zorg ervoor dat de plek waar je jouw PS5 gaat plaatsen genoeg ruimte heeft voor ventilatie en er een stopcontact in de buurt is. Haal de netsnoer uit de doos en plug de kabel aan de achterkant in de console (onderin) en in het stopcontact.

Sluit de bijgeleverde HDMI-kabel aan op de console en de tv. De HDMI-poort op de PS5 bevindt zich boven de stroomaansluiting (bij de verticale stand). Ergens in jouw televisie moet zich ook een HDMI-poort bevinden, meestal op de achterkant of aan de zijkant.

Als je gebruik wil maken van 4K en 120Hz beeldkwaliteit op de PS5 (Digital Edition) dan heb je een televisie nodig met een HDMI 2.1-poort. De bijgeleverde kabel is hiervoor al geschikt en kan ook in een HDMI 2.0-poort gebruikt worden. Niet alle tv's hebben een HDMI 2.1-poort, maar iedere 4K-tv met HDMI 2.0 kan 4K bij 30Hz aan.

Als je nog een oude HDMI 2.0-kabel gebruikt, dan kun je geen 4K afspelen bij 120Hz, zelfs niet als je deze aansluit in een HDMI 2.1-poort. Om gebruik te maken van 120Hz heb je ook een 120Hz scherm nodig. Veel tv's gaan niet hoger dan 50 of 60Hz. Natuurlijk heb je een 4K-televisie nodig om een 4K-resolutie te krijgen.

Via de afstandsbediening van je televisie kun je schakelen naar het HDMI-kanaal waar je PS5 mee verbonden is. Vaak kan dit via de 'source'-knop.

Nu is er nog een internetverbinding nodig. Je kunt de PS5 met een UTP-kabel aansluiten op je router of een wifiverbinding maken. Voor snel downloaden en de beste verbinding maak je echter gebruik van een UTP-kabel. Zorg ervoor dat deze kabel lang genoeg is.

Je kunt de PS5 nu aanzetten door op de aan/uit-knop aan de voorkant van de console te drukken. Het gaat hier om de onderste knop (in verticale stand) of de meest linkse knop (in horizontale stand). Je ziet nu een blauw lampje knipperen dat in wit verandert.

Aansluiten van de controller

(Image credit: Future)

De DualSense-controller kun je verbinden met de console door deze aan te sluiten met de bijgeleverde USB-kabel. Het dikkere stuk van de kabel kan in een van de USB-poorten van de console (een voor, twee achter). Het dunnere uiteinde van de kabel past bovenin de controller.

Door de PlayStation-knop op de controller in te drukken wordt deze geactiveerd. Als het goed is gaat er nu licht branden op de controller. Je kunt de controller nu gebruiken om je console mee te bedienen.

Het instellen van de PS5

(Image credit: Sony)

Als je dit alles hebt gedaan, kun je de instructies op het scherm opvolgen om jouw PS5 (Digital Edition) in te stellen. Je kunt je instellingen wijzigen, inloggen met je PlayStation Network-account en beginnen met het downloaden van games en apps.

Als je de instructies hebt gevolgd om de console in te stellen en je instellingen hebt gekozen, word je verwelkomt met een 'Welkom bij PlayStation 5'-scherm. Vanaf hier kun je regelrecht van start gaan met al het moois wat de PS5 te bieden heeft. Veel plezier!