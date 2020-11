Zo speel je PS5-games op jouw smartphone

Vanaf 19 november is de PS5 eindelijk beschikbaar. Dat betekent dat er een hoop te ontdekken valt. Een van de functies die een aangename terugkeer maakt is de Remote Play-functie. Hierdoor kun je PS5-games spelen op jouw smartphone.

Remote Play bestaat al sinds de PS3 en maakte het mogelijk om consolegames te spelen op een PSP en PS Vita. Sinds de komst van de PS4 heeft Remote Play zich uitgebreid naar andere apparaten, waaronder smartphones die op Android of iOS draaien.

De functie werkt direct op de PS5. Je kunt vanaf launch gelijk next-gen games van je console naar je smartphone streamen. Het gaat hier om een functie, niet om een dienst. Je hebt nog steeds een PS5-console nodig en moet deze games uiteraard ook gekocht hebben om ze te kunnen spelen. Het werkt dus iets anders dan hoe je Xbox Series X-games op je telefoon kunt spelen via Game Pass.

Dit betekent ook dat je in de buurt van je PS5 moet blijven om gebruik te maken van Remote Play. De functie is bedoelt om door te kunnen spelen op jouw smartphone binnen de muren van jouw huis en op hetzelfde wifinetwerk.

Als je de televisie moet opgeven voor een huisgenoot of je simpelweg in een andere ruimte dan de huiskamer wil spelen, krijgt Remote Play dat voor elkaar. Wij leggen jou uit hoe jij jouw smartphone verandert in een mobiele PS5.

(Image credit: Future)

Wat je nodig hebt om te beginnen

Je hebt natuurlijk een PS5-console nodig. Het maakt niet uit of het de digitale editie of het standaard model is. Het is belangrijk dat de console beschikt over de laatste systeemsoftware. Je hebt een smartphone met iOS of Android nodig en een wifiverbinding met een downloadsnelheid van minstens 5Mbps waar zowel de console als de telefoon mee verbonden zijn. Het is niet mogelijk om Remote Play te gebruiken over een mobiele verbinding. Je bent voor deze functie dus aan het huis gekluisterd.

Als je gebruik wil maken van een controller, heb je deze vanzelfsprekend ook nodig. Sony heeft nog niet bevestigd dat de nieuwe DualSense-controller werkt met de Remote Play-functie van de PS5. Je kunt nog steeds de DualShock 4-controller gebruiken, maar dan kun je enkel PS4-games spelen vanaf je PS5. Het is overigens niet noodzakelijk om een controller te gebruiken, er is een digitale on-screen controller beschikbaar via de Remote Play-app.

Een PlayStation Network-account is ook noodzakelijk, maar die heb je ook nodig om je PS5 in te stellen. Om de Remote Play-app überhaupt te kunnen gebruiken op je telefoon, moet jouw toestel een versie van Android 7.0 of iOS 12.1 of hoger geïnstalleerd hebben. Voor het gebruiken van een fysieke DualShock 4-controller heb je zelfs minstens Android 10 of iOS 13 nodig. Het is te verwachten dat de DualSense Android 11 of iOS 14 vereist. Maar dit is nog niet officieel bevestigd door Sony.

Het is belangrijk dat je over de nieuwste versie van de Remote Play-app beschikt op je toestel, zodat deze in staat is om te linken met een PS5.

(Image credit: Sony / Google / Apple)

Hoe stel je het in?

Allereerst zet je jouw PS5-console aan (of in rest mode) en open je de Remote Play-app op je smartphone. Log in op jouw PlayStation Network-account en kies met welke consolegeneratie je verbinding wil maken. In dit geval dus de PS5. Als je console verbonden is met hetzelfde wifinetwerk als jouw telefoon, dan zouden deze automatisch met elkaar moeten verbinden.

Als de verbinding eenmaal gemaakt is, kun je de console door middel van je smartphone hanteren. Als je van plan bent om op een controller te spelen, dan moet je deze eerst door middel van bluetooth met je telefoon verbinden.

(Image credit: Future)

Wat is speelbaar?

Remote Play is letterlijk het streamen van PS5-content naar je telefoon. Er is dus niet echt een limiet aan wat voor soort games je kunt spelen, zolang deze maar op de PS5 speelbaar zijn. Toch zijn er een aantal uitzonderingen.

Vanwege de gelimiteerde functies van de PS4-versie, is het niet mogelijk om Remote Play te gebruiken voor games en ervaringen waarvoor je speciale controllers of een PlayStation Camera nodig hebt. Dit betekent dat je geen VR-games kunt spelen via Remote Play.