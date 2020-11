Call of Duty: Black Ops Cold War op PS5: voorkom dat je de PS4-versie speelt

Als jij een van de gelukkigen bent die bij de launch op 19 november (of de dagen erna) een PS5 in handen krijgt en de next-gen versie van Call of Duty: Black Ops Cold War wil ervaren, zou het zonde zijn als je onbedoeld de PS4-versie start.

Als je de Cross-Gen bundel of Ultimate Edition van Call of Duty: Black Ops Cold War aanschaft, ontvang je zowel de PS5- als de PS4-versie van de game. Bij het installeren krijg je de keuze uit welke onderdelen van de game je wil downloaden (campaign, multiplayer, zombies). Als je voor de optie kiest om alles te downloaden, installeer je zowel de PS4-versie als de PS5-versie van de game. Eurogamer meldt dat het per gebruiker kan verschillen welke versie er door het systeem wordt opgestart bij het selecteren van de game.

Het kan dus zijn dat je onwetend de PS4-versie van de game speelt, terwijl je de PS5-versie wil gebruiken. Dit is natuurlijk niet ideaal.

Andersom kan het ook zo zijn dat je juist de PS4-versie wil spelen in plaats van de PS5-versie. Als jij een competitieve speler bent en gebruik wil maken van een controller met backbuttons van externe partijen, kom je mogelijk van een koude kermis thuis. Deze speciale controllers werkten misschien op jouw PS4, maar zijn op de PS5 alleen compatibel met PS4-games. Er zijn op dit moment nog geen custom third-party PS5-controllers op de markt.

De PS4-versie maakt anders dan de PS5-variant geen gebruik van ray-tracing, maar biedt toch uitzonderlijke graphics en soepele beelden op de PS5-console. Welke wens jij ook hebt: je wil ervoor zorgen dat je de juiste versie opstart. Zo krijg je dat voor elkaar:

Zo start je de juiste versie op

Activision Support is gelukkig op de hoogte van dit probleem en heeft een aantal stappen genoemd om ervoor te zorgen dat PS5-spelers de gewenste versie kunnen spelen van Call of Duty: Black Ops Cold War.

Op het startscherm van de PS5 kun je over de tegel van Call of Duty: Black Ops Coldwar 'zweven'. Je ziet onderin de pagina 'Play' of 'Start' staan. Rechts daarnaast staan drie puntjes. Als je deze selecteert dan opent er een menu. Je kunt dan kiezen voor de gewenste optie, zoals 'PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War'. Als je deze selecteert ben je klaar om te gaan.

To make sure you’re playing the next-gen version of #BlackOpsColdWar on PS5:1. Highlight the game tile on the Dashboard2. Scroll down and highlight “Play”3. Select the 3 dots and open the menu 4. Select “PS5 | Full | Call of Duty: Black Ops Cold War”5. Launch and enjoy!November 14, 2020

Wij stuitten echter op het probleem dat wij deze optie iedere keer opnieuw moeten selecteren als we de gewenste versie willen opstarten. Als jij hier ook last van hebt, kun je er ook voor kiezen om de consoleversie van de game die je niet wil gebruiken van je console te verwijderen. Zo maak je ook wat ruimte vrij op de SSD, die redelijk snel vol raakt. Vanuit de gamebibliotheek kun je de verwijderde versie altijd opnieuw installeren.

Op de Xbox Series X of S doet dit probleem zich niet voor, omdat daar enkel de next-gen versie wordt geïnstalleerd door middel van Smart Delivery.

Als het goed is weet jij nu hoe je altijd de juiste versie van Call of Duty: Black Ops Cold War en andere cross-gen games kunt opstarten.