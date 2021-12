Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor PS5 en pc komt in 2022

De Uncharted: Legacy of Thieves Collection, met de remasters van Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy, komen in 2022 naar PS5 en pc.

De Legacy of Thieves Collection verschijnt 28 januari 2022 op PS5. De pc-versie komt op een later moment. De exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

De vernieuwde games krijgen grafische updates, waaronder drie visuele modi om uit te kiezen. Met Fidelity Mode speel je de games in 4K op 30fps en met Performance Mode op 60fps. Performance+ Mode tilt de spellen naar 120fps, maar brengt de kwaliteit terug naar 1080p. De PS5-versie geniet daarnaast van verbeterde laadtijden, ondersteuning voor de DualSense-controller en 3D-audio.

De Uncharted: Legacy of Thieves Collection kost 49,99 euro op PS5. Bezitters van Uncharted 4: A Thief’s End of Uncharted: The Lost Legacy kunnen een upgrade naar de digitale versie van Legacy of Thieves kopen voor slechts 10 euro. Als je een van deze games hebt geclaimd via PS Plus, telt dit aanbod echter niet.

De specificaties en releasedatum van de Legacy of Thieves Collection voor pc komen later in 2022 volgens Sony. Dit wordt het pc-debuut van de Uncharted-reeks.

Analyse: een echte klassieker, maar dan nog beter

(Image credit: Naughty Dog)

We kunnen niet wachten om de Legacy of Thieves Collection te spelen. Het laatste avontuur van Nathan Drake vond plaats voor de release van de PS5, dus we hebben hem nog niet op de beste hardware gezien.

Aangezien Uncharted 4 wordt gezien als een van de beste PS4-games, verwachten we dat de vernieuwde versie ook een hit kan worden op de PS5 vanwege de betere resolutie en prestaties.

2022 is het perfecte moment om deze verzameling op de markt te brengen, aangezien de Uncharted-film vanaf 18 februari in de bioscoop te zien is. Door deze verzameling kun je voor die tijd alvast kennis maken met Nathan Drake.