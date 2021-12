PlayStation Plus-games december 2021: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes bij deze verkooppunten: Bol.com | MediaMarkt

Sony heeft de PS Plus-games van december bekendgemaakt. Vanaf 7 december kunnen abonnees 6 gratis games claimen. Deze maand heeft Sony een goede line-up voor liefhebbers van fantasy en superhelden!

Of je nou liever alleen speelt, of met vrienden, er is voor ieder wat wils. Zo is Mortar Shell een uitdagende singleplayer-RPG voor de echte hardcore-gamers. Meer zin om met vrienden op een episch avontuur te gaan? Dan is Godfall iets voor jou! Daarnaast kun je nog in de huid van bekende slechteriken kruipen in Lego DC Super-Villains. Ook zijn er drie VR-games beschikbaar. Alle games zijn op PS4 en PS5 te spelen.

Geen PS5? Houd onze voorraadpagina in de gaten voor updates over de PlayStation 5.

Naast gratis games biedt een PlayStation Plus-abonnement nog meer voordelen. Leden krijgen ook exclusieve kortingen in de PlayStation Store en 100GB aan cloud-opslag om savegames op te slaan.

Let op: Deze games moeten binnen een maand worden geclaimd. Je kan ze tussen 7 december en 3 januari aan je PlayStation-bibliotheek toevoegen. De VR-games waren vorige maand al beschikbaar, deze verdwijnen ook op 3 januari om plaats te maken voor nieuwe titels.

De PS Plus-games van november zijn tot en met 6 december te downloaden.

The Persistence (Image credit: Firesprite)

Godfall: Challenger Edition (PS5 en PS4)

Duik in een meeslepend universum gevuld met heldhaftige ridders en bijzondere magie in Godfall. Zoek schatten, verken het land en versla meedogenloze vijanden in deze hack-and-slash-RPG. Ga alleen op avontuur, of samen met vrienden in de co-op-modus.

Lego DC Super-Villains (PS4)

Word de beste slechterik die het universum ooit heeft gezien in Lego DC Super-Villains. In deze open world-game, die zich afspeelt in het DC-universum, kruip je in de huid van een slechterik in plaats van een superheld. Speel als The Joker, Harley Quinn en vele andere uit de Injustice League.

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell is een meedogenloze actie-RPG die al jouw vaardigheden op de proef stelt. Ga op ontdekkingsreis door de ruïnes van de mensheid en ontdek jouw doel in het leven terwijl je de vijanden van je afhoudt.

The Persistence (PSVR)

Kun jij overleven aan boord van een gedoemd ruimteschip? In The Persistence moet je ontsnappen aan een gemuteerde bemanning en voorkomen dat je schip uit elkaar wordt gescheurd in een sci-fi horrorspel in VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Stap in de wereld van The Walking Dead met deze Saints & Sinners-game voor PlayStation VR. Terwijl je je een weg baant door de ruïnes van New Orleans, moet je vechten, sluipen, speuren en overleven vanwege de Walkers die de stad teisteren. Het probleem is echter dat zelfs andere mensen mogelijk niet zo vriendelijk zijn.

Until You Fall (PSVR)

Zwaai met je zwaard in dit fantasierijke vechtspel vol synthwave (elektronische muziek). Beweeg je armen in Until You Fall naar de soundtrack, terwijl je spreuken uitspreekt, vijanden aanvalt en dieper in de fantasierijke, neonverlichte wereld duikt.