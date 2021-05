PS5 voorraad waarschijnlijk nog tot in 2022 beperkt

Sony heeft bevestigd dat de voorraadproblemen omtrent de PS5 nog kunnen aanhouden tot in het nieuwe jaar. Dit ontdekte Bloomberg in een recente briefing door Sony aan analisten.

Verschillende analisten bevestigen anoniem dat er volgens Sony nog altijd problemen zijn met het bijhouden van de vraag naar de PS5. Dit is nog steeds te wijten aan tekorten aan componenten die nodig zijn om de console te maken.

“Ik denk niet dat de vraag dit jaar zal afnemen, en zelfs als we meer apparaten kunnen regelen en meer units kunnen produceren, zouden we waarschijnlijk nooit zoveel kunnen leveren als er vraag is", stelt Hiroki Totoki, financieel directeur bij Sony, naar verluidt in een briefing.

Sony geeft echter ook toe dat het de productie zo snel mogelijk moet opschroeven om meer consoles in de wereldwijde winkelrekken te krijgen. Nog altijd is de next-gen console schaars verkrijgbaar.

Verkoopcijfers in vergelijking met de PS4

Tijdens de briefing probeerde Totoki de bezorgheid van analisten en de bredere financiële wereld af te nemen omtrent de interesse in de PS5, die mogelijk zou kunnen verminderen terwijl de wereld uit de coronapandemie probeert te raken. "We hebben meer dan honderd miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht, en gezien onze huidige marktaandelen en reputatie kan ik me niet voorstellen dat de vraag snel af zal nemen."

Hoewel de verkoop van PS5-consoles enorm is gestegen (ondanks het gebrek aan voorraad), heeft het merk niet genoeg kunnen profiteren van wereldwijde lockdowns als het zou willen.

(Image credit: Shutterstock/Alex Van Aken)

Door het gedwongen thuisblijven, wendden vele gamers zich tot online platformen en kochten ze titels voornamelijk digitaal. Toch bevestigde Sony aan analisten dat het aantal actieve gebruikers op het PlayStation Network van 114 miljoen naar 109 miljoen is gedaald. Ook volledige game-aankopen zouden wat zijn verminderd.

De financieel directeur van Sony zegt dat het bedrijf sinds de lancering eind 2020 bijna 8 miljoen PS5-consoles heeft verkocht. Het bedrijf streeft ernaar tegen april 2022 bijna 15 miljoen exemplaren te verkopen.

Dat is nog een stuk minder dan de PS4, waarvan er sinds de lancering in 2013 bijna 116 miljoen exemplaren zijn verkocht. Sony is er echter van overtuigd dat de next-gen functies van de PS5 ervoor zullen zorgen dat de console dit aantal vóór 2028 zal overtreffen.