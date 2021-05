Nintendo Switch mogelijk last van wereldwijd tekort chipsets

Nintendo heeft onthuld dat het een daling van twaalf procent verwacht in de hardwareverkoop het komende financiële jaar. Het bedrijf verwacht dat de wereldwijde tekorten aan chipsets de productie van de Nintendo Switch in de weg kunnen zitten. Mogelijk geldt dit ook voor de vermeende Nintendo Switch 2/Pro.

In het financiële jaar 2021-2022 verwacht Nintendo dat de netto opbrengst met 29 procent zal dalen door de afname in hardwareverkoop. Aan het einde van deze periode denkt Nintendo zo'n 25,5 miljoen Nintendo Switch-consoles te hebben verkocht, ten opzichte van de 28,8 miljoen van het jaar ervoor. Het vorige financiële jaar was zo goed dankzij de verhoogde vraag tijdens de coronapandemie en het grote succes van Animal Crossing: New Horizons.

Tekort aan componenten

Het is niet verrassend dat Nintendo problemen met de voorraad van componenten verwacht. De afgelopen maanden waren er ook problemen met hardware-onderdelen voor de Nvidia GeForce RTX 3000-reeks en de PS5.

Desondanks staan er nog genoeg nieuwe games op de planning voor het financiële jaar 2021-2022, waaronder de recent uitgebrachte Pokémon Snap. Daarnaast verwachten we de nieuwe Mario Golf: Super Rush en Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Ook verwachten we in de toekomst Splatoon 3, Pokémon Legends Arceus en The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Er is hier echter nog geen releasedatum voor bekend.