Pokémon Legends Arceus: trailer, releasedatum, nieuws en wat we willen zien

Pokémon Legends: Arceus is de nieuwe open-world Pokémon RPG. Deze werd in februari van 2021 aangekondigd tijdens de Pokémon Presents livestream, waar ze het 25-jarig bestaan van de Pokémon-franchise vierden. Het moet dan ook bijna niet meer gezegd worden dat de interesse in de game enorm groot is.

Het spel werd samen met Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl (remakes van de originele Nintendo DS games) aangekondigd, en het ziet ernaar uit dat de game voor wat vernieuwing zorgt in de reeks, met een historische setting en open wereld om te verkennen.

Pokémon Legends: Arceus, dat voor de Nintendo Switch werd bevestigd, zal een prequel zijn voor de hoofdreeks. Spelers worden naar de oude versie van de Sinnoh-regio van Pokémon Diamond en Pearl gestuurd waar Pokémon vrij rondliepen, en ze zullen de opdracht krijgen om een van de eerste Pokédexen van de regio te vervolledigen.

Pokémon Legends: Arceus is gepland om in het begin van 2022 te verschijnen. We hopen alvast meer nieuws te krijgen op E3 2021. In tussentijd hebben wij alle beschikbare informatie over de game hier verzameld.

Het landschap heeft zo te zien een upgrade gekregen ten opzichte van Pokémon Sword en Shield. (Image credit: Game Freak / The Pokémon Company)

In het kort

Wat is het? Een nieuw Pokémon game dat losstaat van de hoofdreeks

Een nieuw Pokémon game dat losstaat van de hoofdreeks Wanneer verschijnt het? Begin 2022

Begin 2022 Waar kan ik het op spelen? Nintendo Switch

Trailer

Pokémon Legends: Arceus was zonder twijfel de grootste onthulling op de Pokémon Presents showcase, waar we een trailer te zien kregen samen met wat vroege in-engine gameplay.

Releasedatum

Voorlopig weten we enkel dat Pokémon Legends: Arceus ontwikkeld wordt door Game Freak en dat het in het begin van 2022 op de Nintendo Switch verschijnt. Het zal dus wat later uitkomen dan Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, die samen tegen het einde van 2021 beschikbaar zullen zijn.

Wat houdt 'begin van 2022' juist in? Als we naar Pokémon Brilliant Diamond en Pokémon Shining Pearl kijken, dan kunnen we daar misschien iets van hints uithalen. Sinds Pokémon X en Y dat in 2013 uitkwam, vielen de lanceringen van de hoofdgames uit de Pokémon-reeks rond oktober of november. Als we ons daarop baseren, dan verwachten we dat de remakes ergens in die periode uitkomen.

We vermoeden daarom dan ook dat Pokémon Legends: Arceus niet te vroeg in 2022 zal verschijnen. We gokken dat het eerder zes maanden na de release van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl valt, dus kijk mogelijk naar Q2 van 2022 voor de release van Pokémon Legends: Arceus.

Bidoof is bevestigd, en dat vinden we al leuk. (Image credit: Game Freak / The Pokémon Company)

Wat we weten

Pokémon Legends: Arceus neemt spelers terug mee naar de Sinnoh-regio, maar naar een periode die zich lang voor die van de originele reeks afspeelt. Het speelt zich af in een historische Japanse setting, wat blijkt uit de vormgeving, landschappen en de ontwerpen van de personages.

Pokémon Legends: Arceus wijkt hard af van elk ander spel binnen de reeks, en het wilt verder bouwen op de open world-elementen van Pokémon Sword en Shield. Deze games bevatten ook delen van een open wereld, genaamd de Wild Area, maar deze voelen niet groot aan en lijken eerder een wereld die losstaat van de rest van het spel.

In Pokémon Legends: Arceus ziet het ernaar uit dat de open wereld veel uitgebreider is. De trailer toont ons een dorpje dat dienst doet als een hub, omgeven door groter gebied dat volledig kan worden verkend.

Het spel kan ook gebruik maken van sluip-elementen. In de trailer van Pokémon Legends: Arceus zien we dat ons personage niet enkel Pokéballs gooit van grote afstanden, maar zich ook verbergt in het hoge gras. Dat kan een manier zijn om je verborgen te houden van bange Pokémon. De kans bestaat ook dat bepaalde Pokémon een gevaar vormen voor mensen.

Spelers zullen nu iets vloeiender Pokémon kunnen vangen in de open wereld, waar ze een Pokémon kunnen besluipen, richten en Pokéballs gooien om ze te vangen. We zullen volgens de website ook na gevechten met bepaalde Pokémon deze kunnen vangen.

Gevechten zien er vloeiender uit dan voorheen (Image credit: Game Freak / The Pokémon Company)

De gevechten in Pokémon Legends: Arceus blijven bij de turn-based gameplay. De animaties zien er iets beter en levendiger uit, wat een antwoord kan zijn op de kritiek dat de gevechtsanimaties van Pokémon Sword en Shield wat flauw waren.

De website stelt dat je gewoon een Pokéball van jouw partner naast een wilde Pokémon kan gooien om een gevecht te starten. Hiermee kan het spel wat meer op de Pokémon animereeks lijken, en dat trekt alvast onze interesse.

Net zoals bij de andere Pokémon games krijg je doorgaans een 'starter' Pokémon bij het begin van je reis, en dat zou ook in Pokémon Legends: Arceus niet anders zijn. Wat er verschilt, is dat de drie Pokémon waar je uit kan kiezen allemaal van verschillende generaties komen. Je hebt Cyndaquil (Gen 2), Oshawott (Gen 5) en Rowlet (Gen 7). Zij representeren de gebruikelijke vuur, water en grastypes.

De bevestigde Pokémon

In Pokémon Legends: Arceus zullen spelers de opdracht krijgen om de eerste Pokédex van de regio te vullen, dus we vragen ons alvast af welke Pokémon we zullen kunnen vangen. Er is nog geen officiële lijst uitgebracht, maar dankzij onze vrienden van GamesRadar hebben we wel een opsomming van de twintig Pokémon die in de trailer verschenen.

Pikachu

Rhyhorn

Cyndaquil

Spheal

Turtwig

Chimchar

Piplup

Starly

Bidoof

Shinx

Budew

Chingling

Bronzor

Garchomp

Riolu

Lucario

Gallade

Arceus

Oshawott

Rowlet

Dat zijn er tot nu toe dus twintig. Omdat het in de Sinnoh-regio plaatsvindt, is het niet verrassend dat er veel Gen 4 Pokémon in die lijst staan. Het is dan ook niet onredelijk om te denken dat hun evoluties ook beschikbaar zullen zijn in het spel.

We verwachten dat Nintendo en Game Freak meer Pokémon zullen bevestigen naarmate de release van Pokémon Legends: Arceus dichterbij komt. We zullen deze lijst updaten zodra we meer weten.

Nieuws en geruchten

E3 2021?

We wachten vol spanning op een update rond de vooruitgang van Pokémon Legends: Arceus sinds zijn aankondiging. Het ziet ernaar uit dat E3 2021 het moment wordt dat we meer informatie krijgen. Het evenement vindt plaats tussen 12 en 15 juni, en dit jaar wordt de gamebeurs volledig digitaal toegankelijk. Nintendo heeft zijn komst alvast bevestigd.

Nintendo heeft nog niet bevestigd wat we op de show te zien krijgen, dus het is geen garantie dat we meer over Pokémon Legends: Arceus te zien krijgen. Gezien zijn releasedatum in het begin van 2022 lijkt het ons wel de plaats voor wat onthullingen.

De Japanse game-fabrikant is volledig digitale evenementen nu wel gewoon geraakt. Een tweet van Dough Bowser zei dat we weer een Nintendo Direct-achtige presentatie krijgen, met de belofte dat "het virtuele format leuk en uitnodigend wordt."

It’s going to be great to get the video game industry back together with our fans this June. We’ll make the virtual format fun and engaging. Looking forward to seeing you all in June! https://t.co/ZQidcWqAF4April 7, 2021 See more

Wat we willen zien

Pokémon Legends: Arceus Wordt nu al vergeleken met The Legend of Zelda: Breath of the Wild, en dat begrijpen we wel. Het landschap en de horizonten doen ons vermoeden dat als je een plaats kan zien, dat je er ook kan geraken.

Het zou geweldig zijn om in Pokémon Legends: Arceus een open wereld van dit ambitieuze kaliber te hebben. We vragen geen 1:1 herwerking van Hyrule, maar meer opties om het land te doorkruisen, zoals klimmen, het vliegen door de lucht op de rug van een Pokémon of het verkennen van verborgen grotten klinkt enorm aanlokkelijk.

We willen heel graag zien wat er zich daarachter bevindt. (Image credit: Game Freak / The Pokémon Company)

Als Pokémon Sword en Shield ergens in uitblonk, dan was het de eclectische verzameling goed geschreven personages. We willen deze trend zich dan ook in Pokémon Legends: Arceus zien voortzetten, zeker omdat de historische omgeving allerlei leuke personages en archetypes kan opleveren.

We haalden ook al aan dat de kwaliteit van de animaties in de recente Pokémon games wat teleurstellend was, zeker op vlak van gevechten. Dat is zo omdat ze sinds het eerste 3D-spel in de hoofdreeks, Pokémon X en Y, de animaties consistent hergebruiken.

We weten dat het voor veel fans belangrijk is dat de National Dex (de complete lijst met Pokémon van alle generaties) hier ook op een of andere manier terugkomt. We denken echter wel dat het ook zijn voordelen heeft om een met een kleiner aantal Pokémon aan de slag te gaan die over meer en betere animaties beschikken.

Als we hier verder over nadenken, dan is de kans enorm groot dat bepaalde Pokémon in de periode van Pokémon Legends: Arceus gewoonweg nog niet bestaan. Hierdoor wordt Pokémon Legends: Arceus het uitgelezen spel waar Game Freak ons kan verwonderen met een betere animatiekwaliteit, zeker als er minder Pokémon zijn om mee te werken.