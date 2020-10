Laad je Nintendo Switch elke zes maanden op: wij leggen uit waarom

Wanneer heb je je Nintendo Switch voor het laatst opgeladen? Als het langer dan een paar maanden geleden is, wil je hem misschien nu zo snel mogelijk aan het stroomnet in huis verbinden.

Het Twitter-account van de klantenservice van Nintendo Japan heeft eigenaars van de hybride console aangespoord om "elke zes maanden [je batterij] op te laden". Dit is om te voorkomen dat de batterij "niet meer oplaadbaar is als hij niet te lang is opgeladen of gebruikt", en zal hopelijk problemen zoals batterijzwelling en andere problemen die zich kunnen voordoen na langdurig stilzitten voorkomen.

Dit probleem staat natuurlijk niet alleen los van de Nintendo Switch. Elk apparaat dat een ingebouwde of oplaadbare batterij heeft, kan defect raken als het gedurende een langere periode niet is gebruikt. We zagen een soortgelijk probleem zich voordoen bij Sony PSP-modellen die vele maanden (zo niet jaren) ongebruikt zijn gebleven.

Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je de Switch regelmatig gebruikt of altijd in het dok laat liggen. Echter, Nintendo Switch Lite-eigenaren die het apparaat ergens hebben weggestopt, moeten er rekening mee houden dat ze hun console niet te lang moeten verwaarlozen.

Game on

Heb je al een tijdje je Switch niet meer aangeraakt? Er zijn tal van goede redenen om dat wel weer te gaan doen. Zo is Animal Crossing: New Horizons Halloween event onderweg, en Super Mario 3D All-Stars is ook een titel om je aan te wagen.

Nintendo heeft recentelijk Hyrule Warriors: Age of Calamity aangekondigd, een hack 'n slash prequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Er is helaas nog geen nieuws over Breath of the Wild 2.