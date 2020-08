Nieuwe Zelda komt naar de Switch, is niet Breath of the Wild 2

Via een vermelding op Amazon weten we dat er een nieuwe Zelda-game verschijnt, maar wellicht niet het spel waar menigeen op hoopte. Het gaat namelijk om een Nintendo Switch-port van The Legend of Zelda: Skyward Sword.

De game stamt uit 2011 en was lange tijd exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Wii. In 2016 verscheen het spel in de Wii U eShop. Het was de laatste grote Zelda-game vóór Breath of the Wild (2017) op de Nintendo Switch kwam. Een port voor de Switch is zeker niet zo gek, aangezien de hybride console van Nintendo een van de best verkochte consoles ooit is.

Hoewel er momenteel nog geen officiële aankondiging is van de port van Nintendo zelf, is de vermelding op de Amazon-website overduidelijk bedoeld voor de Switch. De adviesprijs bedraagt maar liefst 69,99 pond (ongeveer 76 euro), en er wordt gespecificeerd dat de titel nog niet uitgebracht is.

Verdere aanwijzingen op een aanstaande release hebben te maken met het 35-jarig jubileum van de Legend of Zelda-serie in 2021. Niet geheel toevallig is het 10-jarig jubileum van Skyward Sword ook volgend jaar.

Tussenstop voor Breath of the Wild 2

We hebben geen redenen om te denken dat de vermelding op de Amazon-website nep is. Het is echter onduidelijk hoe snel we deze game mogen verwachten, alhoewel 2021 dus de meest logische optie lijkt. De Skyward Sword-port zou zomaar eens een zoethoudertje kunnen zijn voor fans die wachten op Breath of the Wild 2.

Het vervolg op de game uit 2017 werd voor het eerst getoond in een teaser op E3 2019. In de mysterieuze video zagen we hints die wezen op een terugkeer van Demise, het kwade genie in Skyward Sword, en Ganondorf, de kwaadaardige tegenspeler van de reguliere serie.

Het is dan ook vrij logisch om spelers weer te laten spelen tegen Demise in een Skyward Sword-port. Verder kunnen nieuwe fans voor het eerst kennis maken met Demise via een port.

Gezien hoe belangrijke de motion controls van de Wii waren in gevechten op Skyward Sword, verwachten we dat eenzelfde indrukwekkend vechtsysteem bij de Joy-Cons van de Switch ook geïmplementeerd zal worden.