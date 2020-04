Beste Super Mario spellen: van Bros. tot Odyssey, en van NES tot Switch

Tal van berichten hinten naar een speciale onthulling van Nintendo in de week dat Mario 30 jaar bestaat. Een groot deel van de Mario catalogus zou verschijnen voor de Switch. Vandaar dat wij het de hoogste tijd vinden om de beste Mario spellen op een rijtje te zetten. Een bijzonder lastige taak, aangezien er zo ontzettend veel Mario games uitgebracht zijn, om nog maar te zwijgen over het feit dat de spellen zich in tal van verschillende genres bevinden.

Hoe dan ook, we hebben hieronder een poging gewaagd. We zijn daarvoor onze redactie van TechRadar dankbaar (of niet). We hebben overwogen om spin-offs als Paper Mario hierin te betrekken, maar dan zou de lijst naar onze mening te onoverzichtelijk worden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om deze games op de Switch te spelen.

Beste Super Mario spellen

(Image credit: Nintendo)

Super Mario 64

Nintendo 64 / Nintendo DS / Virtual Console (diverse platformen)

Het meest belangrijke spel in deze lijst? Waarschijnlijk wel. Ten tijde van Super Mario 64 stonden 3D spellen nog in hun kinderschoenen. De toen gloednieuwe Nintendo 64 hunkerde naar een echte toptitel, en die kwam er in de vorm van Super Mario 64. Het was de eerste game die Mario introduceerde in de 3D wereld. Combineer dat met een haarscherpe besturing via de analoge besturing van de Nintendo 64, én een werkelijk fantastisch universum gevuld met polygonen in plaats van pixels en de succesformule is compleet.

Het spreekt boekdelen dat Super Mario 64 vandaag de dag nog altijd zo lekker wegspeelt. Het gedurfde kleurenpalet en het grove leveldesign vinden we nog steeds bijzonder aangenaam. Het op verkennen/ontdekken gerichte spel werd de blauwdruk voor vrijwel elke ontwikkelaar die een 3D game wilde maken. Ook Super Mario Odyssey blijft trouw aan de succeselementen van Super Mario 64.

Een gewiekste Nintendo DS remake bracht de game niet alleen in handheldvorm, maar voegde ook toffe minigames en multiplayerondersteuning toe. Wij kunnen niet wachten wat de Nintendo Switch (Lite) remaster voor ons in petto heeft.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Odyssey

Nintendo Switch

Elke goede Nintendo console heeft behoefte aan een goede Mario game, en Super Mario Odyssey mag met recht bestempeld worden als een van de beste spellen die de Switch te bieden heeft. Dat maakt het ook meteen een van de beste Mario-avonturen ooit gemaakt.

Super Mario Odyssey neemt het open leveldesign van Super Mario 64 en combineert dat met de rekenkracht van hedendaagse consoles, om zo tot een gigantisch groot(s) en mooi spel te komen. Odysses zit boordevol slim verwerkte ideeën. Elke themawereld is een gigantisch speelveld met haar eigen geheimen en verwijzingen naar voorgaande titels. Cappy steelt naar onze mening de show in Odyssey. Plaats het hoofddeksel op een tegenstander en Mario neemt het lichaam over, inclusief vaardigheden. Of dat nu Bullet Bill of een Tyrannosaurus Rex is, het concept werkt fantastisch en voegt een extra tactische dimensie toe aan het spel.

Dat het nu dankzij de Nintendo Switch Lite ook mogelijk is om zo een grote titel in handheldvorm te spelen, maakt Odyssey alleen maar beter.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario World

SNES / GameBoy Advance / Nintendo Switch Online / Virtual Console (diverse platformen)

Super Mario World was de eerste Mario-titel voor de SNES. De game verscheen in 1990 en heeft tot vandaag de dag nog altijd een speciaal plekje in de harten van veel Mario-liefhebbers. Super Mario World nam afscheid van de beperkingen van het 8-bitstijdperk en introduceerde gamers wereldwijd aan een wereld van kleuren, met levendige, (toen) indrukwekkende graphics en niet minder dan 96 verslavende levels. Het is het soort spel wat je telkens weer kunt spelen, zonder ook maar een moment verveeld te raken. Niet alleen bracht de SNES betere graphics met zich mee, het betekende ook dat muziek kon bestaan uit maar liefst acht geluiden tegelijkertijd. Die vernieuwing leverde een van de beste soundtracks aller tijden op.

In Super Mario World maakten we ook voor het eerst kennis met Yoshi, een kleine dinosaurus die fungeert als Mario's sidekick. Onze Italiaanse loodgieter kan erop rijden als een paardje om zich snel voort te bewegen. Combineer deze schattige toevoeging met Super Mario Worlds laid-back, kindvriendelijke gameplay, en het mag geen verrassing heten dat de game een groot succes werd, met onder meer tal van remasters als gevolg hiervan. Er verscheen zelfs een tv-serie spin-off.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Galaxy 2

Wii

We hebben Mario Galaxy 2 gekozen om beide delen van de serie te vertegenwoordigen. Wat betreft creativiteit in leveldesign is dit ogenschijnlijk Nintendo op haar best. We reizen in het spel mee met Mario die zich in tal van interessante kosmische omgevingen bevindt. Met de tweede editie van Super Mario Galaxy voegde de Japanse fabrikant daar de altijd welkome Yoshi aan toe.

Toegegeven, qua graphics was de Wii bepaald geen hoogvlieger. Problematisch was dat voor de Galaxy games allerminst. Ze zijn op hun eigen manier oogverblindend mooi, een tikkeltje vreemd maar vooral ontzettend leuk om te spelen. Ook de in game audio klinkt top. Na De Galaxy spellen verschenen de ietwat meer conventionele (maar nog steeds toffe) 3D Land- en 3D World-spellen. Op de een of andere manier weet de Galaxy-serie beter het potentieel te benutten van Mario in 3D.

De Galaxy games bleken een ware verkoophit te zijn, maar kwamen niet in de buurt van het met vier spelers speelbare Super Mario Bros. De aantrekkingskracht van de Wii als multiplayerconsole bleek ontzettend groot.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Bros. 3.

NES / GameBoy Advance / Nintendo Switch Online / Virtual Console (Diverse platformen)

Er is iets magisch aan Super Mario Bros. 3. Voor iedereen die al het origineel had gespeeld (en het koortsachtige Bros. 2 over heeft geslagen), moest het bizar hebben gevoeld om deze nieuwe game te kunnen spelen op dezelfde console als het origineel.

In deel 3 zijn er meerdere vijanden nu met elk hun eigen set aan vaardigheden, nieuwe Mario-figuren (het wasbeerpak was fantatsisch en stelde je in staat om te vliegen over, het bedwelmen van en verbergen voor vijanden... het kikkerpak daarentegen wist ons nooit zo te raken), en extra power-ups om het nieuwe deel compleet te maken.

We willen graag doen alsof we het volledig hebben gespeeld zonder dat we vals hebben hoeven spelen, en geen Warp Whistles hebben gebruikt om de eindbaas te bereiken, maar uiteindelijk maakte het ontbreken van een 'sla op' functie het onmogelijk om zo lang gefocust te blijven als je nodig had. Bovendien zouden onze ouders ons nooit de Nintendo op pauze laten zetten in de nacht.

Het niveau van detail, de speelbaarheid en variatie in de levels, items en sub-games maakten van Super Mario Bros. 3 een klassieker die tot op de dag van vandaag doordringt... zelfs het schrijven hiervan heeft ons nostalgisch gemaakt om op te zoeken hoe we het op moderne consoles kunnen spelen.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Bros.

NES / GameBoy Color / Nintendo Switch Online / Virtual Console (diverse platformen)

Degene waarmee het allemaal begon. Van vuurplanten tot vraagtekenblokken, van kastelen tot prinsessen tot Warp Buizen, alles wat een Mario game tot een 'Mario Game™' maakt, vond in Super Mario Bros. zijn oorsprong.

Super Mario Bros. is voor een groot deel verantwoordelijk voor de consolemarkt die we vandaag de dag zien. Na de eerste grote crash in de consolegame-industrie was het lange tijd onzeker of er herstel zou plaatsvinden. Tal van gamers zochten hun heil op de toen veel grotere markt voor computergames. Nintendo herschreef echter de regels met haar familievriendelijke Nintendo Entertainment System. Met Super Mario Bros. als standaard meegeleverde game werd de populariteit van de loodgieter voor de komende decennia veiliggesteld. De rest is geschiedenis.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario 3D World

Wii U

Een van de minst gespeelde 3D Mario games blijkt tot een van de beste te behoren. De berichtgeving dat er een deluxe-versie zou verschijnen voor de Switch geloven we dan ook graag. Met maximaal vier spelers kun je rondrennen door de prachtige, drukke en inventieve levels. Spring te pas en te onpas op elkaars hoofden, en vaker wel dan niet vliegt iemand van het level af.

Het draagt allemaal bij aan de magie van het spel. Het zit vol met komedie, en het is een schandaal als je niet rond gaat kloten in het spel met een vriend of familielid. Al deze interacties voegen een extra laag toe aan de spelwereld. Sprint bijvoorbeeld als een malle door het level heen om de ander achter te laten voor de grap, of zie hoe jouw evenknie sterft door een kostbare misstap.

De game is een uitbreiding op het eveneens toffe Mario 3D Land op de 3DS, maar dan wel een meer complete en uitgebreide game. Het spel Captain Toad: Treasure Tracker is een spin-off van dit Mario spel. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we beide games nu op de Switch hebben.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Land 2: The Six Golden Coins

GameBoy / Virtual Console (3DS)

Super Mario Land uit 1989 was een mooi proof of concept dat je een Mario titel kunt verwerken op een handheld, de Nintendo GameBoy welteverstaan, maar toch was er naar onze mening iets niet helemaal goed gelukt. Mario was een vreemde mix van kleine sprites, vijanden waren niet zoals we ze gewend waren, en het geheel voelde aan als een namaak Mario.

Super Mario Land 2: The Six Golden Coins bleek wel een schot in de roos te zijn. Een rondere Mario zag er al veel beter uit in de eveneens mooier uitziende wereld, met onder meer niet-lineaire paden en bizarre power-ups. Mede door deze pluspunten behoort Super Mario Land 2 in deze lijst. Ook de duivelse Wario werd in deze game geïntroduceerd, de eerste antagonist van Mario's spelwereld. Hoewel de game relatief simpel is voor een Mario-spel, heeft dit waarschijnlijk te maken met het feit dat je zelf kunt kiezen welk van de zes zones je als eerste wil bezoeken. Het laatste kasteel, Wario's domein, is echter een pittige. Zeker een nieuw bezoekje waard.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Sunshine

GameCube

Super Mario Sunshine was een vrolijk, zij het ondergewaardeerd spel, waarvan het grootste nadeel was dat het werd gelanceerd op de GameCube. Zeker in vergelijking met zijn opvolger, de Nintendo Wii, is er een significant verschil in het potentiële bereik.

Toch was Super Mario Sunshine voor degenen die het speelden verbazingwekkend leuk. Het verhaal speelt zich af op een tropisch eilandje voor Mario, prinses Peach en Toad genaamd Isle Delfino. Eindelijk, een vakantie! Het gaat echter mis als een Mario-lookalike met een magische verfkwast graffiti over het hele eilandstadje begint te schilderen.

Met een vervalste identiteit en zelfs wat familiedrama tussen Bowser en zijn nakomelingen stond er veel op het spel. Zelfs als het schoonmaken van graffiti niet de meest opwindende gameplay op papier is, het arsenaal aan functies in Sunshine's F.L.U.D.D. waterspuit uitermate geschikt voor een leuke ervaring, vooral wanneer je nieuwe updates kunt toevoegen hieraan naarmate het spel vordert.

(Image credit: Nintendo)

Super Mario Maker

Nintendo 3DS

Je kunt het hier natuurlijk niet hebben over de beste Mario spellen zonder Super Mario Maker te vermelden, een game die jou Super Mario levels zelf laat maken. Het omtoveren van een van 's werelds meest bekende gamefranchises tot een doe-het-zelf speelset bleek een geniale zet. Fans konden met deze game eindelijk hun eigen creativiteit de vrije loop laten in de wereld van Mario.

De originele game verscheen op de Nintendo 3DS, wat achteraf een uitstekend platform bleek te zijn vanwege het dubbele scherm en capabele hardware. Op het ene scherm kon je jouw gemaakte level zien, terwijl je op het tweede scherm allerlei aanpassingen kon maken.

De opvolger op de Nintendo Switch is zeker een stuk toegankelijker te noemen. Je krijgt bijvoorbeeld in het begin al veel meer items en design tot je beschikking. Er is zelfs een assistentmodus inbegrepen voor de verhaallijn. Naar onze mening voelt het enkele scherm van de Switch echter al snel een beetje (te) druk aan tijdens het maken van levels.