Nvidia RTX 3000 prijzen rijzen de pan uit

Als je ook zat te wachten op de release van de Nvidia GeForce RTX 3000-reeks om jouw oudere desktop nieuw leven in te blazen of om een gloednieuwe PC voor gaming te bouwen, dan hebben we slecht nieuws: de grote GPU-droogte kan nog wel even aanslepen.

De prijzen voor grafische kaarten zoals de RTX 3080 op veilingsites als eBay zijn de voorbije maand de lucht in geschoten. In de Verenigde Staten liggen de prijzen van deze grafische kaarten tussen de 1.300 en 1.500 dollar, wat een forse stijging is ten opzichte van de adviesprijs die tussen de 699 en 869 dollar ligt. Op 3 maart lag de mediaanprijs zelfs op 2.069 dollar.

Ook in Europa worden we niet gespaard van dit soort stijgingen. De RTX 3080 heeft hier een adviesprijs die begint bij 719 euro, maar is online terug te vinden voor prijzen tussen de 1.100 en 1.829 euro. Dat houdt in dat veel van de huidige prijzen een verdubbeling zijn van het originele prijskaartje.

De originele data voor de inflatie zijn afkomstig van data-ingenieur Michael Driscoll die reeds gelijkaardige problemen opmerkte bij consoles. In een gesprek met PC Mag stelde hij dat de cijfers begonnen te dalen rond de release van de RTX 3060, de laatste betaalbare GPU van Nvidia.

"De prijzen stopten onmiddellijk na de lancering van de 3060 met stijgen, dus dat kan geen toeval zijn. Het is geen grote daling, maar wel significant. Voor de stijgingen, ik kan het niet bevestigen, maar ik weet dat veel werkgevers eindejaarbonussen geven in februari, en mensen krijgen geld terug van de belastingen, wat een drijfveer kan zijn voor de prijsstijging."

Moeilijke tijden voor PC-bouwers

(Image credit: Michael Driscoll)

Cryptominers treffen niet als enigen schuld voor de gigantische prijsinflatie, maar ze dragen er wel aan bij. We zagen een stijging in de mensen die deze nieuwe RTX-kaarten gebruikten voor cryptomining farms sinds de lancering van de 3000-reeks tegen het einde van 2020. Zelfs gamemerken zoals Zotac hebben er blijkbaar geen problemen mee dat hun producten in de handen van de miners terecht komen in plaats van gamers.

Nvidia rolt momenteel producten uit die de mogelijkheid om cryptocurrencies te minen beperken. Het is echter nog te vroeg om te zien of dit ook een impact heeft op de beschikbaarheid van de voorraad of prijzen op veilingwebsites. We vermoeden dat het huidige probleem nog wel even zal blijven duren.

Via Extreme tech