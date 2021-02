Nvidia RTX 3060: volledige specs bevestigd

Nvidia heeft zijn website geüpdatet en bevestigt daarmee de kernspecs van de aankomende RTX 3060 grafische kaart die op 25 februari verschijnt.

Tom's Hardware merkte op dat de RTX 3060-modellen op 3.584 CUDA-kernen zullen draaien, met een basiskloksnelheid van 1,32GHz en boostklok van 1,78GHz. Deze grafische kaarten zullen door andere fabrikanten worden vervaardigd; er zal dus geen Founders Edition komen.

Zoals reeds werd bevestigd, zal de kaart 12GB GDDR6 VRAM hebben dankzij de 192-bit geheugeninterface. Dat is meer videogeheugen dan de bestaande 3060 Ti. Deze komt met 8GB GDDR6 met een geheugeninterface van 256-bit, waardoor deze met minder RAM sneller zal zijn.

Ter vergelijking: de 3060 Ti heeft veel meer CUDA-kernen, 4.864 om precies te zijn, maar tegen 1,67GHz boost het niet zo hoog als de 3060 (de basiskloksnelheid is echter wel sneller met 1,41GHz).

Nvidia heeft het aantal RT-cores (dedicated ray tracing) in de RTX 3060 niet bevestigd, maar volgens eerdere geruchten zou dat op 28 RT-cores en 112 Tensor-cores (gezien de 28 compute units op de GPU) moeten uitkomen. Tensor-cores sturen de DLSS-tech van Nvidia aan.

Het energieverbruik van de 3060 is 170W, en je zal een stroomvoorziening van 550W moeten voorzien (in vergelijking met 600W voor de 3060 Ti).

Prijspieken

Als het op de prijs aankomt, zal de GPU rond de 329 euro kosten, zoals Nvidia reeds bevestigde. De kansen dat je deze kaart voor de aanbevolen prijs zal kunnen vinden, zijn echter beperkt. Bij enkele Europese pre-orders is het prijskaartje al gestegen alvorens de 3060 überhaupt beschikbaar is. Er zijn volgens sommige berichten al prijsstijgingen van 50 of zelfs 75 procent onderweg. Zonder Founders Edition-kaart van Nvidia zelf wordt het twijfelachtig of modellen van derde partijen tegen de aanbevolen prijs zullen worden verkocht.

Scalpers en cryptominers zullen ook proberen om de RTX 3060-kaarten in handen te krijgen tegen het einde van februari, dus we mogen de gebruikelijke bevoorradingsproblemen verwachten, en alles dat erbij komt kijken. Je zal de grafische kaarten daarna ook op eBay zien verschijnen tegen veel hogere prijzen, want dat is helaas de huidige situatie als het op GPU's aankomt.

Nvidia probeert inmiddels oudere grafische kaarten, waaronder de GTX 1050 Ti en RTX 2060, terug te brengen om de huidige tekorten op te lossen. Zo hopen ze gamers meer opties te geven in het betaalbare marktsegment.