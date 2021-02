'Nvidia RTX 3080 Ti GPU komt in april met 12GB VRAM'

De GeForce RTX 3080 Ti van Nvidia, die voer is voor veel geruchten, zou in april zijn opwachting kunnen maken. Volgens de laatste speculaties zou hij vergezeld zijn van 12GB VRAM.

Dit nieuws is afkomstig van Twitteraar @kopite7kimi (en werd opgemerkt door VideoCardz), die nieuwe informatie deelde, samen met enkele aanpassingen aan de specificaties die de gekende hardware-leaker eerder gaf.

Things have changed. Maybe the current spec is 10240FP32, 12G GD6X. 😃February 6, 2021 See more

Eerdere geruchten stelden dat de vermeende RTX 3080 Ti met 20GB VRAM zou komen, maar @kopite7kimi gelooft nu dat dit 12GB zal zijn. Die 12GB-loadout van GDDR6X VRAM zou op een 384-bit memory bus wijzen.

Daarnaast zullen er 10.240 CUDA-kernen aanwezig zijn in de kaart, in tegenstelling tot de eerdere speculaties van 10.496 kernen.

Interessant genoeg is @kopite7kimi blijkbaar 95 procent zeker dat de RTX 3080 Ti met 12GB VRAM komt, volgens een follow-up tweet.

VideoCardz stelt dat het gelijkaardig nieuws rond de hardware-specificaties van deze GPU heeft ontvangen. Daar voegen ze aan toe dat de releasedatum voor de nieuwe versie van de RTX 3080 naar verluidt in april valt. Dat wordt de meest recente update voor de producten-roadmap van Nvidia. De potentiële release in april is echter nog niet bevestigd door andere bronnen.

Het draait hier nog steeds om geruchten, dus neem het allemaal met de nodige korrels zout. De geruchtenmolen rond de RTX 3080 Ti draait nu al een tijdje, en er doken zelfs even verhalen op dat de GPU volledig werd geschrapt. Dat is natuurlijk nog steeds een optie.

Geheugenconfiguratie

Als 12GB niet voldoende geheugen lijkt voor de 3080 Ti, zeker na geruchten van 20GB, vergeet dan niet dat Nvidia deze grafische kaart moet onderscheiden van de RTX 3090. De laatstgenoemde moet een reden hebben om veel duurder te zijn (ervan uitgaande dat de Ti de prijs niet te hard opdrijft ten opzichte van de gewone 3080, wat wel het geval kan zijn).

Veel zal uiteindelijk afhangen van prijs die Nvidia aan de vermeende GPU kleeft. De prestaties zullen ook afhangen van de kloksnelheden van de kaart, in vergelijking met die van de RTX 3090. Hoe dan ook, zoals we reeds zeiden, zal er een aanzienlijk verschil moeten zijn.

Als de releasedatum in april niet verandert, wat volgens VideoCardz wel kan, dan zullen we de grafische kaart misschien snel te zien krijgen. Tot we over meer concrete informatie beschikken, vragen we toch om nog niet te hard van stapel te lopen.