Nvidia-lek toont nieuwe GPUs - waaronder RTX 3080 Ti en RTX 3050

Er is meer bewijs opgedoken van de beruchte RTX 3080 Ti van Nvidia, waar we recent veel van hebben gehoord, en een RTX 3050. Daarnaast waren er nog meer grafische kaarten die naar verluidt dicht bij een release staan.

Dit werd gemeld door de AIDA64 benchmarking tool, die in het verleden ook de bron is geweest van een reeks lekken rond grafische kaarten. Deze laatste, en het is een grote, werd op Twitter opgevist door Komachi_Ensaka.

Zoals hierboven wordt vermeld, de laatste bèta-release van AIDA64 bevat nieuwe GPU-informatie voor de RTX 3080 Ti, de standaard RTX 3060 - die zeker wordt verwacht na de recent vrijgegeven RTX 3060 Ti - en de RTX 3050 (de low-end Ampere-kaart die ook reeds in eerdere lekken is verschenen).

De 3080 Ti wordt gebouwd op de GA102-chip van Nvidia, al werd dit in eerdere speculaties tegengesproken, met de RTX 3060 die de GA106 gebruikt, en de RTX3050 die loopt op de GA107.

De RTX 3080 Ti van Nvidia verscheen recent in een nieuwe driver release van HP, wat inhoudt dat deze snel kan verschijnen. We hebben in eerdere berichten en roddels al opgevangen dat deze GPU in januari 2021 kan worden gelanceerd - voorzien van een stevige 20GB VRAM. De verschijning ervan in AIDA64 is een nieuwe hint dat de release er snel kan zijn.

Betaalbare Ampere?

De RTX 3050 is het volgende onderwerp als het op de desktop aankomt, en zoals we reeds hebben gelezen, zal deze waarschijnlijk worden gebouwd op de GA107, wat een stapje terug is van de GA106 die volgens dit lek de RTX 3060 aanstuurt. De kans bestaat ook dat de RTX 3050 Ti de GA106 ook gebruikt, volgens een eerder gerucht (maar die kaart valt op dankzij zijn afwezigheid).

Nvidia zou naar verluidt volledig in RTX gaan met Ampere, dus met andere woorden, er zullen geen GTX-modellen zijn die hardware-versnelde ray tracing ondersteunen.

De RTX 3050 zal volgens de verhalen draaien op 2.304 CUDA-kernen, in vergelijking met 3.840 CUDA-kernen voor de RTX 3060, als we deze geruchten mogen geloven.

Dit lek bevat ook informatie rond wat de grafische kaarten voor laptops van Nvidia kunnen zijn voor de RTX 3000-generatie. Blijkbaar zijn dit de RTX 3070 en RTX 3060 Mobile, gebouwd op respectievelijk de GA104M en GA106M GPUs, waar de 'M' theoretisch voor 'Mobile' zal staan. Dit wijst ook aan dat deze zullen verschillen van de grafische kaarten voor desktops (met andere woorden, ze zullen iets minder sterke core-specs hebben). Dat is en blijft een hoop gespeculeer, en neem alvast een flinke korrel zout bij de hand - dat geldt trouwens voor het hele lek.

We verwachten dat Nvidia deze mobiele chips zal lanceren in januari, dus volgende maand kan een drukke periode worden voor het bedrijf als het op de lancering van nieuwe producten aankomt. Dat neemt niet weg dat er zich nog steeds problemen voordoen met de voorraad van sommige producten (al hield dat de lancering van de RTX 3060 Ti niet tegen).

Via Tom’s Hardware