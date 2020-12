Voor deze prijs, levert de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti veel waar voor zijn geld. Het biedt prestaties die rivalen halen of zelfs beter. Voor deze prijs is het de beste grafische kaart voor de meeste mensen.

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti is mogelijk de meest opwindende Nvidia Ampere releases tot nu toe. Grafische kaarten als de Nvidia GeForce RTX 3080 en RTX 3090 verleggen de grenzen van wat we dachten dat grafische kaarten konden. De GeForce RTX 3060 Ti brengt dit moois naar de massa naar een betaalbaar, maar nog steeds krachtig pakket.

Beginnende bij een bedrag van 419 euro, is de RTX 3060 Ti een stuk voordeliger dan de RTX 3070. Deze kost precies honderd euro meer. Deze heeft zowat dezelfde prestaties als de RTX 2080 Super (en is zelfs sneller bij sommige games). Het brengt 1440p gaming op ultrahoge instellingen naar de middenklasse. Dat is mét ray tracing ingeschakeld.

We weten nog niet wat welke AMD RDNA 2 grafische kaart zich op dit segment zal richten. Als je niet van plan bent om heel diep in je buidel te tasten voor een kaart die 4K gaming aankan en genoegen kunt nemen met 1080p, is dit eer kaart die heel wat jaartjes mee moet kunnen.

Prijs en beschikbaarheid

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti is vanaf 2 december 2020 beschikbaar voor een bedrag van 419 euro, wat in lijn is met de prijs die je kunt verwachten bij een kaart in dit segment. Vooral als je bedenkt dat de Nvidia GeForce RTX 2060 Super begon bij eenzelfde prijs.

De RTX 3060 Ti is bovendien net zo krachtig als de RTX 2080 Super, een kaart die zo'n 759 euro kostte. Dat was een kaart die 1440p op ultra instellingen aankon. De 3060 Ti kan dat dus ook, maar dan voor veel minder geld.

Functies en chipset

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti is gebaseerd op dezelfde Ampere-architectuur als de RTX 3080. Het geeft ons een blik op hoe de Ampere line-up zich verhoudt in het middenklasse en budgetsegment van de GPU-markt. Dit zal niet de grafische kaart zijn die Watch Dogs: Legion met ray tracing op 4K zal kunnen draaien, maar kan dit zeker goed aan op 1080p.

Met deze grafische kaart krijg je 8GB van hetzelfde GDDR6-geheugen dat te vinden is in de RTX 3070. Het gaat gepaard met 38 Ampere Streaming Multiprocessors (SM). Vanwege de veranderingen die Nvidia heeft gemaakt aan het SM sinds Turing, heeft elk van deze nu 128 CUDA-cores. Dat is twee keer zoveel als de 64 in elke Turing SM. Dit betekent dat er in totaal 4.864 CUDA-cores in de RTX 3060 Ti zitten, in vergelijking met de 2.176 in de RTX 2060 Super.

Het energieverbruik ziet een stijging ten opzichte van de RTX 2060 Super, maar het is niet zo sterk als andere kaarten in de Ampere-lijn van Nvidia. De totale grafische kracht (TGP) is 200W voor de RTX 3060 Ti, in plaats van de 175W voor de RTX 2060 Super. Hoewel het meer is, zou het niet zo veel meer moeten zijn om je zorgen te maken over het vervangen van je voeding.

Buiten de CUDA-cores, heeft iedere SM ook Tensor-cores voor AI workloads zoals DLSS (Deep Learning Super Sampling) en toegewijde ray tracing-cores. Elke SM heeft een RT-core en vier Tensor-cores. Er zijn er minder van in iedere SM die Turing had, maar ze zijn tegenwoordig meer dan twee keer zo snel.

De RT-core is verantwoordelijk voor de ray tracing waar iedereen zo wild over is. Het hele punt is om de enorme rekenkracht die ray tracing met zich meebrengt te ontlasten, om zo soepele frame rates te kunnen produceren.

Als er een lichtstraal wordt gebruikt in een game-engine, zal de SM deze informatie overbrengen naar de RT-core. Hier wordt er berekend waar deze straal terugkaats en deze info terugsturen naar de SM zodat het beeld kan worden gerenderd. Zonder deze toegewezen RT-cores, zouden de prestaties van de game in een diavoorstelling veranderen.

Met DLSS ben je in staat om de geweldige voordelen in beeldkwaliteit van ray tracing te hebben, zonder al te veel prestaties in te leveren. Zonder DLSS zou ray tracing het simpelweg niet eens waard zijn.

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti brengt nog meer mooie functies met zich mee. E-sporters zullen enthousiast zijn over Nvidia Reflex, die de systeemlag tegen moet gaan. RTX IO werkt bovendien naast Microsoft DirectStorage om data direct van je systeemgeheugen naar je VRAM en Nvidia Broadcast over te zetten. Hierdoor kun je geluid en beelden op de achtergrond filteren, welke videoconferentiesoftware je ook gebruikt.

Design

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit als de Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition. De twee kaarten zijn even groot en hebben hetzelfde aantal ventilatoren.

Het enige belangrijke verschil is dat de 3060 Ti een lichter grijze kleur heeft dan de RTX 3070. Net als de rest van de Founders Editions in de Ampere-lijn, heeft Nvidia een van de best uitziende grafische kaarten gemaakt die we ooit hebben gezien.

Het beste gedeelte is nog wel dat de stijlvolle koeling ook effectief is. Tijdens onze testperiode zagen we de temperaturen maximaal 72 graden Celsius bereiken. Dat is ongeveer hetzelfde als bij de RTX 2060 Super, maar met tien procent minder energieverbruik.

Echter is het niet enkel rozengeur en maneschijn. De koeling zelf is geweldig, maar de RTX 3060 Ti maakt gebruik van dezelfde 12-pins stroomaansluiting. Nvidia levert wel een adapter in de doos, hiermee kun je een 8-pin PCIe-kabel aansluiten op de 12-pins poort, maar dit vermoeilijkt het beheer van de kabels wel enigszins.

Prestaties en benchmarks

Testsysteem specificaties Het systeem wat we gebruikt hebben om de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti te testen: Processor: AMD Ryzen 9 5950X (16-core, tot 4.9GHz)

Processor-koeling: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM-geheugen: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Moederbord: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Voeding: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Wat we mooi vinden aan nieuwe middenklasse grafische kaarten, zoals de RTX 3060 Ti, is dat het PC-gaming toegankelijk maakt voor de massa. De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti blaast de RTX 2060 Super volkomen weg, net als wat de rest van de Ampere-lijn heeft gedaan met zijn voorgangers.

Uit 3DMark Time Spy Extreme blijkt dat de RTX 3060 Ti 38 procent sneller is dan de 2060 Super. In de Port Royal test, waarin de ruwe ray tracing prestaties worden gemeten, blijkt de nieuwe GPU van Nvidia wel 39 procent sneller te zijn dan de Turing-variant.

Wat nog indrukwekkender is, is hoe de RTX 3060 Ti zich verhoudt tot de RTX 2080 Super. Nvidia beweert dat de RTX 3060 Ti sneller is dan de RTX 2080 Super, maar dat is een redelijke overdrijving. De RTX 3060 Ti heeft echter wel gelijkaardige prestaties als de RTX 2080 Super, wat nog steeds erg indrukwekkend is, vooral gezien de prijs van deze nieuwe kaart.

In deze twee benchmarks is de RTX 3060 Ti respectievelijk 7 procent sneller in Time Spy Extreme en 0,5 procent sneller in Port Royal.

Bij het draaien van games, is de RTX 3060 Ti een echte killer. Metro Exodus zonder ray tracing, op ultrahoge instellingen, draait kwalitatief goed bij 1440p. De RTX 3060 Ti draait 69 fps, ten opzichte van de 68 fps van de RTX 2080 Super. Als je ray tracing inschakelt, zie je echter waar de 3060 Ti de overhand neemt, met 8 procent betere prestaties vanwege de derde generatie RT-cores.

De meeste games draaien erg goed op de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti in 1440p. Enkel Red Dead Redemption 2 en Total War: Three Kingdoms hadden te maken met frame rates die lager werden dan 60 fps bij maximale instellingen. Gezien hoe zwaar deze twee games zijn, zijn de scores van 55 en 59 fps van de RTX 3060 Ti erg indrukwekkend.

De Nvidia Geforce RTX 3060 Ti brengt baanbrekende 1440p prestaties naar de middenklasse en zou voor een ruime tijd de ultieme kaart zijn voor 1440p gaming. Als we het hebben over pure 1440p prestaties, heeft de RTX 3060 Ti een unieke plek op de markt weten te bemachtigen, vooral vanwege de prestaties voor die prijs. De grafische kaart kost ongeveer hetzelfde als de AMD Radeon RX 5700 XT, maar is volgens onze tests ongeveer 35 procent sneller.

Het is niet duidelijk hoeveel voorraad er van deze kaart beschikbaar zal zijn bij de lancering ervan. Er vanuit gaande dat de kaart wel te verkrijgen is, zal het waarschijnlijk de beste grafische kaart zijn voor de meeste mensen. We weten dat AMD ook nog een GPU in de maak heeft die het deze aanbeveling wat lastiger kan maken, maar op tijd van schrijven is er nog niets wat het rode team (AMD) te bieden heeft wat kan concurreren met de Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, in ieder geval niet als het gaat om de geweldige prijs-kwaliteitverhouding.

Het is interessant om te zien hoe deze kaart zich in de toekomst blijft bewijzen, nu de PS5 en Xbox Series X beiden zijn verschenen. De grafische vereisten voor gamers worden steeds veeleisender. Op dit moment voelt de RTX 3060 Ti echt aan alsof het wel wat jaartjes meekan, maar enkel de tijd zal leren hoe goed deze kaart de volgende generatie van games aankan.

In het hier en nu: als je op zoek bent naar een middenklasse grafische kaart die 1440p gaming aankan, is de RTX 3060 Ti waarschijnlijk de meest geschikte optie. Bij deze resolutie kun je de games op maximale instellingen spelen zonder er naar om te hoeven kijken. Dat is iets wat voorheen niet echt mogelijk was in dit prijssegment. Ook kun je een kijkje nemen naar de basis van 4K gaming, maar verwacht geen geweldig soepele 60 fps ervaring, die je bij de RTX 3080 wel kunt verwachten.

Koop het als…

Je het prima vindt om bij 1080p/1440p te blijven

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti is zeker in staat om de basis van 4K gaming aan te kunnen, maar waar deze grafische kaart echt schittert is bij de lagere 1080p en 1440p resoluties. De RTX 3060 Ti zal nog jarenlang hoge frame rates kunnen leveren bij games op 1080p.

Je niet heel veel geld wil uitgeven

De Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kost slechts 419 euro, wat nog steeds een groot bedrag is, maar lang niet zoveel als de meeste goede grafische kaarten voor gaming.

Je wil ray tracing voor een redelijke prijs

Bij 1080p is de RTX 3060 Ti een absolute kampioen in ray tracing. Je hoeft niet bang te zijn voor onspeelbare frame rates bij 1080p of bij 1440p met DLSS ingeschakeld.

