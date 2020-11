Nvidia RTX 3060 en RTX 3050 Ti kunnen er snel zijn

Nvidia kan GeForce RTX 3060 en RTX 3050 Ti grafische kaarten klaar hebben zitten die gebouwd worden rond een nieuwe GPU (GA106, volgens eerdere geruchten).

Dit zou het geval zijn volgens de bekende lekker kopite7kimi, die dit verse GPU-gerucht op Twitter deelde (en zoals altijd, hou er rekening mee dat dit slechts speculatie is en niet hoeft te kloppen).

Ah, the desktop cards based on GA106 will be called RTX 3060(3840FP32) and RTX 3050 Ti(3584FP32).😅I don't know if it will change in the future.November 4, 2020

De RTX 3050 Ti zou met een minder sterke kaart met ray tracing een nieuwe zet zijn voor Nvidia, dus dit kan inhouden dat GTX-producten achterwege worden gelaten en dat er Ampere-producten met aangepaste ray tracing-kernen komen (wat blijkt uit de RTX-naamgeving).

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, los van de premium Ampere-kaarten die al zijn gelanceerd, hebben we recent veel gehoord over de RTX 3060 Ti, die gebaseerd is op de GA104 GPU (dezelfde chip die gebruikt werd in de RTX 3070 - al is het een aangepaste versie volgens de geruchten).

Natuurlijk houdt het steek dat er een RTX 3060 zal zijn, want het is gebruikelijk dat er eerst standaard versies komen en daarna pas Ti-reeksen. Wat hier interessant blijkt, is het verschijnen van een RTX 3050 Ti, wat nieuw zou zijn voor Nvidia.

Als we van het lek uitgaan, dan zal de RTX 3060 lopen op 3.840 CUDA-kernen (in vergelijking met de 4.864 van de RTX 3060 Ti), en de RTX 3050 Ti zal eveneens niet ver van de 3060 vallen met 3.584 CUDA-kernen.

Verschil in geheugen?

Zoals Videocardz zegt, zal de GA106 naar verluidt werken met een 192-bit geheugenbus, dus dat verwijst naar een geheugenopstelling van 6GB voor de RTX 3060 (vergeet niet dat het RTX 3060 Ti-gerucht stelt dat hij zal worden uitgerust met 8GB GDDR6 VRAM). Er zal ongetwijfeld een verschil moeten zijn tussen de 3060 en 3050 Ti grafische kaarten, en aangezien de hoeveelheid kernen dicht bij elkaar ligt, zal het op het geheugen aankomen.

Videocardz denkt ook dat we de RTX 3060 al in januari 2021 kunnen zien verschijnen, en dat de RTX 3050 Ti later in januari zal aankomen of zelfs februari. Er zijn ook plannen voor een standaard 3050, wat ons doet vermoeden dat de GTX aan het einde van zijn Latijn zit.

Vermoedens zeggen dat de volgende Ampere GPU die we van Nvidia zullen zien de RTX 3060 Ti is, die volgens de laatste geruchten werd uitgesteld, en deze zal uitrollen in het begin van december.